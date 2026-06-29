10 hoteluri spectaculoase, desprinse de realitate. Unde găsești experiențe de cazare de neuitat

Călătoriile nu înseamnă doar destinațiile pe care le vizitezi, ci și locurile în care alegi să te oprești peste noapte. Unele hoteluri duc experiența la un alt nivel, combinând arhitectura ieșită din tipar cu experiențe și peisaje ireal de frumoase.

De la camere sculptate în gheață și clădiri construite integral din sare, până la cabane suspendate în copaci sau resorturi ascunse pe stânci abrupte, lumea este plină de destinații de cazare care par desprinse din altă realitate. Giraffe Manor – Nairobi, Kenya La marginea capitalei kenyene Nairobi, Giraffe Manor oferă o experiență de cazare cu totul neobișnuită: aici gazdele sunt girafele. Hotelul adăpostește o mică familie de opt girafe, care își fac apariția dimineața la ferestre, în timp ce oaspeții iau micul dejun. Interacțiunea cu animalele este surprinzătoare. De la fotografii unice, la mic dejun împărțit cu aceste animale elegante, totul seamănă mai degrabă cu o scenă dintr-un documentar decât cu o vacanță obișnuită.

Ice Hotel – Jukkasjärvi, Suedia În nordul Suediei, la Jukkasjärvi, Ice Hotel este reconstruit în fiecare an din gheața adusă direct din râul Torne. Este o structură efemeră, unde pereții, mobilierul și chiar decorațiunile sunt sculptate în întregime din gheață. În ciuda temperaturilor extreme, oaspeții se bucură de confort modern, paturi călduroase și gastronomie nordică, într-un decor care pare desprins dintr-o lume fantastică înghețată.

Mountain Guest House – Berggasthaus Aescher, Elveția Suspendat spectaculos pe o stâncă abruptă din Alpii Elvețieni, Berggasthaus Aescher este unul dintre cele mai spectaculoase refugii montane din Europa. Construit acum mai bine de 170 de ani, hotelul pare lipit de peretele muntelui și este accesibil doar prin telecabină și trasee de drumeție. Liniștea, altitudinea și priveliștea dramatică transformă acest loc într-o experiență în sine.

Treehotel – Harads, Suedia În pădurile din nordul Suediei, Treehotel reinventează ideea de cazare în natură. Camerele suspendate în copaci au designuri futuriste, dar rămân perfect integrate în peisajul natural. Fiecare unitate oferă priveliști spectaculoase asupra pădurii, iar interiorul combină confortul modern cu o estetică minimalistă, aproape de basm.

Montaña Mágica Lodge – Huilo Huilo, Chile Ascuns în rezervația Huilo Huilo, acest hotel pare o creație scoasă dintr-o legendă sud-americană. Construit sub forma unui vulcan artificial acoperit de vegetație, Montaña Mágica Lodge este traversat de o cascadă care curge continuu pe fațada sa. Cele 13 camere mici păstrează un caracter intim, iar întreaga structură este gândită în armonie cu pădurea tropicală din jur, conform expatwoman.com.

Palacio de Sal – Bolivia În inima deșertului sărat Uyuni, Palacio de Sal redefinește ideea de arhitectură neobișnuită: întregul hotel este construit din blocuri de sare. De la pereți și podele până la mobilier, totul este realizat din acest material alb, strălucitor. Rezultatul este un spațiu minimalist și spectaculos, care pare să se contopească cu peisajul infinit al salinei.

Kakslauttanen Arctic Resort – Saariselkä, Finlanda În Laponia, Kakslauttanen Arctic Resort oferă una dintre cele mai memorabile experiențe de iarnă: igluuri din sticlă, concepute pentru a admira cerul arctic direct din pat. În nopțile senine, spectacolul aurorei boreale transformă complet atmosfera, iar confortul interior – saună, căldură și dotări moderne – contrastează cu frigul extrem de afară.

Cocoa Island – Maldive În mijlocul Oceanului Indian, Cocoa Island propune o formă de lux discret, cu suite construite direct deasupra apei turcoaz. Arhitectura inspirată de bărcile tradiționale locale creează un sentiment de plutire continuă. Aici, zilele sunt marcate de scufundări, snorkeling și liniștea absolută a lagunei.

Ubud Hanging Gardens – Bali, Indonezia Ascuns în vegetația densă a junglei din Bali, Ubud Hanging Gardens este construit pe un versant abrupt, oferind vile private integrate în peisajul tropical. Piesa de rezistență este piscina infinită cu forme curbe, care pare să se reverse direct în vale. Atmosfera este una de izolare completă, unde natura și arhitectura se împletesc perfect.

Cum arată cel mai scump hotel din lume The 13 din Macau este o proprietate care împinge ideea de ospitalitate dincolo de limitele obișnuitului. Conceput ca un palat contemporan, acest complex nu doar că redefinește standardele segmentului ultra-lux, ci le rescrie complet, printr-o abordare spectaculoasă a opulenței și exclusivității. Ridicat în inima Macau, The 13 este considerat unul dintre cele mai costisitoare hoteluri construite vreodată. Investiția, estimată la miliarde, se reflectă în fiecare detaliu, de la arhitectură până la experiența personalizată oferită fiecărui oaspete. Proiectul, inițiat de miliardarul din Hong Kong Stephen Hung, depășește ideea clasică de hotel și devine o declarație de statut, putere și ambiție. Cum arată hotelul Cele aproximativ 200 de vile ale complexului sunt concepute ca reședințe private, fiecare cu propria identitate estetică și un nivel ridicat de opulență. Chiar și varianta considerată „entry-level”, Villa du Comte, impresionează prin detalii baroce, tavane ornamentate și materiale atent alese. Dormitoarele sunt dominate de paturi king-size cu baldachin din catifea, completate de tăblii sculptate manual, în timp ce zonele de living evocă atmosfera unor reședințe aristocratice reinterpretate într-o cheie contemporană.

Servicii personalizate Experiența The 13 merge mult dincolo de design. Fiecare vilă beneficiază de serviciile unui majordom personal, instruit să anticipeze discret nevoile oaspeților. În plus, hotelul pune la dispoziție o flotă de Rolls-Royce Phantom, utilizată pentru transferuri exclusiviste către cazinourile din Macau sau către aeroport, transformând simplul transport într-o experiență în sine. În The 13, chiar și spațiile funcționale devin decoruri spectaculoase. Băile sunt adevărate compoziții arhitecturale, cu plafoane decorative, dușuri tip ploaie și elemente ascunse elegant în spatele vitraliilor. Totul este gândit pentru a transforma rutina zilnică într-o experiență senzorială rafinată. Accesul în vilă continuă aceeași logică a exclusivității absolute: lifturile se deschid direct într-un lobby privat, eliminând complet contactul cu spațiile publice și accentuând ideea de intimitate totală. Aflat într-unul dintre cele mai dinamice centre de divertisment din lume, The 13 a fost conceput ca un manifest al luxului dus la extrem. Fiecare element – de la arhitectură la servicii – este calibrat pentru a susține o experiență de exclusivitate totală.

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