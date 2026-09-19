Investiția a fost de 668 de milioane de lei, iar șeful statului a felicitat autoritățile pentru banii absorbiți din PNRR.

Spitalul a fost extins cu un pavilion nou, iar clădirea veche a fost modernizată.

Medicii au acum la dispoziție patru săli de operație și aparatură performantă. Au fost dezvoltate și specialități precum Cardiologia Intervențională și Neurochirurgia, pentru care unii pacienți trebuiau până acum trimiși în centre universitare.

Peste 60.000 de pacienți ajung anual la spitalul din Bistrița, inclusiv din județele vecine, iar noile dotări ar trebui să reducă numărul transferurilor către Cluj sau Târgu Mureș.