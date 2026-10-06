Lucian Morar spune că a decis să semneze în nume propriu tabelul șefului AUR și susține că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier adâncește nemulțumirile din PSD. Social-democratul critică inclusiv varianta intrării partidului la guvernare fără funcția de premier, avertizând că PSD ar risca să devină „sacul de box” al celorlalte partide.

Explicând de ce a decis să se alăture apelului lansat de Simion, Lucian Morar spune că se aștepta ca președintele să respecte logica desemnării unui premier din rândul partidului cu cele mai multe voturi și afirmă că sunt și alți colegi din PSD care ar putea susține inițiativa:

Deputatul PSD, Lucian Morar: „Nu știam, speram cu toții că va respecta într-un fel Constituția președintele României și va desemna PSD-ul pentru funcția de premier, atâta timp cât la desemnarea lui Siegfried Mureșan, argumentul a fost acesta, că desemnează în ordinea voturilor. Sunt convins că sunt mai mulți colegi care gândesc ca mine acum. Eu voi face demersul meu, gestul meu propriu. Am discutat cu alți colegi și cred că vor mai fi colegi care vor semna. Să vedem și poziția partidului, cum azi o să avem o ședință a conducerii partidului, să vedem cum să ne poziționăm ca partid la această desemnare. Dar știu că este supărare mare”.

Reporter: Ar trebui să intre Partidul Social Democrat singur la guvernare, sub umbrela formulei cu care va veni domnul Niculescu în fața PSD? Pentru că așa pare.

Deputatul PSD, Lucian Morar: ”Opinia mea personală este că nu avem cum să intrăm într-un guvern condus de Luca Niculescu. Noi ne-am asumat, prin vocea președintelui, prin ceilalți lideri ai Partidului Social Democrat, o guvernare cu un premier Sorin Grindeanu. Poziția mea personală este că ar fi o greșeală din partea Partidului Social Democrat să intrăm, să fim sacul de box al tuturor celorlalte partide, atâta timp cât nu avem funcția de premier”.

Decizia lui Lucian Morar vine după ce liderul AUR, George Simion, le-a cerut parlamentarilor PSD să susțină inițiativa de suspendare a șefului statului și a anunțat că le va pune la dispoziție tabelul pentru strângerea semnăturilor.

Simion a acuzat că Nicușor Dan trebuie suspendat și a reluat apelul pentru alegeri anticipate, în contextul desemnării diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de premier.

Cum poate fi suspendat preşedintele României

Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din Legislativ, dacă a încălcat Constituția.

Dacă trece de votul Parlamentului, în cel mult 30 de zile se organizează referendumul de demitere din funcție a șefului statului.

Pe durata suspendării din funcție, interimatul este asigurat de persoana care ocupă a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, potrivit articolului 98 din Constituție.

Ce precedente există – Traian Băsescu, suspendat de două ori

Procedura de suspendare din funcție a președintelui României, Traian Băsescu, a fost declanșată în 12 februarie 2007, când PSD a sesizat Curtea Constituțională în acest sens. În 28 februarie 2007, Parlamentul a aprobat înființarea unei comisii de anchetă, președintele comisiei fiind Dan Voiculescu.

Parlamentul a votat suspendarea din funcție în 19 aprilie 2007. Apoi, referendumul a fost organizat pe 19 mai 2007. La o prezență de 44,45%, 6.059.315 de alegători (74,48%) au votat împotriva demiterii, iar 2.013.099 (24,75%) au votat pentru.

A doua suspendare a avut loc în 2012. Pe 6 iulie 2012, Parlamentul a votat suspendarea lui Traian Băsescu cu 256 de voturi pentru. Referendumul s-a desfășurat pe 29 iulie 2012.

Deși 87,52% dintre participanți au votat pentru demitere, Curtea Constituțională a invalidat referendumul la 21 august 2012, din cauza neîndeplinirii cvorumului de participare de 50%+1.