Aproape patru din zece hotelieri se confruntă frecvent cu camere lăsate într-o stare care necesită curăţenie suplimentară, iar o treime dintre ei raportează cazarea unui număr mai mare de persoane decât cel declarat în rezervare, relevă un sondaj realizat de platforma de rezervări Travelminit în rândul proprietarilor de unităţi de cazare din România şi dat luni publicităţii.

De la orele de check-in şi check-out "flexibilizate" după bunul plac, până la obiecte care dispar misterios din camere, chestionarul adresat hotelierilor conturează un tablou detaliat al provocărilor din turismul românesc, menţionează compania de rezervări hoteliere.

Orele de check-in şi check-out sunt principala problemă de negociere dintre turişti şi proprietarii de cazări. Peste o treime dintre hotelieri spun că aceasta este regula încălcată cel mai des, urmată îndeaproape de nerespectarea interdicţiei de a fuma în spaţiile neamenajate şi de deranjarea liniştii celorlalţi oaspeţi, două probleme semnalate de aproximativ un sfert, respectiv o cincime dintre respondenţi.

Cât despre numărul real de persoane cazate, doar 27,8% dintre hotelieri spun că nu se confruntă niciodată cu astfel de situaţii. Pentru restul, realitatea diferă adesea de rezervare, cel mai frecvent printr-un copil nedeclarat, situaţie întâlnită în 38,9% dintre cazuri, dar şi prin doi sau mai mulţi copii nedeclaraţi, raportaţi de 15,6% dintre hotelieri, ori chiar un adult în plus, semnalat de 13,3% dintre ei.

Printre solicitările cele mai neobişnuite primite din partea turiştilor se numără cereri de check-in la ora 7:00 dimineaţa, pretenţia de a considera ziua de cazare drept un interval de exact 24 de ore de la momentul sosirii, indiferent de ora oficială de check-out, sau dorinţa de a caza 16 persoane într-o unitate gândită pentru doar patru oaspeţi. Alţi turişti au cerut prelungirea gratuită a sejurului, au încercat să cazeze "pe furiş" persoane neînregistrate în rezervare sau au ajuns chiar să ceară hotelierilor să medieze conflicte cu persoane complet străine de unitatea de cazare.

Dozatoarele de gel de duș și săpun lichid, scoase din peretele băii pentru a fi complet golite

Obiceiul turiştilor de a aduce mâncare şi băuturi din exterior în camere este, potrivit sondajului, aproape o normă a sezonului estival: 47,8% dintre proprietari spun că acest lucru se întâmplă foarte des, iar încă 24,4% îl întâlnesc des, ceea ce înseamnă că, per total, marea majoritate a hotelierilor se confruntă constant cu acest fenomen. Consecinţele se văd direct în activitatea zilnică de curăţenie: pe lângă petele şi murdăria suplimentară, care rămân principala bătaie de cap pentru 58,9% dintre hotelieri, aceştia mai raportează costuri suplimentare de curăţenie, resturi alimentare uitate în cameră, şi, în cazuri mai grave, apariţia insectelor.

Cercetarea mai arată că fenomenul "dispariţiei" obiectelor din camere urmează un tipar asemănător. Pe lângă prosoape, care conduc detaşat în topul obiectelor luate acasă, urmează umeraşele şi ustensilele de bucătărie sau veselă, ambele menţionate de aproape un sfert dintre hotelieri.

Totodată, televizoarele, uscătoarele de păr, telecomenzile, cuverturile, pernele decorative, tablourile, vazele, cratiţele, oalele, cuţitele şi chiar un topor de lemne se numără printre obiectele pe care hotelierii le-au găsit lipsă după plecarea oaspeţilor. Un caz ieşit din comun a fost cel al unui hotelier care a descoperit că dozatoarele de gel de duş şi săpun lichid fuseseră scoase din perete şi golite complet înainte de check-out.

Există şi lucruri pe care turiştii chiar le pot lua legal, fără costuri suplimentare. Jumătate dintre hotelieri confirmă că produsele cosmetice de unică folosinţă intră în această categorie, la fel ca papucii de unică folosinţă şi apa oferită gratuit în cameră, se precizează în comunicat.

Lenjerii distruse, pereți zgâriați și obiecte sparte, în majoritatea cazurilor

Peste un sfert dintre hotelieri au fost nevoiţi, în ultimul an, să solicite ocazional despăgubiri pentru daune provocate de turişti, iar alţi câţiva au avut nevoie de o singură astfel de solicitare, ceea ce înseamnă că doar puţin peste jumătate dintre proprietari au scăpat complet de această problemă. Cele mai frecvente pagube raportate sunt lenjeriile sau prosoapele deteriorate, întâlnite de aproape trei sferturi dintre respondenţi, urmate de pereţi pătaţi sau zgâriaţi şi de obiecte sparte, semnalate de aproape jumătate dintre hotelieri.

Dincolo de comportamentul turiştilor, hotelierii identifică şi provocări structurale pentru sezonul de vară 2026. 44,4% dintre ei consideră creşterea costurilor operaţionale drept cea mai mare presiune a acestui sezon, în timp ce 21,1% pun accentul pe aşteptările tot mai mari ale clienţilor, 11,1% pe concurenţa ridicată de pe piaţă, iar 10% pe gestionarea comportamentului turiştilor în sine.

Fondată în Cluj-Napoca, compania de rezervări hoteliere Travelminit are în portofoliu peste 9.000 de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni, apartamente) din România active pe platformă şi aplicaţie şi acoperă o gamă largă de cazare în toată ţara (litoral, munte, destinaţii balneoclimaterice şi oraşe mari), fiind lider pe piaţa rezervărilor cu card de vacanţă.

Din 2020, Travelminit face parte din Szallas Group, care are în portofoliu 12 platforme hoteliere în Centrul şi Estul Europei (România, Ungaria, Polonia, Cehia, Croaţia), cu vânzări de peste 200 milioane de euro şi peste 500 de angajaţi.

În 2022, Szallas Group (inclusiv Travelminit) a fost achiziţionat de către Wirtualna Polska Holding, una dintre principalele companii de e-commerce şi media din Polonia, cotată la bursă şi cu sediul în Varşovia.