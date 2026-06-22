Aerul condiționat, internetul și televizoarele smart nu trebuie să lipsească din unitățile de top. Iar site-urile de prezentare și codurile QR, înlocuiesc vechile pliante.

Potrivit noului ordin, accesul la internet devine o dotare obligatorie și de bază în criteriile actualizate de clasificare. Iar aerul condiționat se va regăsi obligatoriu și în pensiunile cu 4 margarete, nu doar în cele cu 5, ca până acum.

Turistă: „Aerul condiționat e important, s-a întâmplat odată când nu am avut și ne-am mutat la altă cazare”.

Televizoarele vor fi moderne, cu o diagonală de cel puțin 80 de centimetri. Potrivit documentului ar trebui să dispară, alte dotări, considerate învechite.

Alin Grigore, director Direcția Generală de Turism: „În primul rând, ordinul își propune să elimine din criteriile de clasificare, se cerea în continuare fax, telefon robot. Mai era obligativitatea de a avea acele broșuri mari cu pliante. Am introdus posibilitatea de a avea qr code”.

Roxana Cojocea, organizația patronală de turism Poiana Brașov: „Cu ajutorul digitalizării, totul este mult mai simplu pentru noi."

Un site de prezentare ar trebui să fie în permanență actualizat și să conțină informații despre dotările unității de cazare.

Gabriel Roșca, reprezentantul unui hotel: „Pentru turist este foarte, foarte important să fie informat corect pentru că știm foarte bine sunt foarte multe site-uri făcute, photoshopate, extraordinare și când vii de fapt găsești altceva în locații”.

În plus, dacă un patron de hotel vrea să închidă afacerea brusc, el va trebui să returneze banii turiștilor care au făcut rezervări și au plătit în avans, dar nu au beneficiat de servicii.

Corespondent PRO TV: „Turiștii vor avea parte și de mai multă protecție. Adică, administratorul unui hotel nu va mai putea să închidă activitatea și să radieze certificatul de clasificare fără să declare pe propria răspundere că nu mai are rezervări achitate și neonorate. Chiar dacă, de exemplu, e vorba doar de o cameră din 30."

Ordinul de ministru își va produce efectele odată cu publicarea în Monitorul Oficial.