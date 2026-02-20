Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie

Cu un weekend înainte de sărbătoarea de Dragobete din 24 februarie 2026, București găzduiește o serie de evenimente dedicate iubirii și atmosferei romantice. 

Raluca Ionescu-Heroiu

Orașul oferă opțiuni variate pentru cei care aleg să marcheze Dragobetele prin ieșiri culturale, seri festive sau activități relaxante.

Dragobete 2026 la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

În weekendul 21–22 februarie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” marchează Dragobetele printr-o serie de evenimente dedicate iubirii și începutului de primăvară. Manifestările reunesc artiști și meșteri populari într-un târg tematic ce pune în valoare obiceiurile tradiționale legate de această perioadă a anului.

Programul debutează sâmbătă, 21 februarie, la ora 11:00, cu cea de-a XIII-a ediție a Carnavalului Lunea Curată, eveniment inițiat de Uniunea Elenă din România. Carnavalul aduce în prim-plan tradițiile grecești asociate cu intrarea în Postul Paștelui, marcate de sărbătoarea Kathara Deftera (Lunea Curată), celebrată prin costume și personaje inspirate din universul poveștilor. La manifestări participă membri ai comunităților teritoriale ale Uniunii Elene din România, alături de reprezentanți ai altor minorități.

Cei mici au la dispoziție atelierul de ilustrație și colaj „Baba Dochia”, coordonat de Daniela Olaru, inclus în programul „Călător prin Tradiții”.

Duminică, 22 februarie, de la ora 12:00, are loc vernisajul expoziției de fotografie „Cioplitorul de Gânduri”, în Sala Foaier H. H. Stahl, eveniment ce include și o proiecție de film dedicată sculptorului Nicolae M. Nica, conform Agerpres.

Tot duminică, de la ora 13:00, rapsodul Gelu Voicu și Ansamblul „Lăutarii” din Teleorman susțin un spectacol folcloric cu melodii alese pentru Dragobete, iar de la ora 14:00, Nicu Mâță și Beatrice Băndoiu prezintă recitalul „De Dragostea Aniței”.

Accesul publicului se face pe baza biletului de intrare în muzeu.

Locuri romantice din București pentru o zi specială în doi

Capitala oferă numeroase spații potrivite pentru o ieșire romantică, fie că este vorba despre Dragobete, o aniversare sau un moment important în viața de cuplu. De la parcuri pline de verdeață la străzi cu arhitectură elegantă și puncte de belvedere spectaculoase, Bucureștiul poate surprinde prin varietate și atmosferă.

Parcuri pentru plimbări în doi

Printre cele mai apreciate locuri pentru plimbări relaxante se numără Parcul Regele Mihai I al României (cunoscut drept Herăstrău), cu alei largi, lac și apusuri spectaculoase. O plimbare pe malul apei sau o ieșire cu barca completează decorul unei zile liniștite.

În centrul orașului, Parcul Cișmigiu rămâne unul dintre cele mai romantice locuri, cu arbori seculari și colțuri discrete, potrivite pentru momente petrecute în tihnă.

O altă variantă este Parcul Carol I, care combină zonele verzi cu elemente arhitecturale istorice, oferind o atmosferă calmă, ideală pentru o plimbare de seară.

Pentru iubitorii de natură, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” impresionează prin colecțiile de plante și peisajele variate, potrivite pentru fotografii și momente de relaxare.

Străzi și cartiere cu farmec

La pas, orașul își dezvăluie latura boemă pe Strada Arthur Verona, cunoscută pentru clădirile sale cochete și aerul artistic.

În Cartierul Cotroceni, străzile liniștite și casele elegante conturează un cadru intim, potrivit pentru o plimbare fără grabă.

Atmosfera vechiului oraș poate fi simțită pe Strada Franceză, în Centrul Vechi, unde cafenelele și galeriile completează decorul istoric.

Pe Calea Victoriei, clădirile emblematice și vitrinele elegante transformă orice plimbare într-o experiență urbană rafinată.

Un plus de culoare aduce Strada Xenofon, cunoscută pentru treptele pictate artistic, iar Strada Amzei păstrează farmecul de altădată, inclusiv prin casa Mariei Mihaescu, supranumită Mița Biciclista.

Puncte de belvedere și apusuri spectaculoase

Pentru priveliști ample asupra orașului, zona Lacul Morii oferă unele dintre cele mai frumoase apusuri.

De pe terasa superioară a Parcul Carol I se pot observa repere importante ale orașului, inclusiv Palatul Parlamentului.

O perspectivă diferită asupra Capitalei se deschide de pe Dealul Mitropoliei, în apropierea Catedrala Patriarhală Sfinții Constantin și Elena.

Pentru un cadru mai puțin obișnuit, Delta Văcărești și Parcul Tineretului oferă spații largi, liniște și perspective interesante asupra orașului.

