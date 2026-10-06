El spune că mult mai comod pentru PSD este un premier din afara partidului, relatează News.ro.

”Sorin Grindeanu ne oferă din nou teatrul obişnuit, deja un clasic al politicii româneşti - comedia revendicării funcţiei de prim-ministru: invocă dreptul PSD de a da premierul, ca partid care a câştigat alegerile parlamentare. Când vine momentul asumării, iese discret din distribuţie. A clamat-o public, dar asta extrem de anemic, doar pentru a mima minima voinţa necesară în faţa propriului electorat şi activ de partid”, spune secretarul general al PNL, Dan Motreanu, pe Facebook.

”Dacă PSD consideră că i se cuvine premierul, atunci Sorin Grindeanu trebuia să ceară mandatul răspicat, mai ales la întâlnirile informale de la Cotroceni, nu doar prin declaraţii publice. Să spună clar: „PSD vrea funcţia de premier, iar eu sunt gata să mi-o asum”. Sau să propună un alt lider PSD care este gata să o facă. Dacă ar fi dorit cu adevărat această funcţie, ar fi obţinut-o”, mai spune Motreanu.

El adaugă că ”aici se termină însă piesa şi începe regia”.

”Grindeanu nu vrea funcţia pentru el, dar nici nu lasă un alt lider PSD să intre în scenă şi să şi-o asume. Un premier PSD ar trebui să-şi asume direct guvernarea şi costurile ei. Şi, inevitabil, ar deveni un nou centru de putere în propriul partid. PSD are, de altfel, o lungă tradiţie, în această piesa a fugii de asumare şi a neasumării de responsabilităţi. De fiecare dată când a fost la guvernare s-a comportat ca un partid de opoziţie, iar când a fost în opoziţie, pentru puţin timp, a controlat guvernarea”, menţionează Dan Motreanu.

Secretarul general al PNL consideră că ”mult mai comod pentru PSD este un premier din afara partidului”.

”Premierul în vitrină. PSD la încasat beneficiile. Alţii la achitat nota de plată. Puterea la PSD. Răspunderea la alţii”, mai comentează Motreanu.

Ce a declarat Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că el este propunerea social-democraţilor pentru funcţia de prim-ministru.

„PSD, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, iar această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. PSD îşi doreşte să fie parte a soluţiei. PSD îşi doreşte să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta”, a spus Grindeanu, după discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Și secretarul general al PSD, Claudiu Manda a spus înaintea consultărilor de la Cotroceni că PSD merge pregătit să îşi asume guvernarea, soluţia fiind un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe diplomatul Luca Niculescu pentru a patra oară în încercarea de a forma un nou Executiv, pe fondul unei crize politice care durează de cinci luni.

Niculescu primește misiunea de a forma un nou Guvern și de a găsi în Parlament cele cel puțin 233 de voturi necesare pentru învestire.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.