Filmul regizorilor israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor, laureați ai premiului Oscar, a fost prezentat joi la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, fiind singurul documentar aflat în competiția pentru prestigiosul Leu de Aur, relatează The Guardian, preluat de news.ro.

Titlul filmului provine dintr-un acronim folosit de armata israeliană ca eufemism pentru civilii din Gaza despre care se estimează că vor fi uciși într-un atac militar. Documentarul, produs de The Guardian, se concentrează pe politicile și practicile acceptate la nivel instituțional, nu pe crime sporadice. Regizorii au subliniat acest aspect esențial al demersului lor.

„Este vorba despre ordinele în sine, despre politici, practicile acceptate, limbajul şi logica ce fac posibile aceste practici şi despre oamenii care operează în cadrul lor”, au afirmat Abraham și Szor.

Persoanele intervievate, printre care ofițeri de informații și soldați, descriu metode secrete bazate pe inteligență artificială, concepute pentru a identifica un număr mare de potențiale ținte Hamas de rang inferior. Aceste persoane erau bombardate în locuințele lor noaptea, deși se știa că atacurile le vor ucide și familiile. Conform mărturiilor, armata israeliană a piratat telefoane pentru a localiza țintele și a ascultat în secret conversațiile acestora cu soțiile și copiii cu doar câteva momente înainte de atac.

Ororile comise în Gaza

Filmul prezintă și relatări directe despre distrugerea unor cartiere în care armata estima că până la 25% dintre locuitori încă se adăposteau în case, despre incendierea sistematică a locuințelor civililor și despre uciderea unor persoane în centre de distribuire a alimentelor. Mai multe dintre persoanele intervievate au lucrat într-o unitate secretă de informații care raportează direct biroului premierului Benjamin Netanyahu, una dintre acestea declarând că misiunea lor era de a „zădărnici pacea”.

Din cauza riscurilor majore asociate declarațiilor publice despre activitățile Israelului, interviurile au fost filmate noaptea, pe acoperișuri din Tel Aviv, sub protecția anonimatului. Înființarea și vocile participanților au fost modificate digital pentru a le ascunde identitatea. Abraham a explicat metodologia simplă, dar eficientă, folosită în fața camerei de luat vederi.

„Le-am spus pur şi simplu acestor ofiţeri: «Vă rugăm să ne descrieţi ce aţi făcut. Cum funcţionează aceste sisteme? Desenaţi-ne o schiţă.» Uneori, doar punând întrebările, obţii răspunsurile”, a declarat regizorul la o conferință de presă la Veneția.

El a adăugat că unii intervievați nu și-au exprimat regretul, în timp ce alții au vorbit cu indiferență sau chiar cu mândrie.

Documentarul a fost coprodus de James Wilson, iar Jonathan Glazer a fost producător executiv, aceeași echipă din spatele filmului premiat cu Oscar „The Zone of Interest”. Paul Lewis, șeful departamentului de investigații al The Guardian și producător executiv al filmului, a descris „NAZA” drept punctul culminant al unor ani de muncă minuțioasă pentru a descoperi și verifica sistemele folosite de serviciile de informații militare israeliene. Filmul dezvoltă dezvăluiri publicate între 2023 și 2025 de publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine, publicația în limba ebraică Local Call și The Guardian, fiind realizat în condiții stricte de securitate.

Reacția la Veneția a fost explozivă. Publicul s-a ridicat în picioare timp de aproape 25 de minute după proiecție, un moment descris de Variety drept un record de durată a aplauzelor nu doar la Veneția, ci la orice festival major de film. În timpul ovațiilor, Glazer i-a îmbrățișat pe Abraham și Szor, iar unii membri ai publicului au ridicat steaguri palestiniene.

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a anticipat impactul lucrării înainte de premieră.

„NAZA” va fi „cu adevărat revoluţionar”, descriindu-l drept „o operă perturbatoare din punct de vedere politic şi extrem de interesantă din punct de vedere cinematografic”, a declarat Barbera.