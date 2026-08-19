Cum găsești zboruri ieftine. Ghid practic pentru bilete de avion la cel mai mic preț

Costul depinde de compania aeriană, zbor, perioada aleasă, gradul de ocupare al aeronavei și de mulți alți factori pe care noi, în calitate de pasageri, nu îi putem cunoaște. Iată cum găsești zboruri ieftine.

Regula de aur. Când este cel mai bun moment să cumperi biletul de avion

Deși pasagerii nu pot controla prețurile biletelor de avion, există câteva metode verificate care îți pot crește șansele de a găsi un tarif redus:

· Folosește regula anulării în 24 de ore. După ce faci rezervarea, verifică prețul în dimineața următoare. Dacă a scăzut, profită de regula anulării în 24 de ore oferită de majoritatea companiilor aeriene, anulează rezervarea și cumpără din nou biletul la prețul mai mic.

Urmărește-ți companiile aeriene preferate. Companiile aeriene anunță adesea mai întâi pe rețelele sociale reducerile și ofertele disponibile. Urmărindu-le, poți beneficia de aceste promoții. Companiile aeriene își recompensează urmăritorii fideli prin reduceri disponibile pentru perioade scurte.

Cele mai bune motoare de căutare și comparatoare de zboruri

Google Flights

Considerat unul dintre cele mai accesibile motoare de căutare pentru zboruri, Google Flights este disponibil pentru utilizatorii din întreaga lume, atât timp cât aceștia au acces la Google. Instrumentul permite compararea prețurilor oferite de numeroase companii aeriene, pentru diferite destinații și perioade de călătorie.

Poți accesa site-ul dedicat Google Flights pentru a folosi funcțiile de căutare. De asemenea, poți căuta zborurile direct pe Google, iar motorul de căutare integrat va afișa rezultatele.

Skyscanner

Fondat în 2003 de doar trei specialiști IT, Skyscanner a crescut semnificativ și a devenit unul dintre cele mai cunoscute motoare de căutare pentru călătorii din lume. Aici poți căuta nu doar zboruri, ci și hoteluri și mașini de închiriat.

Unul dintre principalele avantaje este interfața simplă și ușor de utilizat. Trebuie doar să introduci destinația sau numele hotelului și să începi căutarea. Pentru căutări mai precise, poți folosi opțiunile avansate, care permit selectarea anumitor date, bugete și alte criterii.

Interfața intuitivă oferă o imagine de ansamblu asupra zborurilor disponibile. Poți folosi filtrele pentru a organiza rezultatele în funcție de numărul de escale, companiile aeriene, orele de plecare și alte criterii.

Dacă ești interesat de zboruri ieftine către o anumită destinație, funcția Whole Month Search a Skyscanner poate fi utilă. Motorul de căutare afișează calendarul întregii luni, cu prețurile diferitelor zboruri pentru fiecare zi. Astfel, îți este mai ușor să alegi cea mai potrivită variantă.

Kayak

Pentru a oferi rezultate cât mai complete, Kayak folosește un motor de căutare care colectează date de pe numeroase site-uri de turism și de la companii aeriene. Astfel, poți vedea mai multe dintre variantele de zbor disponibile.

Motorul de căutare permite găsirea zborurilor în funcție de destinație, date și buget. Rezultatele pot fi filtrate după compania aeriană, preț, perioada călătoriei și numărul de escale. Astfel, poți identifica mai ușor variantele potrivite.

Pentru a ajuta la planificarea călătoriilor, Kayak oferă și o funcție de prognoză a prețurilor, concepută pentru a te ajuta să găsești oferte mai bune. Prin utilizarea unor algoritmi și analize bazate pe inteligență artificială, Kayak poate estima evoluția viitoare a prețurilor biletelor.

Momondo

Dacă vrei un motor de căutare care permite atât căutarea zborurilor, cât și a hotelurilor, Momondo este o variantă. Platforma îți permite să compari prețurile oferite de diferite companii aeriene și agenții de turism, conform cabinzero.

Utilizatorii pot folosi funcția Flight Insight pentru a urmări evoluția prețurilor într-o anumită locație. Aceasta poate fi folosită pentru a identifica perioadele în care este mai avantajos să călătorești, astfel încât să găsești variante mai accesibile și să profiți de flexibilitatea datelor.

Funcția Mix & Match de la Momondo te ajută, de asemenea, să economisești bani atunci când îți planifici călătoria. Platforma îți permite să combini zboruri oferite de companii aeriene diferite pentru călătoria dus-întors, astfel încât să găsești cele mai bune variante pentru fiecare segment al călătoriei.

Folosirea alertelor de preț și a datelor flexibile pentru reduceri massive

Indiferent de compania pe care o alegi, toate instrumentele de alertare a prețurilor funcționează într-un mod similar. După ce setezi o alertă, vei primi notificări ori de câte ori prețurile se modifică în funcție de criteriile selectate, inclusiv aeroporturile de plecare și sosire, datele călătoriei și companiile aeriene. Unele platforme permit setarea alertelor pentru criterii mai generale, ceea ce poate fi util dacă ești flexibil în privința datelor de călătorie și/sau a destinațiilor.

Alertele de preț pentru zboruri de la Kayak merg un pas mai departe și analizează datele pentru a anticipa evoluția tarifelor. „Folosim datele pentru a determina ce se va întâmpla cu prețurile în următoarele zile, astfel încât să știi când este momentul potrivit pentru a face rezervarea”, explică Kayla Inserra DeLoache, director de comunicare al companiei.

În mod similar, Melanie Fish, vicepreședinte pentru relații publice globale al Expedia Group, spune că utilizatorii Expedia pot vedea istoricul prețurilor biletelor și, atunci când sunt disponibile, estimări privind prețurile viitoare.

Cum setezi alerte de preț pentru zboruri

Setarea alertelor de preț pentru zboruri este simplă. Există mai multe modalități de a face acest lucru, în funcție de platforma folosită, însă va trebui să selectezi câteva criterii, printre care ruta preferată, datele călătoriei și aeroporturile.

Dacă nu ești legat de anumite date sau destinații, caută, în funcție de platformă, opțiuni precum „date flexibile” sau „oricând”, pentru a vedea variante de zbor din întreaga lume.

În plus, multe site-uri oferă instrumente care folosesc datele disponibile pentru a identifica cele mai bune perioade pentru rezervare. Printre acestea se numără instrumentul Savings Generator de la Skyscanner. Kayak oferă prognoze privind prețurile și are propriul instrument Best Time to Travel, în timp ce Air Travel Hacks Report și funcția Flight Deals de la Expedia pot fi, de asemenea, utile.

Google Flights îți arată, la rândul său, cele mai bune date pentru călătorie prin intermediul unei vizualizări de tip calendar, care afișează prețurile pentru diferite zile și te ajută să identifici cea mai ieftină zi pentru zbor.

Acestea sunt doar câteva dintre platformele care oferă alerte de preț pentru zboruri și funcțiile disponibile pe fiecare dintre ele.

Mituri despre biletele de avion. Modul incognito și zilele "ieftine" de căutare

Este o idee răspândită că marțea este cea mai bună zi pentru a găsi bilete de avion ieftine, însă acest lucru nu mai este valabil. Este posibil ca, în trecut, companiile aeriene să fi lansat tarife reduse marțea, însă în prezent prețurile biletelor fluctuează constant din cauza tarifării dinamice.

Cea mai bună zi pentru a face o rezervare depinde de mai mulți factori, inclusiv compania aeriană, ruta și sezonul. În loc să te bazezi pe o anumită zi a săptămânii, cea mai bună strategie este să setezi alerte de preț pentru zboruri, astfel încât să fii notificat atunci când tarifele scad.

Mit: Zborurile de ultim moment sunt întotdeauna mai ieftine

Deși este posibil să găsești oferte foarte bune pentru zborurile rezervate în ultimul moment, acestea sunt mai degrabă excepția decât regula. Companiile aeriene cresc de obicei prețurile pe măsură ce se apropie data plecării, încercând să vândă biletele la un tarif mai mare călătorilor care au nevoie urgent să zboare. Rezervarea din timp, în general cu 1 până la 3 luni înainte de călătorie, îți oferă cele mai mari șanse să găsești un preț bun.