Accident grav la o benzinărie de pe Valea Oltului. Un TIR a intrat într-o pompă de carburant. FOTO

UPDATE Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 58 de ani, cetățean turc, aflat la volanul unui autocamion fără încărcătură, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o pompă de alimentare cu carburant din incinta unei stații de alimentare.

În urma evenimentului rutier, conducătorul autocamionului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Din cauza stării în care se afla, acesta nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, urmând ca la unitatea medicală să îi fie recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Traficul rutier în zona accidentului a fost blocat pentru a permite intervenția echipajelor ISU și efectuarea cercetării la fața locului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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La accident a intervenit şi o autospecială de intervenţie în caz de riscuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare (CBRN).

Potrivit Centrului Infotrafic, circulaţia este blocată pe DN 7, Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în dreptul localităţii Călimăneşti. Pompierii informează că, pentru siguranţa cetăţenilor, aceştia au fost evacuaţi pe o rază de 200 de metri.