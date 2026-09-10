Război pentru apa din Dunăre. Austria acuză Ungaria că ia prea mult din fluviu pentru centrala nucleară de la Paks

Stiri externe
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Index.hu

Austria acuză Ungaria că a construit ilegal barajul de pe Dunăre, menit să devieze mai multă apă către centrala nucleară de la Paks. Viena a reclamat lucrările la Bruxelles, în timp ce Budapesta îi transmite să fie mai atentă cu ”problema azbestului”.

autor
Cristian Anton

Austria a reclamat Ungaria la Comisia Europeană pentru că a construit ilegal barajul de pe Dunăre menit să asigure mai multă apă din fluviu pentru funcționarea centralei nucleare de la Paks, scrie Index.

În replică, maghiarii spun că, în loc să-și reclame vecinii, austriecii ar trebui să fie mai atenți la problemele pe care le cauzează prin poluarea Dunării.

Austria s-a plâns la Bruxelles în legătură cu construcția (de la Paks). Ar fi frumos dacă austriecii ar fi atât de activi și în problema azbestului...”, a scris premierul ungar Peter Magyar pe pagina sa de Facebook.

Comisia Europeană nu putea confirma însă miercuri dacă a primit o plângere sau o notificare oficială din partea Austriei, după ce Viena a anunțat sesizarea UE că pragul pe Dunăre de la Paks a fost construit fără o procedură de autorizare.

Ulterior, un oficial guvernamental austriac a declarat pentru MTI că Viena nu a depus încă o plângere oficială la Comisia Europeană, dar există discuții cu Ungaria și instituțiile europene.

Ministerul Federal austriac pentru Inovație, Mobilitate și Infrastructură nu a depus o plângere oficială la Comisia Europeană cu privire la construirea pragului inferior al râului Paks”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

El a menționat că importanța economică a Dunării pentru Europa și Austria este incontestabilă. În acest context, Comisia Dunării și Comisia Europeană sunt în contact direct cu autoritățile maghiare competente.

Austria spune că păstrarea unei căi navigabile fiabile pe Dunăre este foarte importantă pentru economia sa

Asigurarea unei căi navigabile dunărene eficiente și fiabile este de mare importanță pentru Austria. Aceasta este o condiție prealabilă deosebit de importantă pentru conectarea centrelor industriale și economice austriece la piețele internaționale de transport, a transmis oficialul austriac.

Pe de altă parte, Austria înțelege și interesul Ungariei de a-și asigura o aprovizionare cu energie sigură și fiabilă, dar cere Budapestei să dezvolte o abordare bine coordonată, care să ia în considerare interesele tuturor părților de-a lungul Dunării, a subliniat în răspunsul său oficialul austriac.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a reacționat, de asemenea, la apelul Austriei către Uniunea Europeană cu privire la barajul construit pe Dunăre, la centrala nucleară de la Paks.

Potrivit lui Péter Magyar, centrala nucleară Paks poate funcționa în prezent fără probleme doar datorită acestui prag inferior construit, iar austriecii ar trebui să fie mai activi la propriile probleme pe care le au pe Dunăre, cum ar fi cea a azbestului.

Dunărea rămâne la Cernavodă la nivelul din 3 august. În Ungaria, debitul a crescut cu 6 centimetri în ultimele 3 zile la Paks

Sursa: StirilePROTV

Etichete: austria, Ungaria, reclamatii, Comisia Europeana, baraj, dunare, centrala nucleara paks,

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Război pentru apa din Dunăre. Austria acuză Ungaria că ia prea mult din fluviu pentru centrala nucleară de la Paks

Austria acuză Ungaria că a construit ilegal barajul de pe Dunăre, menit să devieze mai multă apă către centrala nucleară de la Paks. Viena a reclamat lucrările la Bruxelles, în timp ce Budapesta îi transmite să fie mai atentă cu ”problema azbestului”.

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