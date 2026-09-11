Era vorba despre Grand Condé, un rar diamant roz de 9,01 carate, atât de cunoscut încât niciun bijutier nu îndrăznea să îl cumpere, relatează CNN.

Doi hoți amatori jefuiseră castelul istoric Château de Chantilly, aflat la aproximativ 50 de kilometri nord de Paris. Pentru a pătrunde în castel, cei doi se folosiseră de două scări înalte, însă amploarea jafului, peste 75 de bijuterii din colecția muzeului, evaluate la aproximativ 3 milioane de dolari la acea vreme, i-a făcut pe polițiști să creadă că în spatele loviturii se aflau hoți experimentați, cu abilități deosebite, sau chiar angajați ai muzeului care își trădaseră colegii.

În realitate, Leon Kauffer și Emile Souter erau amândoi foști aviatori francezi demobilizați, aflați la începutul vârstei de 20 de ani și depășiți de situație. Deși au reușit să fure bijuteriile, nu au reușit să le vândă. Înainte de arestare, Kauffer și Souter reușiseră să obțină doar 1.200 de dolari din prada furată.

Cea mai mare greșeală a lor a fost să fure Grand Condé, un diamant roz de 9,01 carate, atât de faimos încât niciun bijutier nu ar fi vrut să se atingă de el, de teamă să nu fie implicat în infracțiune.

„Fiecare polițist din Europa îl căuta”, a declarat Mathieu Deldicque, directorul Musée Condé și unul dintre principalii responsabili ai patrimoniului muzeului, într-o convorbire telefonică.

După 100 de ani, diamantul furat revine în lumina reflectoarelor

În luna octombrie a acestui an, diamantul roz natural va fi expus la Château de Chantilly pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la furt. Este, de asemenea, pentru prima dată într-un secol când piesa va fi prezentată într-o expoziție majoră deschisă publicului, a spus Deldicque.

Bijuteria se află în posesia familiei Condé din 1740. Deși țara exactă de origine rămâne încă un mister, regiunile posibile întinzându-se de la India și Borneo până la Brazilia, documentele de arhivă arată că diamantul a ajuns în Franța, unde primul său proprietar a fost Louis Henri de Bourbon, Prinț de Condé — prim-ministru între 1723 și 1726.

Piatra prețioasă a fost montată inițial într-o medalie a Ordinului Lâna de Aur — cel mai important ordin cavaleresc — și ulterior a fost scoasă pentru a fi montată într-un inel. O proclamație scrisă din secolul al XVIII-lea prevedea ca fiecare fiu cel mare al familiei Condé să moștenească, la rândul său, diamantul.

„Făcea parte din patrimoniul simbolic al acestei familii”, a spus Deldicque.

Deși reprezentantul muzeului a refuzat să estimeze valoarea diamantului sau costul asigurării sale, Deldicque a subliniat că „diamantele roz sunt cele mai rare și mai scumpe de pe piață”.

În 1983, o piatră prețioasă de dimensiuni similare a fost evaluată la 500.000–600.000 de dolari, în timp ce în 2010 un diamant roz mult mai mare s-a vândut cu 46 de milioane de dolari. Niciunul dintre acestea nu are însă proveniența istorică a diamantului Condé.



