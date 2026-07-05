Apa are 25 de grade Celsius și este numai bună pentru o baie. Salvamarii recomandă turiștilor să fie prudenți.

În Eforie Nord, șezlongurile s-au ocupat rapid, iar cearșafurile acoperă nisipul de pe plajă. Turiștii spun că forfota face parte din farmecul vacanței.

Mulți oameni merg la Eforie de ani buni și spun că revin cu drag, fiind stațiunea lor preferată.

Cuplu: De 11 ani suntem în Eforie. E ca la noi acasă. Ne-am simțit bine, ne simțim bine în continuare.

Cât costă un șezlong

Turiștii au ocupat aproape fiecare petic de nisip. Fie pe șezlong, fie pe cearșaf. Cu greu îți faci loc printre ei. Unii se bucură de soare, mai ales că ziua a debutat cu multă ploaie, iar alții se răcoresc în mare.

În Eforie, a fost arborat steagul galben. Asta înseamnă că doar înotătorii experimentați au voie în apă. Salvamarii îi supraveghează permanent pe turiști.

Un șezlong se închiriază cu sume cuprinse între 30 și 50 de lei. Iar o bere la draft pe faleză se găsește și cu 5 lei. O noapte de cazare în această perioadă la un hotel de 3 stele, fără mic dejun, costă 205 lei, iar la All Inclusive 770 de lei pentru două persoane.