Veteranii forțelor speciale britanice ar fi putut antrena luptători ruși în tabere de antrenament din Bulgaria și Serbia, scrie bTV Novinite, care citează presa din Regatul Unit.

Conform unei evaluări a serviciilor de informații, veterani militari occidentali au fost recrutați pentru a instrui cetățeni ruși, precum și personal militar în serviciu activ. Raportul obținut de The Telegraph a fost pregătit pentru Serviciul Secret de Informații Australian și distribuit serviciilor de informații ale țărilor din grupul Five Eyes (SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă).

Documentul se bazează pe interviuri cu foști membri ai forțelor speciale australiene și un rezervist activ. Cei trei susțin că au fost abordați cu o ofertă de a deveni instructori în tabere de luptă din Bulgaria și Serbia, unde se presupune că erau antrenați cetățeni ruși.

Una dintre tabere este administrată de compania de instruire militară Alfa-Metal, din nordul Bulgariei. Centrul oferă cursuri pentru forțe speciale și antrenament avansat pentru lunetiști, la un cost de aproximativ 4.000 de euro de persoană.

Cursurile se adresează persoanelor care doresc să devină angajați ai companiilor militare private, agenți de securitate și echipe de securitate corporative.

Antrenamente brutale pentru luptă corp la corp

Cu toate acestea, conform memorandumului serviciilor de informații, taberele de antrenament europene au continuat să primească cetățeni ruși după invazia Ucrainei de către Vladimir Putin în 2022.

Printre cursuri s-a numărat și antrenament brutal în luptă corp la corp avansată, scrie și The Sun.

Veteranii Forțelor Speciale intervievați pentru evaluarea serviciilor de informații au declarat că ofițerii actuali le-au spus că cetățenii ruși erau antrenați în taberele din Bulgaria și Serbia și în 2025.

Afirmațiile vin pe fondul unei grave crize de personal cu care se confruntă Rusia pe câmpul de luptă. Oficialii occidentali estimează că Moscova a suferit 1,4 milioane de victime, inclusiv până la 500.000 de morți.

Conform surselor de informații, Rusia pierde deja cu aproximativ 6.000 de soldați mai mult pe lună decât recrutează. Pierderile uriașe pun astfel o presiune tot mai mare asupra capacității Kremlinului de a antrena noi luptători.

Raportul sugerează că este posibil ca această criză să-i fi îndrumat pe militarii ruși către cursuri militare în afara țării.

Anunțuri publice pentru angajarea de instructori din armata britanică

Site-ul Alfa-Metal a postat și o fotografie cu sigla Forțelor Speciale Britanice pe o pagină publicitară pentru instructorii săi. De asemenea, în urmă cu 6 luni, compania a postat un anunț pe LinkedIn pentru un cetățean britanic cu „experiență operațională solidă și experiență dovedită în training”.

Anunțul menționează: „Căutăm în prezent un instructor cu experiență din Forțele Speciale ale Regatului Unit pentru a se alătura echipei noastre”. Se adaugă: „Dacă sunteți pasionați de training, profesionalism și ridicarea standardelor, ne-ar plăcea să auzim un semn de la dumneavoastră”.

Pagina cu informații despre instructori a centrului pare să prezinte și un veteran american care susține că a servit 12 ani în Comandamentul Operațiunilor Speciale al Armatei SUA.

Bărbatul, al cărui nume nu îl menționează The Telegraph, susține că este specialist în antiterorism. Se crede că a urmat antrenament de ranger și antrenament aeropurtat al Armatei SUA, precum și cursuri de război în junglă, observare la distanță lungă și înot de recunoaștere.