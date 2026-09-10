UPDATE Este vorba de o femeie care a fost rănită. Nu se cunoaște starea ei în acest moment, au transmis autoritățile.

Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 8:44, informează Metrorex.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la stația de metrou Ștefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou. După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, o femeie, de aproape 25 de ani, fifiind inconștientă, cu multiple traumatisme. La caz acționează 2 echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și 1 autospecială de stingere”, a transmis și ISU.

„Astăzi, 10 septembrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 08.15, cu privire la faptul că, în stația de metrou Ștefan cel Mare, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o femeie, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, a transmis Poliția Capitalei.

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Potrivit sursei citate, personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi a celorlalte organe abilitate.

„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri", se menţionează în comunicat.