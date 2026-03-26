Ministrul de externe a respins, la rândul său, afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump privind existenţa unor tratative, notează AFP.

Iranul respinge ideea negocierilor

Republica Islamică intenţionează să „pună capăt războiului în propriile condiţii, astfel încât acest lucru să nu se mai repete niciodată", a adăugat el.

„A vorbi acum despre negocieri este echivalent cu a recunoaşte înfrângerea", a mai estimat şeful diplomaţiei iraniene, făcând referire la declaraţiile repetate ale lui Donald Trump despre desfăşurarea unor discuţii.

Casa Albă a reafirmat miercuri că Donald Trump continuă negocierile cu Iranul, dar a avertizat că el „va dezlănţui iadul" în cazul unui eşec.

Anterior, Press TV, canalul în limbă engleză a televiziunii de stat iraniene, afirmase că Iranul respinge o „propunere americană" pentru încetarea focului.

SUA transmit un plan de armistițiu

Acest proiect american, despre care nu s-a dezvăluit nimic din surse de încredere, conţine primele propuneri concrete ale Washingtonului după atacurile israeliano-americane asupra Iranului din 28 februarie.

Planul a fost transmis Iranului prin intermediul Islamabadului, aflat în relaţii bune cu ambele ţări, conform declaraţiilor a doi înalţi oficiali pakistanezi.

Însă, de la anunţul surprinzător de luni al lui Donald Trump privind existenţa unui dialog, autorităţile iraniene resping categoric această afirmaţie.

„Uneori, pot fi transmise mesaje prin intermediul ţărilor prietene sau al diverselor persoane, dar acest lucru nu poate fi în niciun fel descris ca dialog sau negociere", a comentat Abbas Araghchi.

Teheranul menține controlul asupra strâmtorii

În timp ce planul trimis de americani ar conţine 15 puncte, liderul iranian a vorbit despre simple „idei" aduse la cunoştinţa înalţilor responsabili.

„Dacă va fi necesar să adoptăm o poziţie, acest lucru se va face", dar, „până în prezent, politica noastră este a continua rezistenţa şi a continua apărarea teritoriului nostru", a declarat el.

„Până în prezent, nu a avut loc nicio negociere", a insistat ministrul.

În timpul acestei intervenţii, şeful diplomaţiei iraniene a abordat şi situaţia strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică pentru comerţul mondial, pe care Teheranul o menţine aproape închisă de la începutul ostilităţilor, pe 28 februarie.

Trecerea, „din punctul nostru de vedere, nu este complet închisă, este închisă doar pentru inamici", a repetat Abbas Araghchi, adăugând că nu există „niciun motiv pentru a lăsa să treacă navele inamicilor noştri şi ale aliaţilor acestora".

Armata iraniană a „asigurat deja o trecere sigură" pentru navele ţărilor prietene, a subliniat el.