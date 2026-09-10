Diferența față de cetăţenii altor state europene, crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat. veniturile rămân mult, în urma celor din vestul continentului.

Pentru românii plecați în străinătate, diferența de venituri nu se vede doar în salarii, ci și în cât de multe își permit cu banii câștigați.

Adrian și Adriana, români stabiliți în Spania: ”Noi locuim în Spania, salariul minim este 1000 de euro care nu este impozitat, deci nu se ia absolut nimic. În România este totul foarte scump, am venit o lună și am cheltuit… 7 mii o lună de zile, toate scumpe, motorina, benzină, nu știu, noi acolo nu cheltuim atât de mulți bani într-o lună”.

Deși costul forței de muncă a crescut în România, cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro pe oră în 2025, el este de peste două ori și jumătate sub media UE, de aproape 35 de euro.

Ocupăm penultimul loc din clasament, Bulgaria fiind ultima, potrivit Eurostat.

Statisticienii s-au uitat și la câștigurile nete anuale ale angajaților și au constatat că diferențele dintre state sunt considerabile.

De exemplu, un angajat fără copii, plătit cu salariul mediu, are un venit anual de 13.900 de euro la noi, deci suntem pe ultimul loc. Media europeană este de aproape 30.000. Polonia stă cel mai bine, din zona noastră, cu 16.000 de euro. Luxemburg e primul în clasament, cu 56.000 de euro.

În cazul unei familii cu doi copii, diferența crește. Dacă munceşte un singur părinte, venitul net pe 15.700 de euro pe an în România și cam la același nivel este și Bulgăria. Spania este la peste 30.000 de euro.

Iar când lucrează ambii părinți, familia de la noi ajunge la puțin peste 29.000 de euro pe an, pe când Media UE sare de 64.000. În calcule intra şi alocaţiile copiilor.

Salariat: ”Cum e cazul meu, soție și doi copii minori... păi undeva la 2 mii de euro ca să stai liniștit. Altfel suntem vai și amar de capul nostru”.

Salariat: ”La consum se simte foarte mult pentru că nu ai cum să pleci în foarte multe vacanțe decât o singură dată pe an. Cel puțin undeva la 10 mii de lei pe lună ca să fie un salariu minim ok”.

Anul trecut, potrivit INS, 60% din veniturile unei familii medii s-au dus în consum, iar aproape 33% - pe contribuţii şi impozite. Așa că foarte puţini bani au mai rămas pentru investiţii, vacante ori economii.