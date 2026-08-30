Cum să vizitezi mai multe orașe într-o singură vacanță. Idei de circuite ușor de făcut în Europa

Ți se întâmplă să începi să-ți rezervi o vacanță și să te întrebi dacă nu ai putea trece granița pentru a vizita și o altă țară în aceeași călătorie?

Europa continentală este atât de bine conectată, încât aproape că ar fi păcat să nu alegi un circuit care să includă mai multe orașe. Este și o modalitate bună de a vedea mai mult din lume atunci când ai puține zile de concediu. De la Bratislava la Budapesta și de la Stockholm la Tromsø, iată cum îți poți valorifica la maximum călătoriile cu aceste idei de circuite ușor de făcut în Europa Circuit în Italia Italia se află pe lista de călătorii a multor turiști și este o alegere potrivită pentru o primă vacanță în Europa. Țara are 20 de regiuni, astfel că alegerea destinațiilor poate fi dificilă. Pentru o primă călătorie, un circuit care include Veneția, Florența și Roma permite descoperirea unora dintre cele mai cunoscute orașe italiene într-o singură vacanță. Veneția Circuitul poate începe în Veneția, la Aeroportul Marco Polo. În funcție de programul zborurilor, traseul poate fi parcurs și în sens invers, cu sosire la Roma și încheierea vacanței la Veneția. Pentru zborurile cu escală este recomandat să fie rezervat suficient timp între curse pentru controlul pașapoartelor și deplasarea către următoarea poartă de îmbarcare. Recomandări Video Ultimul weekend de vară aduce peste 120.000 de turiști la mare. Septembrie vine ...

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Murano, Burano și Torcello A treia zi poate fi dedicată insulelor din laguna Veneției. Un tur de aproximativ o jumătate de zi poate include Murano, Burano și Torcello. Murano este cunoscută pentru tradiția fabricării obiectelor din sticlă și pentru atelierele unde pot fi urmărite demonstrații de prelucrare a sticlei. Burano este cunoscută pentru clădirile viu colorate și pentru tradiția dantelăriei. Insula poate fi explorată la pas, iar magazinele și muzeele dedicate acestei îndeletniciri pot fi incluse în program. Torcello oferă un contrast față de celelalte două insule, fiind cunoscută pentru atmosfera liniștită și pentru istoria sa. După întoarcerea în Veneția, după-amiaza poate fi folosită pentru obiectivele care nu au fost incluse în primele două zile, precum Colecția Peggy Guggenheim sau Gallerie dell'Accademia. Florența După Veneția, circuitul poate continua spre Florența, capitala regiunii Toscana și unul dintre cele mai importante centre culturale și artistice ale Italiei. Orașul poate fi vizitat în aproximativ două-trei zile, timp suficient pentru principalele obiective și pentru o plimbare prin centrul istoric. Prima zi în Florența poate fi dedicată acomodării și explorării centrului orașului. Piața del Duomo este unul dintre principalele puncte de interes și include Catedrala Santa Maria del Fiore, celebrul dom proiectat de Filippo Brunelleschi și Campanila lui Giotto. De aici, traseul poate continua spre Piazza della Signoria și Palazzo Vecchio, apoi către Ponte Vecchio, unul dintre cele mai cunoscute poduri ale orașului, construit peste râul Arno. Seara poate fi rezervată pentru o plimbare prin cartierele centrale și pentru o masă cu preparate tradiționale toscane. A doua zi poate fi dedicată muzeelor și galeriilor. Galeria Uffizi este una dintre cele mai importante atracții ale orașului și găzduiește opere semnate de artiști precum Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo și Caravaggio. Un alt obiectiv important este Galleria dell'Accademia, unde se află celebrul David al lui Michelangelo. Pentru o vizită mai eficientă, biletele pentru cele mai populare muzee pot fi rezervate în avans, deoarece timpul de așteptare poate fi mai mare în perioadele aglomerate. După vizitarea muzeelor, timpul rămas poate fi dedicat cartierului Oltrarno, aflat pe cealaltă parte a râului Arno. Zona este cunoscută pentru atelierele artizanale, piețele și străzile mai puțin aglomerate. A treia zi poate fi folosită pentru a descoperi alte zone ale orașului sau pentru o excursie de o zi în Toscana. San Gimignano, Siena sau regiunea viticolă Chianti sunt câteva dintre variantele care pot fi incluse într-o excursie din Florența. Pentru un circuit de doar câteva zile, este însă recomandat ca itinerarul să nu includă prea multe opriri, pentru a evita petrecerea unei mari părți a zilei pe drum. În cazul în care se preferă rămânerea în oraș, Piazzale Michelangelo poate fi inclus în program pentru panorama asupra Florenței, iar Grădinile Boboli oferă o alternativă la obiectivele din centrul istoric. După Florența, circuitul poate continua cu trenul spre Roma.

Roma Ultima oprire a circuitului este Roma, capitala Italiei și unul dintre orașele europene cu cea mai mare concentrație de obiective istorice. Pentru o primă vizită, trei-patru zile permit includerea principalelor atracții fără ca programul să devină prea aglomerat. Prima zi poate fi dedicată centrului istoric. Traseul poate începe la Fontana di Trevi, una dintre cele mai cunoscute fântâni din Roma, și poate continua spre Pantheon și Piazza Navona. Piazza di Spagna și Treptele Spaniole pot fi incluse în același traseu, deoarece se află în apropierea altor obiective centrale. Roma este potrivită pentru explorarea la pas, însă distanțele dintre obiective pot fi considerabile. Pentru traseele mai lungi, metroul și autobuzele pot reduce timpul petrecut pe drum. A doua zi poate fi rezervată Romei antice. Colosseumul este unul dintre obiectivele care nu ar trebui să lipsească dintr-un prim circuit prin capitala Italiei. În aceeași zonă se află Forumul Roman și Dealul Palatin, care pot fi vizitate împreună. Este recomandată rezervarea biletelor în avans, în special în sezonul turistic, când numărul vizitatorilor este ridicat. După-amiaza poate fi dedicată cartierului Monti, aflat în apropierea Colosseumului, sau altor zone din centrul orașului.

Vizitează mai multe orașe din sudul Franței Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer este unul dintre satele care merită incluse într-un circuit pe Coasta de Azur. Localitatea este mică, cu străzi vechi și clădiri în culori pastelate, iar centrul poate fi explorat la pas. În aproximativ 10 minute se poate ajunge de la străduțele orașului la plajă și la apele limpezi ale Mediteranei. Ce se poate face în Villefranche-sur-Mer: • Plimbare prin centrul vechi și pe străduțe precum Rue Obscure și Rue Volti, urmată de o plimbare pe promenada portului la apus. • O după-amiază la Marinieres Plage. Pentru o masă pe plajă, produsele cumpărate de la piața locală pot fi o opțiune. • Oprire la restaurante precum La Mère Germaine și Alma. • Cafea și produse de patiserie la BAKARO.

Menton Menton se află aproape de granița cu Italia și este cunoscut drept „Perla Franței”. Orașul de coastă poate fi inclus într-o excursie de o zi din alte localități de pe Riviera Franceză. Pentru a vedea principalele obiective, este recomandată o zi întreagă. Ce se poate face în Menton: • Degustarea celebrei tarte cu lămâie de la Mitron Bakery. • Plimbare prin centrul vechi, Vieille Ville, cu opriri la Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Rue Longue și La Chapelle des Pénitents-Blancs. • Oprire la Plage du Marché pentru o băutură și timp petrecut pe plajă. • Excursie până în Sainte-Agnès, un mic sat de munte de unde pot fi admirate priveliștile asupra coastei. • Cină la Pizzeria 430gradi, cunoscută pentru pizza în stil napoletan. • Apus de la Vue Panoramique de Menton.

Èze Aflat pe un deal deasupra coastei mediteraneene, satul medieval Èze poate fi vizitat într-o excursie de o jumătate de zi. Este cunoscut pentru poziția sa și pentru priveliștile asupra Coastei de Azur. Ce se poate face în Èze: • Vizită la Le Jardin Exotique, pentru care este necesar bilet de intrare. • Plimbare prin sat și pe străduțele medievale. • Cină la La Taverne d’Antan à Eze. • Plimbare la apus, când majoritatea turiștilor pleacă și străduțele devin mai puțin aglomerate. Èze poate fi inclus și într-un tur de o jumătate de zi care combină localitatea cu Monaco și Monte-Carlo.

Saint-Paul-de-Vence La aproximativ 30 de minute de Nisa se află Saint-Paul-de-Vence, în departamentul Alpes-Maritimes. Localitatea este cunoscută pentru legătura sa cu artiștii și poate fi vizitată într-o după-amiază, cu timp pentru plimbare, muzee și o masă. Ce se poate face în Saint-Paul-de-Vence: • Vizită la Fondation Maeght, unde poate fi văzută și o colecție de lucrări de Joan Miró. • Plimbare prin sat, cu opriri la Fontaine de Saint-Paul-de-Vence, cimitirul Saint-Paul-de-Vence și Chapelle des Pénitents Blancs. • Oprire la La Colombe d’Or Hotel and Restaurant, cunoscut pentru legătura sa cu artiștii. • Cină la Les Remparts.

Nisa Nisa este unul dintre cele mai mari orașe de pe Coasta de Azur, alături de Cannes și Monaco, și poate ocupa una sau două zile dintr-un circuit. Pentru o primă vizită, cea mai mare parte a timpului poate fi dedicată cartierului Vieux Nice, unde se află numeroase obiective, piețe și străzi istorice. Ce se poate face în Nisa: • Vizită de dimineață la Marché aux Fleurs. • Degustarea preparatului local socca la Chez Thérésa, urmată de o cafea la The Service Course Nice. • Plimbare pe Colline du Château pentru priveliștea asupra orașului și a coastei. • O după-amiază în Port de Nice Lympia, cu plimbare pe promenadă și opriri la restaurante precum Rouge, Restaurant – Bar à vin, Brasserie de Castillon sau Le Plongeoir. • O plimbare cu barca de-a lungul coastei, cu plecare din portul Nisa, este o altă opțiune pentru o după-amiază. • Pentru cei interesați de gastronomie, pot fi incluse tururi culinare prin oraș.

Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat este o destinație potrivită pentru o excursie de o zi, cunoscută pentru plajele cu ape albastre și pentru grădinile de pe peninsula Cap-Ferrat. Localitatea poate fi accesată cu autobuzul, iar locurile de parcare sunt limitate. Ce se poate face în Saint-Jean-Cap-Ferrat: • Vizită la Villa Ephrussi de Rothschild și plimbare prin grădinile sale. • O dimineață la plajă, în special la Plage de Passable și Plage Paloma.

Alte destinații de pe Riviera Franceză Un circuit pe Coasta de Azur poate fi extins și cu alte orașe și excursii de o zi. Pentru peisaje naturale și câmpurile de lavandă, traseul poate continua spre Provence, cu o oprire în Aix-en-Provence și, dacă timpul permite, la Gorges du Verdon, un canion cunoscut pentru apele sale albastre. Cannes Cannes este una dintre cele mai cunoscute localități de pe Riviera Franceză și este asociată în special cu Festivalul de Film de la Cannes. Orașul poate fi inclus într-un circuit pentru plajele sale, centrul istoric și zona comercială. Printre obiectivele care pot fi incluse se numără: • Eglise Notre-Dame d’Espérance, pentru priveliștile asupra orașului. • Le Suquet, cartierul istoric al orașului. • Rue d’Antibes, pentru magazine și cumpărături.

Antibes Antibes este o altă destinație de pe Coasta de Azur care poate fi inclusă într-un circuit. Orașul vechi are străzi înguste, galerii de artă și magazine, iar unul dintre principalele obiective este Château Grimaldi, un palat din secolul al XIV-lea care a fost ulterior atelierul lui Pablo Picasso. Pentru a vedea principalele obiective din Antibes, este recomandată alocarea unei zile întregi.

Monaco Monaco poate fi inclus într-un circuit de-a lungul coastei, mai ales datorită poziției sale între Nisa și Menton. Printre principalele atracții se numără celebrul cazinou Monte Carlo. Monaco este un mic oraș-stat independent și poate fi vizitat într-o excursie de o zi sau ca oprire de câteva ore în cadrul unui traseu mai amplu pe Riviera Franceză.

Cum să vizitezi mai multe locuri din Spania într-o singură vacanță Experimentează Barcelona, Valencia, Madrid într-un circuit de câteva zile cu trenul. Spania atrage prin plajele sale, piețele însorite, palatele de origine maură, tapas servite alături de un pahar de vin, muzeele și promenada de pe litoral. Fiecare oraș are propriile obiective și experiențe, iar călătoria cu trenul permite parcurgerea traseului fără drumuri lungi cu mașina sau zboruri interne. Iată cum poate fi organizată o astfel de vacanță: Zilele 1-2: Barcelona – Gaudí, Cartierul Gotic și Marea Mediterană Circuitul începe în Barcelona, unul dintre cele mai importante orașe turistice ale Spaniei. Poți explora orașul și o poți face o vizită la Sagrada Família, capodopera lui Antoni Gaudí, cunoscută pentru arhitectura și turnurile sale. În timpul petrecut în Barcelona pot fi vizitate Cartierul Gotic și La Rambla, iar timpul rămas liber poate fi folosit pentru o plimbare pe plajă, o oprire într-o piață sau o vizită la piețele alimentare ale orașului.

Zilele 3-4: Valencia – Soare, piețe și paella Următoarea oprire este Valencia, la care se ajunge cu trenul. Orașul combină arhitectura modernă cu clădirile istorice și atmosfera mediteraneană. Pentru explorarea orașului poate fi folosit un abonament Hop-on Hop-off, care permite accesul la principalele obiective turistice.

Madrid – Artă, tapas și obiective istorice Din Valencia, poți continua traseul cu trenul spre Madrid, capitala Spaniei. Spania are o rețea feroviară bine dezvoltată, iar mai multe dintre principalele orașe turistice sunt conectate prin trenuri de mare viteză.

Orașele din Portugalia pe care merită să le vezi într-o singură excursie Problema atunci când se încearcă vizitarea unei mari părți din Portugalia este că Lisabona, capitala țării, se află aproximativ în centrul acesteia. Majoritatea zborurilor internaționale ajung în Lisabona, iar de aici trebuie stabilit în ce direcție va continua circuitul. Pentru un astfel de traseu, zona din jurul Lisabonei poate include destinații precum Lisabona, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Nazaré și Óbidos. Porto și Valea Douro Porto și Valea Douro se află în nordul Portugaliei. Porto este al doilea cel mai mare oraș din Portugalia și are o arhitectură și o atmosferă diferite de cele din Lisabona. În zona din jurul orașului pot fi incluse Porto, Valea Douro, cea mai cunoscută regiune viticolă a Portugaliei, precum și Aveiro, Guimarães și Coimbra. Porto are un aeroport internațional, cu zboruri către mai multe destinații din Europa și America de Nord. Algarve și Alentejo În sudul Portugaliei se află regiunea Algarve, cunoscută pentru plajele sale și pentru peisajele de coastă. Este una dintre principalele zone turistice ale țării pentru o vacanță la mare. Cel mai mare oraș din sud este Faro, care are un aeroport internațional deservit de zboruri către numeroase destinații europene. Alentejo se află între Lisabona și Algarve și poate fi inclus într-un circuit care combină orașele istorice, zonele rurale și litoralul sudic. Dacă ai la dispoziție doar o săptămână, nu este recomandat să încerci să vezi întreaga țară, deoarece vei petrece prea mult timp pe drum și vei ajunge să vizitezi obiectivele pe fugă. Pentru o vacanță de mai puțin de două săptămâni, o variantă este să te concentrezi asupra zonei Lisabonei, mai ales dacă aici începe călătoria, și apoi să alegi între nordul și sudul țării. Dacă zborul este către Porto și vacanța durează mai puțin de două săptămâni, circuitul poate fi concentrat asupra nordului Portugaliei, urmat de explorarea zonei centrale din jurul Lisabonei. O altă variantă este aterizarea în Porto și parcurgerea coastei spre sud, cu opriri în diferite localități până în Algarve. Drumul cu mașina de la Faro la Porto durează aproximativ cinci ore. Pentru a evita întoarcerea pe același traseu, poate fi închiriată o mașină doar pentru un singur sens, cu predarea în Faro, iar călătoria de întoarcere poate fi făcută cu avionul.

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