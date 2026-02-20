Ce să faci în București cu ocazia sărbătorii de Dragobete 2026. Evenimente în capitală în weekendul 21 și 22 februarie

Orașul oferă opțiuni variate pentru cei care aleg să marcheze Dragobetele prin ieșiri culturale, seri festive sau activități relaxante.

Dragobete 2026 la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

În weekendul 21–22 februarie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” marchează Dragobetele printr-o serie de evenimente dedicate iubirii și începutului de primăvară. Manifestările reunesc artiști și meșteri populari într-un târg tematic ce pune în valoare obiceiurile tradiționale legate de această perioadă a anului.

Programul debutează sâmbătă, 21 februarie, la ora 11:00, cu cea de-a XIII-a ediție a Carnavalului Lunea Curată, eveniment inițiat de Uniunea Elenă din România. Carnavalul aduce în prim-plan tradițiile grecești asociate cu intrarea în Postul Paștelui, marcate de sărbătoarea Kathara Deftera (Lunea Curată), celebrată prin costume și personaje inspirate din universul poveștilor. La manifestări participă membri ai comunităților teritoriale ale Uniunii Elene din România, alături de reprezentanți ai altor minorități.

Cei mici au la dispoziție atelierul de ilustrație și colaj „Baba Dochia”, coordonat de Daniela Olaru, inclus în programul „Călător prin Tradiții”.

Duminică, 22 februarie, de la ora 12:00, are loc vernisajul expoziției de fotografie „Cioplitorul de Gânduri”, în Sala Foaier H. H. Stahl, eveniment ce include și o proiecție de film dedicată sculptorului Nicolae M. Nica, conform Agerpres.

Tot duminică, de la ora 13:00, rapsodul Gelu Voicu și Ansamblul „Lăutarii” din Teleorman susțin un spectacol folcloric cu melodii alese pentru Dragobete, iar de la ora 14:00, Nicu Mâță și Beatrice Băndoiu prezintă recitalul „De Dragostea Aniței”.

Accesul publicului se face pe baza biletului de intrare în muzeu.