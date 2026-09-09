Practic, există aproape o afacere la fiecare doi locuitori, într-un cătun de lângă Foligno care, în doar câțiva ani, a devenit una dintre cele mai aglomerate destinații turistice din Umbria, notează gamberorosso.it.

Turismul a schimbat radical localitatea. Numărul spațiilor comerciale a crescut, podurile și străduțele sunt pline de turiști care fotografiază peisajul, iar dronele și telefoanele surprind permanent apa care traversează satul. Rasiglia, cândva o localitate aproape pustie, a ajuns o destinație vizitată intens, în care cei mai mulți turiști petrec doar câteva ore.

În urmă cu zece ani, un reportaj publicat în Corriere dell'Umbria putea descrie localitatea simplu: „Nu există magazine, nici baruri, nici restaurante.” Astăzi, este suficientă o vizită într-un weekend pentru a vedea cât de mult s-a schimbat Rasiglia.

Apa care a făcut celebru satul

Izvorul Capovena rămâne principalul element care atrage turiștii. Apa traversează localitatea prin pâraie și canale, curge pe lângă casele din piatră, formează mici bazine și reapare de sub poduri.

Peisajul care a transformat Rasiglia într-o destinație turistică spectaculoasă vine însă la pachet cu aglomerația. În weekend, turiștii se adună în număr mare în zonele cele mai cunoscute, iar pe străduțele înguste se formează cozi pentru fotografii. Terasele, restaurantele și punctele de alimentație ocupă o parte tot mai importantă din spațiul localității.

În punctele de servire în care am încercat să mâncăm, preparatele nu ni s-au părut la nivelul frumuseții locului și nici al volumului de turiști care ajung aici.

Aglomerația se mută și pe șosea

Problemele generate de numărul mare de vizitatori nu se opresc în centrul satului. La ieșirea din Rasiglia, mașinile se aliniază pe SR 319 Sellanese, drumul regional care leagă această zonă a regiunii Foligno de Valnerina.

Autocarele turistice așteaptă să poată înainta, iar în perioadele foarte aglomerate pietonii sunt nevoiți să circule pe marginea drumului.

Rasiglia a devenit celebră. Foarte celebră. Italia.it, portalul oficial italian de turism promovat de Ministerul Turismului, o prezintă drept „Mica Veneție a Umbriei”. Aceeași denumire este folosită și de Busitalia, compania din grupul Ferrovie dello Stato care gestionează transportul public local din Umbria, pe pagina dedicată conexiunilor turistice către sat.

Promovarea a funcționat. Poate chiar prea bine.

În spatele succesului turistic se află însă povestea unui sat care aproape își pierduse locuitorii. Declinele activităților industriale și cutremurul din 1997 au afectat puternic localitatea, care a fost reconstruită și readusă la viață de locuitorii săi, cu mult înainte ca Rasiglia să devină o destinație turistică populară.

Pentru a înțelege cum s-a ajuns la situația de astăzi, trebuie privit trecutul localității.

Înaintea turiștilor au fost țesătoriile

Rasiglia nu a fost niciodată cu adevărat satul izolat și nemișcat pe care îl sugerează unele dintre fotografiile sale actuale. Apa care traversează străzile era folosită pentru activitățile economice ale comunității.

Izvorul și sistemul de canale alimentau mori, instalații de prelucrare a lânii, vopsitorii, filaturi și țesătorii de lână deținute de familia Trinci, o familie nobilă originară din Umbria.

În perioada sa de apogeu, Rasiglia avea trei țesătorii de lână cu vopsitorii, trei mori, un oficiu poștal și chiar o filială a Cassa di Risparmio di Foligno.

O parte din această istorie a fost păstrată datorită asociației Rasiglia e le sue sorgenti, apărută în urma mobilizării localnicilor pentru recuperarea și protejarea patrimoniului istoric și antropologic al satului.

De aici a început una dintre etapele importante ale renașterii localității, cu ani înainte ca turismul să transforme Rasiglia într-un punct de atracție.