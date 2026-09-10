Voluntarii raportează o creștere de 25%, în primele 8 luni ale acestui an, față anul trecut, atunci când a fost înregistrat un record de donații. Pe de altă parte, crește și numărul beneficiarilor. În Sute de familii din apropierea capitalei au primit în dar mâncare și dulciuri pentru 10 zile.

Impulsionați de legea care îi obligă să nu mai arunce mâncarea, comercianții donează tot mai des. Iar alimentele ajung la oamenii care au mare nevoie de ele.

Alexandru Ionescu, președintele Asociației "Bucurie în dar": ”Maxim 10 tone pe lună. Ceea ce este mult având în vedere anii trecuți. Oamenii conștientizează și vin și ajută. Bancă pentru Alimente ne ajută foarte mult”.

Andreea Bobiș, reprezentanta Federației Băncilor pentru alimente: ”În primele 8 luni din 2026, la nivelul întregii federații am reușit să redistribuim 10, 5 mii de tone de alimente coparativ cu 8,5 mii de tone în aceeași perioadă din 2025”.

Cantitatea vine deja peste un record de alimente salvate anul trecut: peste 100 de mii de tone. Ca să vă faceți o idee, această cantitate ar ajunge pentru hrana zilnică a 45 de mii de familii timp un an de zile. În paralel crește și numărul celor care au nevoie de ajutor. Sunt inclusiv oamenii cu serviciu pentru că, spun ei, traiul este tot mai greu. Este și cazul acestui bărbat care lucrează în construcții și câștigă 7 mii de lei lunar.

Beneficiar: ”Cel mai mult se duc pe apă, curentul electric. De mâncare nu mai zic. Suntem patru membri”.

L-am întâlnit într-un magazin social din capitală, de unde poate cumpăra la prețuri mai mici lactate, conserve și carne.

Simon Suitner, directorul magazinului social: ”Familiile care sunt înscrise în programul nostru folosesc serviciul din ce în ce mai des. Înseamnă că la noi a crescut numărul de bonuri fiscale emise. Au dreptul la trei vizite pe săptămână maximum. Fiecare cumpărătură este plafonată la 25 de lei pentru alimente plus un produs non-alimentar”.

Datele arată că cele mai multe dintre alimentele salvate de la risipă sunt produse din carne și lapte, dar și conserve, urmate de legume și fructe.