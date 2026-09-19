Într-un comunicat emis sâmbătă, prin care au clarificat anunţul făcut de Donald Trump conform căruia s-a ajuns la un acord pentru a-i oferi Washingtonului „control permanent” asupra securităţii Groenlandei, Danemarca şi teritoriul semiautonom şi-au exprimat speranţa că acest acord va pune capăt tensiunilor cu SUA pe această temă, potrivit News.ro.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, s-a declarat mulţumit de acordul propus. „Acordul recunoaşte suveranitatea şi integritatea teritorială a regatului nostru, precum şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”, a afirmat el într-o postare pe Facebook.

„Săptămâna viitoare ar putea fi o săptămână bună – pentru Groenlanda, Danemarca şi Statele Unite”, a declarat ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, într-un comunicat publicat tot pe Facebook. „Sperăm că această perioadă de incertitudine va face loc unui acord cu caracter obligatoriu care să consolideze securitatea în Arctica şi în Atlanticul de Nord şi, prin urmare, securitatea noastră comună în cadrul Europei NATO – respectând în acelaşi timp liniile roşii ale Regatului Danemarcei”, a adăugat Rasmussen.

Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au anunţat vineri seara că au ajuns la un acord care permite Statelor Unite să-şi dezvolte o prezenţă militară semnificativă în Groenlanda, interzicând în acelaşi timp inamicilor SUA să-şi construiască propriile baze pe insulă.