El precizează că are câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: ”să fie responsabili, să gestioneze cu atenţie banul public, să nu risipească banii oamenilor, potrivit News.ro.

”Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, spune Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat prezintă ”câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie”.

”Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor.

PSD i-a solicitat prim-ministrului desemnat Siegfried Mureşan să prezinte public planul său pentru România şi să răspundă public la o întrebare fundamentală, dacă vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue, PSD considerând că aceasta ar fi prima dovadă de normalitate politică.

PSD mai spune că întâi trebuie programul pentru România şi măsurile pentru români şi abia apoi discuţii despre voturi pentru o majoritate parlamentară.