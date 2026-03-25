În Spania și Franța, normele au început deja să se aplice, iar anunțurile care nu respectă legea sunt eliminate. La noi, autoritățile lucrează la un sistem de înregistrare, pentru că de la 1 mai trebuie aplicate noile reguli.

Potrivit regulamentului european, fiecare unitate de cazare trebuie să primească un număr unic de identificare care să ateste că locul este sigur. Iar platforme precum Airbnb și Booking sunt obligate să afișeze acest cod pe care îl vom putea găsi în descrierea anunțului, la fel cum acum putem să vedem, de exemplu, prețul și dotările cazării care ne interesează.

Un exemplu relevant vine din Spania, unde regulamentul a început deja să aibă efecte.

O rezervare făcută prin Airbnb în Barcelona a fost anulată de platformă chiar înainte de sejur. Inițial, gazda a invocat "probleme cu autoritățile spaniole privind rezervările Airbnb", însă ulterior a recunoscut că anunțul a fost retras "din cauza unei probleme administrative legate de licențe". Practic, proprietatea nu mai putea fi listată pentru că nu respecta cerințele legale.

În România, deși fiecare unitate de cazare este obligată să dețină un certificat de clasificare de la Ministerul Turismului ca să poată funcționa legal, sistemul nu este conectat direct și cu platformele online. Așa că acolo putem găsi și unități neverificate.

Oficialii spun că au început abia acum o lună să lucreze la o platformă prin care inclusiv cazările care apar pe platformele de pe internet să fie înregistrate. Au termen să o finalizeze până în luna mai, atunci când regulamentul trebuie aplicat obligatoriu.

În România sunt înregistrate oficial peste 30.000 de unități de cazare

Alin Grigore, șeful Direcției Generale Turism: ”Înregistrarea lor o să fie online, să fie cât se poate de simplă. Sperăm să definitivăm în următoarea lună un draft consolidat al propunerilor, în sensul în care să avem o listă de documente pe care să le cerem acestor apartamente sau camere de închiriat”.

Pentru turiști, schimbările aduc mai multă siguranță și transparență pentru că, odată cu înregistrarea obligatorie, scade riscul de fraude și condiții neconforme. În același timp, unele oferte "la negru" vor dispărea, ceea ce ar putea duce la o ușoară creștere a prețurilor.

Simona Constantinescu, președinta Federației Hotelierilor din România: ”TVA, taxe pe salarii, taxe pe proprietate, taxe de parcare sau salvamont, salvamar. Sau taxa de promovare turistică a primăriei care în cazul proprietăților individuale, apartamentelor puse la închiriere pe platforme, nu există niciun fel de control și certitudine că sunt achitate toate aceste taxe. De aceea apare și diferența de preț. Iar într-o piață în care consumul este în scădere, evident că omul este sensibil la preț”.

Pe de altă parte, platformele online trebuie să transmită periodic informații către autorități despre cine sunt cei care care închiriază, ce proprietăți au, câte rezervări și ce venituri obțin lunar. În România, sunt deocamdată peste 30.000 de unități de cazare clasificate oficial.