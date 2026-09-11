Și în restul zonelor se face cald, mai ales în zonele de câmpie. În jumătatea de nord-vest a țării, spre seară, vor fi perioade cu averse torențiale, dar în rest predomină vremea frumoasă.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, soarele încălzește rapid atmosfera. În Bărăgan o să avem vreme călduroasă și maxime de până la 33 de grade. Pe litoral vor fi cel mult 26 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele vor fi comparabile cu cele înregistrate joi. Avem soare, vreme plăcută și doar pe la munte o să plouă.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 30 de grade la Iași și Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi cu vreme călduroasă. După prânz se vor atinge 33 de grade, iar către seară o să plouă în mai multe reprize. Vor fi tunete, fulgere, răbufniri ale vântului și se pot strânge cantități mai însemnate de apă de 30 l/mp.

În ținuturile vestice se încălzește foarte tare și după prânz se instalează canicula. Se ating 36 de grade la umbră, iar căldura devine sufocantă. Spre seară și la noapte vor fi ploi zgomotoase, cu tunete, fulgere și, izolat, căderi de grindină.

În Transilvania, acum dimineață este cam răcoare, mai ales în depresiuni, pe unde a apărut și puțină ceață. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera. În vestul provinciei, va fi caniculă, iar ploile apar către seară în zonele de munte.

În Oltenia, căldura se intensifică și devine foarte greu de suportat. În sudul și în vestul provinciei vor fi 36 de grade la umbră, iar atmosfera devine apăsătoare din cauza stresului termic foarte pronunțat.

În ținuturile sudice, soarele strălucește pe tot parcursul zilei. Se face foarte cald, iar în Lunca Dunării se instalează canicula și crește disconfortul termic.

Vremea în București

În București, vremea rămâne călduroasă. Avem cer senin, un vânt mai insistent și o maximă de 33 de grade. Urmează o noapte plăcută, cu 17 grade spre dimineață.

Vremea la munte

La munte, atmosfera devine instabilă. Seara se anunță mai multe reprize cu averse, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. Se pot strânge cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat.

Vremea la mare

La mare, urmează o zi caldă și frumoasă. Vântul va fi ceva mai activ, iar temperaturile din stațiuni vor ajunge până la 26 de grade. Apa mării va avea în jur de 22 de grade.