Este bine să știm și ce avem de făcut dacă sunt probleme din cauza scumpirii kerosenului. A explicat la emisiunea iBani Claudia Tocilă, reprezentanta unei platforme de rezervări.

Mulți turiști aleg să plece în weekend, însă tocmai această strategie poate face biletele mai scumpe.

Claudia Tocilă: „Spre deosebire de restul anului, vacanțele de vară au un avantaj: putem să zburăm în mai multe zile ale săptămânii și să ne organizăm concediul în funcție de prețul biletului de avion. Astfel, zilele de marți și miercuri sunt cele mai ieftine pentru zboruri, iar vineri și sâmbătă sunt cele mai scumpe. Mulți oameni vor să prindă două weekenduri și aleg să plece sau să se întoarcă atunci, ceea ce explică diferențele de preț. Noi ne-am uitat pe un interval mai lung de timp și am observat că pot exista diferențe chiar și de până la 100 de euro între anumite zile de zbor.”

Mitul „zilei perfecte”

În ceea ce privește „ziua perfectă” pentru cumpărarea biletelor, potrivit datelor platformei, ar fi bine să evităm ziua de marți. Marțea este una dintre zilele cu cele mai multe rezervări, însă prețurile sunt influențate în principal de cerere.

„Nu există neapărat o regulă fixă despre ziua perfectă în care să rezervi, însă am observat că marțea sunt foarte multe căutări și rezervări. Prețurile sunt foarte dinamice și sunt stimulate de interesul pentru anumite destinații. Dacă foarte mulți oameni caută în același timp același zbor, atunci prețurile pot crește. De aceea, uneori poate merită să verificăm și în alte zile, inclusiv în weekend, când poate cererea este diferită”, a mai spus Claudia Tocilă.

Vestea bună pentru cei care își fac acum planurile de vacanță este că, în ciuda discuțiilor despre problemele din piața carburanților, biletele de avion nu s-au scumpit puternic până acum.

„Momentan nu vedem o astfel de creștere în prețurile biletelor de avion. Vedem doar o creștere foarte mică, de până la 3% în luna mai. Ne apropiem de sezonul de vârf și este normal să existe ajustări dictate de cerere, însă, deocamdată, prețurile sunt similare cu cele de anul trecut”, a explicat Claudia Tocilă.