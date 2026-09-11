O asociație din Onești le-a pregătit ghiozdane echipate cu tot ce au nevoie la ore.

„Uaaau. Avem caiete. Carioci. Oooooo carioci, avem și pixuri și penar” au exclamat copiii.

Bucuria a fost mare pentru 50 de elevi din comuna Mănăstirea Cașin, care au primit ghiozdanele complet echipate. Nerăbdători, au început să caute prin ele chiar în curtea școlii.

Elev: „Carioci, cărți multe de matematică, română, mai este aici o riglă mare, creioane, un pix, acuarele.”

Reporter: E frumos ghiozdanul?

Elev: „Da.”

Reporter: Ați apucat să verificați ce aveți?

Elevi: „Da. Caiete de matematică, română.”

Copiii provin din familii cu posibilități reduse. Pentru părinți, gestul a însemnat enorm.

Reporter: „Reușiți de fiecare dată să îi cumpărați tot ce îi trebuie la școală?”

Ionela Drăgan: „Nu, mai greu, că soțul lucrează cu ziua și din alocație.”

Andreea Enache: „Foarte bune pentru copii în noul an școlar. Ne descurcăm foarte mult că este alocația puțină și ne descurcăm foarte greu.”

An de an, mai mulți elevi din județul Bacău primesc rechizite din partea unei asociații din Onești.

Mihai Zarzu, asociația SufletEști: „Ne-am propus să ajungem la peste 700 de copii din medii defavorizate cu ghiozdane echipate complet, care conțin caiete, acuarele, creioane colorate și tot ce trebuie pentru un an școlar.”

Ajutorul este posibil cu sprijinul donațiilor, care, spun voluntarii, sunt tot mai puține.