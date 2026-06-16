Iar acest truc al unei însoțitoare de bord ar putea fi unul extrem de util, mai ales dacă călătorești singur, potrivit metro.co.uk.

Esther Sturrus, care lucrează pentru compania aeriană olandeză KLM și postează pe TikTok despre călătoriile ei, recomandă să arunci întotdeauna o sticlă de apă sub pat atunci când intri într-o cameră de hotel.

Deși este puțin probabil, turiștii pot fi ținte ale hoților sau intrușilor, unii călători alegând să fie vigilenți în anumite țări sau în camere de la etajele inferioare.

Potrivit lui Esther, acest truc îți permite să „verifici că nu este nimeni sub pat fără să te uiți”, oferindu-ți liniște dacă ești îngrijorat.

Ea sfătuiește să rostogolești sticla sub pat, adăugând în videoclipul ei că „trebuie să iasă pe partea cealaltă”. Dacă nu iese, poate ar trebui să fii precaut.

Totuși, trebuie ținut cont că o obstrucție nu înseamnă neapărat că cineva se ascunde sub pat.

La fel de bine ar putea fi lenjerii de pat depozitate acolo sau pur și simplu ai aruncat sticla fără suficientă forță ca să treacă până la capăt.

Acestea fiind spuse, nu strică să verifici, iar astfel vei dormi mai liniștit știind că ai fost atent.

Urmăritorii Estherei au lăudat trucul, inclusiv o persoană care l-a numit „super util”. Altcineva a spus că i s-a „activat o nouă frică”, iar o a treia l-a numit „nebunesc”, deși interesant.