Reprezentanții hotelurilor le atrag atenția că alimentele care stau în căldură mai multe ore nu sunt sănătoase pentru ei și încearcă să-i împiedice. Dar nu reușesc mereu. Iată câteva dovezi.

Pe un sistem improvizat, câțiva turiști își prăjesc cârnați pe balconul hotelului din Neptun care i-a cazat.

Alții au adus în cameră, pentru „decor”, roșii și ardei kapia, luați drept suveniruri de la restaurantul hotelului.

Mai mulți hotelieri în regim all inclusive spun că unii turiști pleacă din restaurant cu alimente la pachet.

„Avem situații în care pleacă cu farfuriile cu mâncare direct acasă.”

Victor Otică, bucătar-șef: „Se întâmplă, da... Sunt oameni care bagă în buzunar mâncarea, am văzut și chestii de genul, dar asta este. Am înțeles că folosesc cutiile de șervețele să își pună mâncarea... Da, da, da, este ultimul concept, ca să zic așa.”

Este și cazul unui domn care, după ce a golit un pachet cu șervețele de masă, folosește ambalajul pentru a transporta prăjituri și cafea luate din restaurantul hotelului unde era cazat.

La numai câteva minute, o doamnă a fost surprinsă în timp ce aducea pe plajă un meniu complet.

Hotelierii atrag atenția că alimentele ținute în soare mai multe ore pot fi periculoase.

Comportamentul este explicat de experții în turism, familiarizați cu aceste gesturi.

Ciprian Pitulice, expert în turism: „Tratează serviciile turistice în două maniere. În primul rând, li se cuvine, adică au dat niște bani și totul trebuie să fie la picioarele lor, iar în al doilea rând sunt conștienți că sar calul, dar merg pe premisa că nu îi vede nimeni.”

În alte țări, hotelurile all inclusive oferă, pe lângă cele trei mese, gustări precum pizza, sandvișuri sau fructe, toată ziua, lângă piscină sau pe plajă.