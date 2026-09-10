Dubai, orașul recordurilor mondiale, cu zgârie-nori și experiențe de lux. Top atracții și locuri spectaculoase din deșert

Dubai nu seamănă cu niciun alt loc de pe planetă și este o destinație fascinantă de vizitat.

Considerat unul dintre orașele cu cea mai rapidă dezvoltare din lume, Dubai s-a transformat, în ultimele patru decenii, dintr-un mic centru comercial din Golful Persic într-una dintre cele mai spectaculoase, luxoase și futuriste destinații urbane din lume. Evoluția sa a fost susținută inițial de veniturile din petrol, o viziune puternică în domeniul afacerilor și o dezvoltare ambițioasă. Descoperă ce are de oferit acest oraș al recordurilor mondiale. De ce Dubai este una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume Dubai este de mult timp un centru important pentru dezvoltarea imobiliară, iar proiecte precum Burj Khalifa (cea mai înaltă clădire din lume), Muzeul Viitorului și Dubai Mall se numără printre cele mai inovatoare realizări arhitecturale ale orașului. La fel de impresionante sunt și arhipelagurile artificiale, aflate în diferite stadii de dezvoltare: Palm Jumeirah, Dubai Islands, Palm Jebel Ali, The World Islands și Bluewaters Island. Dubaiul modern este adesea văzut ca un simbol al luxului și consumului: un loc al hotelurilor spectaculoase, restaurantelor de top și centrelor comerciale tematice impresionante. Din acest motiv, orașul este deseori perceput ca o destinație lipsită de profunzime culturală, dedicată exclusiv celor interesați de cumpărături și opulență. Totuși, această imagine simplificată nu reflectă diversitatea și bogăția culturală a Dubaiului. Pentru turiști, Dubai înseamnă mult mai mult decât magazine de lux și hoteluri de cinci stele, deși acestea reprezintă, fără îndoială, unele dintre principalele atracții. Recomandări Video Javier Bardem și Penélope Cruz, vedetele serii la Veneția. Cei doi joacă un ...

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Atracțiile pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață Puține orașe din lume pot rivaliza cu panorama urbană a Dubaiului. Cu peste 200 de clădiri care depășesc 150 de metri înălțime, orașul reprezintă un exemplu remarcabil de arhitectură modernă și dezvoltare urbană. Pentru cei care îl vizitează pentru prima dată, punctele de belvedere ar trebui să se afle printre principalele obiective din itinerariu, deoarece oferă cea mai bună perspectivă asupra dimensiunii și transformării spectaculoase a orașului. Burj Khalifa Cu o înălțime de 828 de metri și 163 de etaje, Burj Khalifa este cea mai înaltă clădire din lume. Designul său, inspirat de floarea Hymenocallis, a fost conceput pentru a rezista vânturilor de până la 240 km/h. Dubai Frame Situat în Zabeel Park, Dubai Frame este una dintre cele mai spectaculoase construcții ale orașului. Monumentul are aproximativ 150 de metri înălțime și este format din două turnuri unite în partea superioară de un pod lung de 93 de metri. Inaugurat în ianuarie 2018, acesta include și o secțiune cu podea transparentă din sticlă, care le permite vizitatorilor să privească orașul de la înălțime. Poziționarea sa a fost aleasă astfel încât să ofere două perspective contrastante asupra Dubaiului. De o parte pot fi văzute cartierele mai vechi ale orașului, precum Deira și Bur Dubai, iar de cealaltă se deschide panorama zonei moderne, dominată de zgârie-nori. Dubai Frame devine astfel un punct de observație asupra transformării orașului, de la vechiul centru comercial dezvoltat în jurul Dubai Creek la metropola de astăzi.

The View at The Palm Deschis pe 7 aprilie 2021, acest punct de observație aflat în vârful clădirii Palm Tower, cu 52 de etaje, oferă o panoramă de 360 de grade asupra insulei Palm Jumeirah, hotelului Atlantis și Golfului Arabiei. Vizita este recomandată în jurul apusului, când lumina evidențiază forma spectaculoasă a insulei artificiale, construită din aproximativ 94 de milioane de metri cubi de nisip și 7 milioane tone de rocă.

Museum of the Future și alte capodopere arhitecturale Museum of the Future este una dintre cele mai spectaculoase clădiri din Dubai și unul dintre simbolurile ambiției orașului de a se poziționa în avangarda tehnologiei și inovației. Situat pe Sheikh Zayed Road, muzeul a fost inaugurat pe 22 februarie 2022. Clădirea are 77 de metri înălțime și o suprafață totală de aproximativ 30.000 de metri pătrați. Fațada este formată din 1.024 de panouri din oțel inoxidabil, decorate cu caligrafie arabă realizată de artistul emiratez Mattar bin Lahej. Textele înscrise pe exterior includ citate despre viitor, cunoaștere și inovație. În interior, vizitatorii pot explora expoziții și experiențe interactive dedicate unor teme precum inteligența artificială, explorarea spațiului, sănătatea, sustenabilitatea și tehnologiile care ar putea influența viața în deceniile următoare. Muzeul nu este conceput ca o colecție tradițională de obiecte, ci ca o experiență imersivă, construită în jurul unor scenarii despre cum ar putea arăta viitorul. Accesul se face pe bază de bilet cu interval orar rezervat, iar vizitatorilor li se recomandă o ținută decentă, potrivită normelor locale, se anunță pe site-ul oficial al muzeului.

Cum se vizitează Burj Khalifa și ce poți vedea de sus Burj Khalifa se deschide de obicei dimineața și se închide târziu, noaptea. Este deschis vizitatorilor pe tot parcursul anului. În timpul săptămânii, programul este în mod obișnuit de la 9:00 la 23:00, iar în weekend de la 5:00 la miezul nopții. Ultimul acces zilnic este cu 45 de minute înainte de închidere. Totuși, aceste ore pot varia în funcție de sezon și de evenimente speciale. Turnul este aglomerat pe tot parcursul anului, mai ales în sezonul de vârf (noiembrie–martie) și în perioadele de sărbători precum Eid. Răsăritul și apusul sunt cele mai populare momente pentru vizitarea Burj Khalifa. Burj Khalifa atrage zilnic foarte mulți vizitatori, astfel că alegerea momentului potrivit este importantă pentru a evita aglomerația. Nu este posibil ca turnul să fie complet gol, dar o vizită dimineața devreme, la deschidere, sau cu aproximativ o oră înainte de închidere înseamnă mai puțini oameni. Zilele lucrătoare sunt, de regulă, mai puțin aglomerate decât weekendurile. De asemenea, trebuie luat în calcul că anumite intervale, cum sunt răsăritul, apusul, sărbătorile legale și evenimentele speciale, atrag un număr mai mare de vizitatori. Evitarea acestor intervale poate îmbunătăți semnificativ experiența. Dacă vrei să vezi apusul de la platformele de observație ale Burj Khalifa, rezervă accesul cu aproximativ 90 de minute înainte. Există și un număr limitat de bilete cu acces imediat în fiecare zi. Lunile de iarnă oferă cer senin și temperaturi moderate. Perioada recomandată pentru vizită este între noiembrie și martie, când cerul este mai clar și vizibilitatea este mai bună. În aceste luni, vremea în Dubai este în general stabilă, cu mai puține furtuni de nisip, ceea ce permite priveliști mai clare de la înălțime. Vara (iunie–septembrie) apar mai des condiții de vizibilitate redusă din cauza temperaturilor ridicate și a umidității, scrie viator. Pentru acces la Burj Khalifa se poate folosi metroul, taxiul sau mașina personală, cu punct de intrare prin Dubai Mall. Burj Khalifa este accesibil prin Dubai Mall. Cu transportul public, se folosește linia roșie de metrou până la stația Burj Khalifa, urmată de o plimbare de aproximativ 15 minute printr-un pasaj climatizat până la mall. Se poate ajunge și cu taxiul sau mașina, iar de obicei taxiurile lasă pasagerii la intrarea din zona Dubai Fountain. Din interiorul mall-ului, accesul către turn se face spre nivelul inferior, unde se află casa de bilete și intrarea în Burj Khalifa. Semnalizarea din interior indică traseul către „At the Top Burj Khalifa”.

Cele mai frumoase plaje din Dubai Sunset Beach (Umm Suqeim) este o plajă publică gratuită din Dubai, cunoscută pentru priveliștea către hotelul Burj Al Arab. Este o fâșie lungă de nisip fără facilități comerciale, fără umbrele sau zone umbrite, unde vizitatorii vin pentru înot, relaxare sau sporturi acvatice precum surf, kitesurf și paddle surf. Există cabine de schimb, dar infrastructura este minimă, iar experiența este orientată spre utilizarea liberă a plajei și apusuri vizibile direct de pe nisip. JBR Beach (Jumeirah Beach Residence) este o zonă de plajă urbană cu atmosferă cosmopolită, potrivită pentru familii și activități variate. Include înot, plajă, plimbări, restaurante, baruri și sporturi precum volei, yoga, surfing sau plimbări cu cămila. Zona „The Beach” combină plaja cu un mall și magazine, plus restaurante și spații de divertisment, inclusiv cinema. Accesul este facil cu metroul până la Jumeirah Lake Towers și apoi traversare spre Dubai Marina, iar programul variază în funcție de zile, cu închidere mai târzie în weekend. Kite Beach este una dintre cele mai populare plaje pentru sporturi acvatice din Dubai, cu accent pe kitesurf, surf și paddleboard, atât pentru începători cât și pentru avansați. Plaja are nisip alb, apă limpede și o zonă lungă pentru jogging și activități sportive, plus facilități pentru volei și restaurante precum Salt. Este folosită atât pentru sport, cât și pentru relaxare, iar condițiile meteo și valurile sunt importante pentru activitățile acvatice.

Safari în deșert, una dintre experiențele emblematice ale Emiratelor Peisajul unic al Dubaiului, cu deșertul său roșiatic și nisipos, îl face un cadru ideal pentru un safari în deșert plin de activități. De dimineață până seara, aceste excursii includ experiențe variate precum deplasări pe dune, sandboarding, plimbări cu cămila și altele. Transportul dus-întors de la cazare este de obicei inclus, astfel încât tot ce trebuie să faci este să te relaxezi și să te bucuri de experiență. Dune bashing Principala atracție a unui safari în deșert este „dune bashing”, o plimbare de aproximativ 30 de minute cu un SUV pe dunele de nisip, la viteze mari și cu schimbări bruște de direcție. Activitatea oferă adrenalină și contrastează puternic cu mediul urban al Dubaiului. Quad biking În funcție de pachet, safariul poate include și o plimbare cu quad-ul, de multe ori disponibilă contra cost. Participanții conduc motociclete de teren pe dunele nisipoase și denivelate. Activitatea se desfășoară sub supravegherea ghizilor și cu echipament de protecție, oferind control individual asupra traseului și o experiență directă în deșert. Sandboarding Sandboarding este varianta de deșert a snowboardului, unde participanții alunecă pe dunele de nisip. Activitatea combină elemente din surfing, skateboard și snowboarding și este una dintre activitățile standard din safariurile de deșert. Plimbare cu cămila Safariul poate include și o experiență tradițională: plimbarea cu cămila. Aceasta poate avea loc dimineața sau la apus și oferă o modalitate lentă de a traversa deșertul și de a observa peisajul.

Cartierul vechi al Dubaiului și partea autentică a orașului Un moment decisiv în istoria Dubaiului a avut loc în 1833, când aproximativ 800 de membri ai tribului Bani Yas, conduși de familia Al Maktoum, s-au stabilit în zona Dubai Creek. Zona, considerată astăzi Old Dubai, este formată din Bur Dubai și Deira, separate de Dubai Creek. Majoritatea vizitatorilor explorează în Old Dubai celebrul Gold Souk și Spice Souk din Deira, precum și zonele cu arhitectură tradițională din Al Seef și cartierul istoric Al Fahidi, situate pe partea cealaltă a Dubai Creek, în Bur Dubai. Datorită proximității față de Dubai Creek și Golful Persic, zona are o istorie puternică legată de pescuit și scufundări pentru perle. Deși multe clădiri vechi nu mai există, Old Dubai păstrează exemple importante de arhitectură tradițională, cum este Fortul Al Fahidi, construit în 1787. În Al Seef și Al Fahidi se găsesc clădiri inspirate din arhitectura veche, cu turnuri de vânt, materiale precum calcarul și coralul și alei înguste pietruite, care reflectă aspectul istoric al orașului. Al Seef este o zonă amenajată pe malul Dubai Creek, în apropierea cartierului istoric Al Fahidi, care combină elemente de arhitectură tradițională cu spații moderne dedicate turiștilor. O parte a complexului a fost construită astfel încât să recreeze atmosfera vechiului Dubai, cu alei înguste, fațade inspirate de clădirile tradiționale și turnuri de vânt. Zona se întinde pe aproximativ 1,8 kilometri de-a lungul Dubai Creek și include magazine, restaurante și cafenele. Este frecventată mai ales seara și la apus, când promenada oferă o perspectivă plăcută asupra apei și a cartierelor istorice din apropiere.

Când este cel mai bun moment pentru a vizita Dubaiul Cea mai bună perioadă pentru a vizita Dubai, Emiratele Arabe Unite, este între noiembrie și martie, când temperaturile sunt plăcute, precipitațiile sunt reduse și condițiile sunt ideale pentru explorare. O perioadă secundară favorabilă este sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii aprilie, deși temperaturile pot fi mai ridicate. Plimbările și activitățile în aer liber sunt confortabile, cu temperaturi diurne între 20°C și 30°C. Majoritatea zilelor sunt uscate, ceea ce înseamnă că poți vizita în voie toate obiectivele turistice.

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