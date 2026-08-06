Nisa este un oraș-port, centru turistic mediteranean și capitala departamentului Alpes-Maritimes, în regiunea Provence–Alpes–Côte-d’Azur, în sud-estul Franței.

Orașul este situat pe Baia Îngerilor (Baie des Anges), la 32 km de granița cu Italia. Protejată de dealuri frumoase, Nisa are un climat plăcut și este cea mai importantă stațiune a Coastei de Azur (Côte d’Azur), cunoscută și sub numele de Riviera Franceză. Iată ce trebuie să știi despre acest oraș.

Aeroport – cum ajungi

Linia de tramvai 2 este cea mai ieftină și mai rapidă modalitate de a ajunge la Aeroportul Nice Côte d’Azur (NCE) folosind transportul public din centrul orașului, gara principală, Vieux Ville și port. În 2025, este necesar un bilet reîncărcabil „La Carte” sau „L’Aéro” pentru a călători până la terminalele aeroportului 1 și 2.

Accesul la aeroportul Nice-Côte d’Azur este cel mai ieftin, mai simplu și mai rapid cu tramvaiul liniei 2. Linia 2 (albastră pe hărți) circulă de la Aéroport Terminal 2 și Aéroport Terminal 1, paralel cu coasta Mării Mediterane și cu Promenade des Anglais, până în centrul vechi și centrul orașului Nice Ville, având capătul de linie la Port Lympia.

Tramvaiele circulă la un interval de opt minute pe parcursul zilei, iar durata totală a călătoriei pe întreaga rută este mai mică de 30 de minute.

Tramvaiul a înlocuit autobuzele expres 98 și 99 ca principal mijloc de transport între centrul orașului Nisa și aeroport.

Biletele de tramvai spre Aeroportul din Nisa costă doar tariful standard de 1,70 € pe călătorie dacă se deține deja un card reîncărcabil „La Carte” — altfel, costul unui dus-întors este de 10 €.

Începând cu 2025, cardul reîncărcabil „La Carte” este obligatoriu pentru a circula cu tramvaiele și autobuzele din Nisa. Cardul „La Carte” nu este vândut la aeroport, însă se poate achiziționa un card „L’Aéro” — 10 € pentru o călătorie dus-întors la aeroport. Pentru grupuri mici sau familii, un transfer privat poate fi mai comod (dar nu mai ieftin).

Călătoria cu tramvaiul este gratuită pentru toți pasagerii între terminalele 1 și 2 ale aeroportului, precum și până la stația Grand Arénas — prima oprire după aeroport, convenabilă pentru legături cu numeroase autobuze și gara St Augustin.

Transport public

Rețeaua Lignes d’Azur îți oferă:

• peste 140 de linii de autobuz care deservesc 51 de orașe și sate din zona metropolitană Nice Côte d’Azur;

• tramvaiul din Nisa: – linia nr. 1 asigură legătura nord–est prin centrul orașului, pe Avenue Jean Médecin și Place Masséna, și permite circulația timp de 21 de ore pe zi; – linia nr. 2 asigură legătura vest–est între aeroport și portul Nisa, trecând prin centrul orașului (stația Jean Médecin); – linia nr. 3 circulă între portul Nisa și Saint-Isidore, trecând pe lângă stadionul Allianz Riviera; – linia B face legătura între aeroport și CADAM Centre Administratif.

Rețeaua oferă un bilet combinat autobuz/tramvai, cu numeroase posibilități de conexiune.

Sunt disponibile diferite tipuri de bilete pentru călătorii ocazionale: Multi (10 călătorii), abonament de 1 zi, abonament de 7 zile, Parcazur (dus-întors), TicketAzur.

Scurt istoric al orașului

Istoria frumoasei Nisa începe în jurul anului 350 î.Hr., când grecii au fondat o așezare pe țărmul Mării Mediterane și au numit-o Nikaia, după Nike, zeița greacă a victoriei. Totuși, pentru a înțelege pe deplin fundalul istoric al Nisei, trebuie menționat că locul pe care se întinde astăzi orașul a fost locuit încă din preistorie.

Descoperirile arheologice arată că zona era populată acum aproximativ 400.000 de ani. Au fost găsite urme ale unei civilizații preistorice rudimentare, lucru explicabil prin condițiile geografice și climatice favorabile ale regiunii.

Centrul stăpânirii romane din zonă era vechiul Cemenelum, actualul cartier Cimiez, care pe atunci era o așezare separată de Nisa, dar care astăzi face parte din oraș.

Timp de mai multe secole, Nisa a oscilat între dominația franceză și cea italiană. Abia în 1861 Nisa a devenit definitiv parte a Franței, însă până atunci orașul s-a dezvoltat ca forță militară sub conducerea conților de Provence, a conților de Savoia și a lui Napoleon al III-lea.

De-a lungul acestor secole, Nisa a trecut și prin perioade de foamete, ciumă, jafuri și distrugeri provocate fie de calamități naturale, fie de atacuri ale dușmanilor.

Sarazinii și otomanii au fost principalele forțe non-europene care au încercat să impună dominația lor asupra orașului.

De fapt, unul dintre cele mai pitorești episoade legate de atacul otoman menționează contribuția „salvatoare” a unei spălătorese locale care și-ar fi expus posteriorul invadatorilor, iar aceștia, dezgustați de priveliște, s-ar fi retras. În semn de recunoștință, locuitorii din Nisa au declarat-o pe această femeie, Catherine Ségurane, patroana orașului, conform nice-tourism.

Nu doar francezii și italienii au influențat istoria Nisei. Englezii au avut, la rândul lor, un impact semnificativ. Contribuția lor la peisajul actual al orașului se reflectă prin faimoasa Promenade des Anglais, construită cu sprijin financiar din partea aristocrației engleze. În jurul mijlocului secolului al XVIII-lea, englezii bogați au descoperit că Nisa era un loc ideal pentru iernat. Ei au propus și inițiat construirea promenadei pe o fâșie de nisip neamenajată care marca atunci țărmul mării, proiectul fiind rapid adoptat de autoritățile orașului.

Până în a doua jumătate a secolului XX, Nisa a fost cunoscută ca o destinație exclusivistă, accesibilă doar celor bogați. După cel de-Al Doilea Război Mondial, profilul turistic al orașului s-a schimbat semnificativ, Nisa devenind accesibilă unui public mai larg, inclusiv turiștilor cu bugete reduse. Totuși, aceste deschideri nu au afectat standardele ridicate ale turismului local, Nisa rămânând una dintre destinațiile de vacanță de top la nivel internațional.

Principalele atracții turistice

Nisa este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în Franța pentru a experimenta la belle vie (viața bună). De la plimbările pe străduțele pietonale înguste din Orașul Vechi până la promenada celebră Promenade des Anglais, farmecul acestui oraș rafinat de pe litoral pare nesfârșit.

Vieille Ville (Orașul Vechi)

Farmecul vechi al Vieille Ville este imposibil de ignorat. În labirintul de străduțe și alei medievale se află clădiri de apartamente cu rufe întinse la uscat, cafenele locale, restaurante mici care servesc specialități din bucătăria nicoisă, precum socca, salade niçoise și pissaladière, băcănii (épiceries), brutării, cofetării, magazine de înghețată artizanală și o catedrală unde se țin încă slujbe în mod regulat. Cartierul este cunoscut popular sub numele de „Babazouk”.

Vieille Ville începe la capătul vestic al Colline du Château (Dealul Castelului) și este delimitat de două străzi aglomerate: Boulevard Jean Jaurès și Quai des États-Unis.

Un punct bun de pornire pentru o plimbare este Cours Saleya (partea sudică a Orașului Vechi), unde se organizează zilnic, cu excepția zilei de luni, o piață în aer liber. Piața este renumită pentru florile sale colorate și proaspete.