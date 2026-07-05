Ce este "kuver" și de ce apare pe nota de plată în Grecia. Ce trebuie să facă turiștii

Află ce este „kuver”, de ce apare pe nota de plată în Grecia, ce poate include această taxă și la ce trebuie să fie atenți turiștii în restaurante.

De ce apare taxa „kuver” în restaurantele grecești

Taxa „kuver” apare, de multe ori, dintr-un amestec de obicei vechi, practică turistică și lipsă de claritate pe nota de plată. În multe restaurante grecești, mai ales în zonele unde ajung mulți turiști, pâinea sau apa sunt aduse la masă imediat după ce clienții se așază. Pentru un localnic, acest lucru poate părea ceva obișnuit. Pentru un turist, însă, situația poate fi neclară. Mulți au impresia că pâinea sau apa sunt din partea casei, mai ales dacă nu le-au cerut în mod direct.

Problema apare la final, când aceste produse sunt trecute pe bon. Clientul vede o sumă în plus și nu înțelege de ce trebuie să plătească ceva ce nu a comandat clar. Regulile actuale spun că nici pâinea, nici apa îmbuteliată nu trebuie oferite și puse la plată fără acordul consumatorului. Cu alte cuvinte, restaurantul nu ar trebui să aducă automat aceste produse la masă și apoi să le taxeze, dacă omul nu le-a cerut sau nu a acceptat clar să le primească.

Asociația grecească pentru protecția consumatorilor EKPIZO arată că taxarea „kuverului” nu este permisă. De asemenea, produse precum apa îmbuteliată și pâinea nu pot fi oferite și trecute pe nota de plată fără consimțământul clientului. Pentru încălcarea acestei reguli este prevăzută o amendă administrativă de 500 de euro pe produs. Asta înseamnă că restaurantele pot fi sancționate dacă pun la plată produse aduse fără acordul clientului, potrivit Paros-summer.com.

De ce apare taxa „kuver” în restaurantele grecești

În practică, această taxă mai apare pentru că unele restaurante încearcă să o înlocuiască prin pâine și apă aduse automat la masă. Chiar dacă „kuverul” nu ar trebui taxat separat, suma poate ajunge pe bon sub forma unor produse pe care clientul nu le-a cerut. Presa greacă a relatat astfel de cazuri, iar organizațiile de protecție a consumatorilor au atras atenția asupra acestei metode, mai ales în sezonul turistic. În perioadele aglomerate, când restaurantele primesc mulți vizitatori străini, astfel de neclarități pot apărea mai des.

De aceea, turiștii ar trebui să fie atenți atunci când li se aduce ceva la masă fără să fi comandat. Dacă nu vor pâine, apă sau alte produse, cel mai bine este să spună clar de la început. Iar dacă pe bon apare o sumă neclară, pot întreba politicos pentru ce a fost trecută.

Ce include „kuverul” în restaurantele din Grecia

„Kuverul” este înțeles, în practica de restaurant, ca o taxă mică pusă pentru anumite lucruri aduse la masă înainte sau chiar la începutul mesei. De obicei, turiștii îl leagă de pâine, apă, tacâmuri, șervețele sau mici produse puse pe masă imediat după ce se așază. În unele taverne, poate fi vorba despre un coș cu pâine, puțin ulei de măsline, măsline, pastă de măsline sau un mic aperitiv local. Pentru că aceste lucruri sunt aduse fără ca omul să le ceară clar, mulți turiști au impresia că sunt „din partea casei”.

Confuzia apare tocmai aici. „Kuverul” nu este un fel de mâncare ales din meniu, dar poate ajunge totuși pe nota de plată. Uneori apare separat pe bon, alteori poate fi trecut sub denumiri precum pâine, apă sau taxă de masă.

Un lucru important este că „kuverul” nu trebuie confundat cu bacșișul. Chiar dacă apare pe nota de plată, acei bani nu merg către ospătar ca recompensă pentru servire. Suma intră în nota restaurantului. Bacșișul rămâne separat și este la alegerea clientului. Îl lași doar dacă vrei, în funcție de cum ți s-a părut servirea și experiența de la masă.

În Grecia, regulile pentru consumatori spun că restaurantele nu ar trebui să taxeze automat „kuverul”. De asemenea, nu ar trebui să aducă produse care apoi sunt puse la plată fără acordul clientului. De aceea, dacă pâinea, apa sau alte produse sunt aduse fără să le fi cerut, turistul poate întreba politicos dacă sunt incluse sau dacă se plătesc separat. Este cel mai simplu mod de a evita o neînțelegere la final.