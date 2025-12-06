Mița Biciclista — povestea femeii care pedala și cucerea regii. Cine a fost cea mai cunoscută biciclistă din București

Mița Biciclista a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale Bucureștiului interbelic, cunoscută pentru stilul său liber și pasiunea pentru bicicletă.

Mița Biciclista a fost una dintre cele mai cunoscute femei din Bucureștiul interbelic. O chema Maria Mihăescu și a devenit rapid o figură remarcată în oraș după ce a început să circule pe bicicletă pe Calea Victoriei, lucru neobișnuit pentru acea perioadă.

Cine a fost Maria Mihăescu, cunoscută drept Mița Biciclista

Maria Mihăescu era o femeie care a început să meargă pe bicicletă în oraș, lucru nemaivăzut la acea vreme. Jurnalistul George Ranetti i-a dat porecla „Mița Biciclista” după ce a văzut-o pedalând prin centru.

A fost una dintre cele mai excentrice figuri ale Bucureștiului interbelic. S-a născut la Didești, în județul Prahova, în 1885. Se spune că ar fi fost educată la pension, însă nu se știe când a ajuns la București.

Frumusețea ei a atras atenția bărbaților vremii. Avea ochii albaștri și își purta părul tuns scurt, lucru care nu se obișnuia la acea vreme la femei.

De farmecul și frumusețea ei au fost atrași bărbați celebri printre care pictorul Nicolae Grigorescu, poetul Octavian Goga sau chiar regele Ferdinand I al României, conform enciclopediaromaniei.ro.

Conform unei legende, Maria Mihăescu a fost cerută în căsătorie de regele Manuel al Portugaliei. De asemenea, se spune că ar fi făcut o adevărată avere practicând muncă sexuală.

Viața Miței Biciclista

Casa impunătoare de pe strada Cristian Tell, nr. 9-11, lângă Biserica Amzei, care adăpostea până de curând mai multe persoane fără adăpost, a aparținut odinioară celebrei Maria Mihăescu, cunoscută drept Mița Biciclista. Aceasta a reușit să cucerească inimile multor bărbați influenți din Bucureștiul interbelic, devenind una dintre cele mai renumite figuri feminine ale epocii.

Mița Biciclista, alături de alte figuri notorii precum Napoleon sau Lia Magazia, făcea parte dintr-o categorie de femei ce trăiau în centrul social al orașului, între magazine și bulevarde animate. Născută în 1885 în Dițești, județul Prahova, Maria Mihăescu a fost o tânără ambițioasă și educată, studiind inclusiv în străinătate. Printre relațiile sale celebre se numără și cea cu Regele Leopold al Belgiei. „A fost o femeie care și-a dorit să fie diferită. Mița era mult mai versată!”, notează istoricul Adrian Majuru, citat de Historia.

O viață în centrul atenției

Mița Biciclista se remarca prin independența sa, alegându-și singură anturajul și persoanele cu care interacționa. Istoricul Neagu Djuvara povestește în cartea „Un secol cu Neagu Djuvara” despre locuința sa și despre atmosfera Bucureștiului interbelic.

Recunoscută pentru eleganța și stilul său de viață, Mița a fost prima femeie care pedala pe marile bulevarde ale Capitalei. Avea în jur de 1,60 m, păr blond și ochi verzi-albaștri, iar aristocrația bucureșteană o admiră pe Calea Victoriei. Se spune că a fost curtată de personalități marcante, inclusiv de Regele Ferdinand, care i-ar fi oferit cadou casa din apropierea Pieței Amzei.

Eleganță și lux

Mița deținea trăsură, mașină coupe și servitori, frecventa restaurante și coaforuri de lux și vorbea fluent franceza. În Paris, a participat la competiții de frumusețe și stil, întărindu-și renumele internațional. Ziaristul George Ranetti a botezat-o „Mița Biciclista” după ce a observat-o pedalând pe Calea Victoriei.

Își continua viața în stil extravagant și în România, scăldându-se în mare în costume de baie considerate provocatoare pentru vremea respectivă și atrăgând atenția trecătorilor. La mijlocul anilor ’40 s-a căsătorit cu generalul Alexandru Dimitrescu, însă problemele financiare au început să apară, iar ulterior a închiriat camere din casa sa, mutându-se în mansardă.

Se zvonea că ar fi refuzat cererea în căsătorie a regelui Manuel al Portugaliei, preferând să rămână fidelă doctorului Nicolae Minovici. Casa ei, astăzi în paragină, a fost vândută urmașilor și a fost locuită pentru scurt timp de familii fără adăpost.

Contextul social al epocii

În anii ’20, în București existau aproximativ 12.000 de femei care practică activități similare, adesea provenind din familii sărace și fiind sprijinite de protectori cu resurse financiare. Unele dintre aceste femei au primit educație în străinătate și au condus o viață aproape independentă, plătind taxe și având propriile locuințe. Tarifele variabile reflectau nivelul de lux oferit, iar regulile stricte includeau controale medicale periodice.

Istoricii menționează că regimul comunist le-a oferit ulterior locuri de muncă în societate, iar cele mai multe dintre cele mai cunoscute figuri s-au căsătorit cu bărbați influenți, continuând să fie prezente în cercurile sociale.

Relații celebre

Se spunea că a Mița Biciclista avut relații cu Nicolae Grigorescu, Octavian Goga și chiar cu Regele Ferdinand, care i-ar fi oferit casa ce astăzi îi poartă numele. Documente ale epocii arată că imobilul ar fi costat o sumă mare pentru acea perioadă.

În anii ’20–’30, Mița era o prezență constantă în centrul Bucureștiului. Practica munca sexuală în mod independent și își selecta singură clienții, de obicei oameni cu statut social sau financiar ridicat. În epocă, astfel de femei erau încadrate în categoria demimondenelor. Bucureștiul interbelic avea mii de femei care lucrau în această industrie, cunoscute după porecle și încadrate în ierarhii informale stabilite de stradă, clienți și bordeluri, conform Historia.

Mituri și controverse despre viața sa

Mița Biciclista era cunoscută pentru gesturi considerate extravagante, precum înotul în mare în costum de baie sumar într-o perioadă în care astfel de gesturi nu erau văzute ca fiind „cuviincioase”. Un astfel de episod a generat un incident cu un șef de post, pe care l-a lovit cu umbrela după ce acesta a încercat să o scoată din apă.

Pe la mijlocul anilor ’40 s-a căsătorit cu generalul Alexandru Dimitrescu. Au urmat dificultăți financiare și a început să închirieze camere din casa ei, ea mutându-se în mansardă. Cu toate acestea, a continuat să păstreze aparența unui stil de viață luxos. Circulau zvonuri despre tensiuni în familie și despre modul în care își administra veniturile.

Casa Miței Biciclista din Piața Amzei. De ce îi poartă numele

Casa Mița Biciclista este monument istoric și a fost proiectată de arhitectul N.C. Mihăescu. Casa a fost renovată în 2022, fiind deschisă pentru public în luna noiembrie a aceluiași an cu un bal organizat de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN).

Casa a fost construită la începutul secolului XX și a ajuns în timp în stare de degradare. A fost revendicată de urmași și vândută ulterior, ajungând pentru o perioadă să fie ocupată de familii fără adăpost. Astăzi, clădirea este refăcută și este unul dintre cele mai la modă locuri din București.

Aici funcționează un restaurant și este unul dintre cele mai instagramabile locuri din Capitală, mai ales de sărbători, când Casa Mița Biciclista uimește cu decoruri desprinse din povești.

