Un nou studiu arată în ce destinații europene obțin turiștii cel mai bun raport calitate-preț în vacanță.

Algarve, din sudul Portugaliei, este cea mai avantajoasă destinație europeană pentru vacanțele în familie în 2026, potrivit unui studiu care compară costurile obișnuite suportate de turiști în stațiunile de pe continent.

Regiunea portugheză a urcat pe primul loc după ce anul trecut ocupa poziția a treia, depășind destinații considerate de mult timp printre cele mai accesibile, precum Sunny Beach din Bulgaria sau Marmaris din Turcia.

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