Bordeaux, orașul poreclit „frumoasa adormită”. Vinuri, atracții turistice, cultură și experiențe gastronomice în Franța

Situat în sud-vestul Franței, Bordeaux este un oraș emblematic al eleganței franceze, recunoscut în întreaga lume pentru vinurile sale rafinate și patrimoniul arhitectural impresionant.

Bordeaux este capitala departamentului Gironde, regiunea Nouvelle-Aquitaine, sud-vestul Franței.

Se află de-a lungul râului Garonne, la 24 km de confluența cu râul Dordogne și la 96 km de vărsarea sa, într-o câmpie situată la est de zona viticolă Médoc. Timp de mulți ani, Bordeaux a fost poreclit „frumoasa adormită”. Odată neglijat, orașul și-a recăpătat frumusețea și atractivitatea pentru turiști după un amplu proiect de restaurare.

Aeroport

Aeroportul Bordeaux-Merignac se află la doar 13 km de oraș și are trei terminale: Hall A, Hall B și Terminalul Billi. Terminalul la care vei sosi sau de la care vei pleca depinde de compania aeriană.

Pentru a ajunge de la aeroport în centrul orașului, o opțiune economică excelentă, care nu necesită transferuri, este tramvaiul.

Tramvaiul A circulă de la Aeroportul Bordeaux către centrul orașului în aproximativ 40 de minute, oprind la Palais de Justice, Sainte Catherine și Porte de Bourgogne, unde poți schimba pe liniile de tramvai C și D.

Un bilet simplu costă 1,70 € și poate fi cumpărat de la magazinul Relay din aeroport sau de la automatul de bilete lângă stația de tramvai.

Stația de tramvai a Aeroportului Bordeaux se află vizavi de Hall B, în parcarea expres.

Deși tramvaiul durează mai mult decât taxiul, costă mult mai puțin și oferă o legătură directă între Aeroportul Bordeaux și centrul orașului.

Serviciile sunt regulate și ușor de folosit, însă dacă ai bagaje, spațiul de depozitare este limitat, mai ales când tramvaiul este aglomerat.

Există mai multe modalități de a ajunge în centrul orașului de la aeroport: tramvai, autobuz shuttle, taxi, Uber și transfer privat.

Poți folosi și aplicația TBM pentru a-ți încărca biletele de transport cu cardul de credit. La urcarea în tramvai sau autobuz, validează biletul la ecranele marcate TBM. Nu se percepe taxă suplimentară pentru bagaje.

Dacă trebuie să schimbi tramvaiul sau autobuzul, transferurile sunt gratuite timp de 1 oră. Nu uita să validezi biletul la transfer.

Dacă plănuiești să folosești transportul public din Bordeaux pe durata șederii, ia în considerare Bordeaux City Pass, care include utilizarea nelimitată a tramvaielor și autobuzelor din oraș.

Shutterstock

Transport public

Bordeaux are cea mai mare zonă pietonală din Franța, așa că este foarte ușor de explorat pe jos. Totuși, poți folosi și transportul public – o alternativă flexibilă, ecologică și lipsită de stres la mașină.

Tramvaiul

Tramvaiul este unul dintre cele mai populare mijloace de transport din Bordeaux. Acoperă centrul orașului și se extinde până la periferii, iar rețeaua este ușor de înțeles – există doar 4 linii: A, B, C și D.

Majoritatea locurilor pe care vrei să le vizitezi în Bordeaux pot fi accesate cu tramvaiul. Hărți ale orașului sunt afișate în stații, pentru a-ți planifica ușor traseul. De asemenea, poți descărca aplicația Transport Bordeaux Métropole (TBM), care oferă informații actualizate în timp real.

Autobuzul

Rețeaua extinsă de autobuze din Bordeaux completează sistemul de tramvaie, oferind acces la destinații aflate dincolo de traseele acestora. Autobuzele sunt o opțiune excelentă pentru a explora cartiere și atracții care nu sunt deservite direct de tramvai. Stațiile sunt clar marcate, iar orarele pot fi consultate atât la fața locului, cât și online.

Naveta fluvială

Batcub, naveta fluvială din Bordeaux, oferă o modalitate romantică de a traversa fluviul Garonne. Aceasta leagă cinci opriri în total și oferă o rută alternativă prin oraș, cu priveliști spectaculoase asupra centrului vechi al Bordeaux-ului. Biletele cumpărate la bord au o mică taxă suplimentară, așa că este recomandat să achiziționezi un bilet de tramvai dinainte și să îl folosești și pentru Batcub. Totuși, fii atent la orele de plecare, deoarece naveta circulă mai rar decât tramvaiele și autobuzele.

Scurt istoric al orașului

Orașul Bordeaux a fost capitala regiunii romane Aquitania. Multe dintre fortificațiile sale au fost construite pentru a apăra zona de invaziile germanice, deși acestea s-au dovedit în final ineficiente. Bordeaux a fost condus de ducii de Aquitania începând cu secolul al X-lea. Sub domnia regelui Henric al II-lea al Angliei, după căsătoria acestuia, în secolul al XII-lea, cu Eleonora de Aquitania, întreaga zonă Gironde a prosperat și și-a dezvoltat comerțul cu vin, exportat masiv către băutorii englezi.

Bastiidele au fost noile orașe ale secolelor XIII și XIV, fondate inițial din motive economice și politice în sud-vestul Franței. Se spera că înființarea acestor localități va crește suprafețele agricole și va sprijini o populație în creștere, însă importanța lor a devenit tot mai mult una militară, pe măsură ce tensiunile dintre francezi și englezi s-au intensificat.

În afară de sistemul lor feudal de guvernare, bastiidele se remarcau printr-un plan urbanistic regulat: de obicei pătrate, cu străzi care se intersectau la unghi drept, având piața centrală în mijlocul orașului, conform seebordeaux.

Expansiunea din regiune a fost oprită de Războiul de 100 de ani, după care orașul Bordeaux și împrejurimile au intrat sub stăpânire franceză. Victoria francezilor asupra englezilor la Castillon, în 1453, este sărbătorită și reconstituită și astăzi. Ulterior, orașul a beneficiat de expansiunea colonială franceză, care a deschis rute comerciale peste Atlantic și spre Africa.

Multe dintre zidurile medievale ale orașului au fost demolate în secolul al XVIII-lea și înlocuite cu clădiri ornamentale și piețe grandioase. Primul pod peste fluviul Garonne a fost construit abia în perioada lui Napoleon.

În secolul al XVIII-lea, odată cu formarea imperiului colonial francez, Bordeaux a prosperat și s-a extins, devenind unul dintre cele mai bogate centre comerciale ale Franței. Regiunea sud-vestică a sprijinit campaniile lui Napoleon Bonaparte la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, suferind pierderi semnificative după înfrângerea acestuia.

Comerțul de export a înflorit la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, regiunea beneficiind de poziția sa strategică pe râurile care duc spre portul maritim. Principalele exporturi erau vinul, tutunul și cerealele.

Bordeaux a devenit sediul guvernului francez la începutul ambelor războaie mondiale. Germanii au ocupat Bordeaux și regiunea de coastă atlantică a Franței în cea mai mare parte a celui de-al Doilea Război Mondial, până la eliberarea lor de către aliați în 1944.

Regenerarea recentă a Bordeaux-ului a fost condusă de primarul Alain Juppé (ales la sfârșitul anilor 1990), cu accent pe zona de pe malul râului.

Noul tramvai, parcurile și spațiile verzi, zonele pietonale, restaurarea clădirilor și reamenajarea zonei Bassins à Flot și a portului de agrement fac parte din planul de dezvoltare culturală, socială și economică a orașului.

Vara, de-a lungul cheiurilor, localnicii și turiștii se adună pentru plimbări, alergat, mers pe role, ciclism sau pentru a se bucura de numeroasele baruri, cafenele, restaurante și piețe din zonă.

Shutterstock

Principalele atracții turistice

Bordeaux este un oraș mare, dar majoritatea atracțiilor principale se află în sau aproape de zona orașului vechi:

Grosse Cloche

Turnul Grosse Cloche este un turn cu clopot și ceas municipal din secolul al XV-lea, ridicat pe locul unei foste porți a orașului vechi. Clopotul actual, care cântărește 7,75 tone, datează din secolul al XVIII-lea și este tras la amiază în prima duminică a fiecărei luni.

Place de la Bourse

Piața Bursei este o esplanadă în formă de semicerc, flancată de clădiri elegante din secolul al XVIII-lea, aflate pe malul fluviului Garonne. În fața ei se află „Oglinda de Apă”, unde clădirile se reflectă spectaculos.

Catedrala Saint-André

O impunătoare catedrală gotică târzie, al cărei turn-clopotniță, Tour Pey Berland, este separat de clădirea principală. Cei care urcă în turn se bucură de o panoramă impresionantă asupra orașului vechi.

Podul de Piatră (Pont de Pierre)

Cel mai vechi pod rutier din Bordeaux, construit la mijlocul secolului al XIX-lea. Are 17 arcade și o lungime de 487 de metri, traversând fluviul Garonne, conform about-france.

Grand Théâtre

Teatrul istoric al orașului este singurul exemplu din Franța de teatru din secolul al XVIII-lea păstrat integral, inclusiv interiorul original.

Faleza

O lungă promenadă pietonală de-a lungul fluviului Garonne, foarte populară printre localnici și vizitatori. Vara, zona se umple de oameni care se plimbă, aleargă, merg cu rolele sau cu bicicleta și se bucură de numeroasele baruri, cafenele, restaurante și piețe.

Muzeul de Arte Frumoase (Musée des Beaux-Arts)

Una dintre cele mai mari galerii de artă provinciale din Franța, renumită pentru colecția sa de artă franceză și olandeză. Aici pot fi văzute lucrări de Van Dyck, Rubens, Tizian, Chardin, Delacroix, Corot, Boudin, Bonnard, Matisse și alții.

Porte Cailhau

Poarta Cailhau, construită în 1495, este cea mai veche dintre porțile fortificate păstrate ale vechiului oraș Bordeaux.

Bazilica Sfântul Mihail (Basilique Saint-Michel)

Construită între secolele XIV și XVII în stil gotic flamboyant, este cea mai mare biserică din Bordeaux. Turnul său de 114 metri o face a doua cea mai înaltă clădire religioasă din Franța. Este inclusă pe lista UNESCO ca parte a rutei de pelerinaj spre Santiago de Compostela.

Muzeul Vinului și al Comerțului cu Vin (Musée du Vin et du Négoce)

Situat în vechiul Bordeaux, la nord de centru, acest muzeu oferă o experiență autentică despre istoria vinului. Amplasat în foste pivnițe de lângă cheiurile de vin, muzeul este administrat de o asociație de istorie a vinului și include degustări.

Muzeul Aquitaniei (Musée d’Aquitaine)

Muzeul de istorie locală al Bordeaux-ului, care prezintă evoluția orașului din preistorie până în prezent, incluzând povestea portului și a comerțului transatlantic.

Eglise Notre-Dame

Una dintre cele mai frumoase biserici baroce din Franța, deosebită prin exteriorul său ornamentat.

Locuri de vizitat în apropiere de Bordeaux

Médoc

Aflat la 40 km nord-vest de Bordeaux, la sudul estuarului Gironde, Médoc găzduiește cele mai prestigioase domenii viticole, precum Château Margaux. Grands Crus din această zonă se numără printre cele mai scumpe vinuri din lume.

Saint-Émilion

O altă regiune viticolă de top, situată la est de Bordeaux. Orașul medieval Saint-Émilion, cu străduțe pavate și comercianți de vin, este sit UNESCO, renumit și pentru biserica sa „monolitică” subterană.

Libourne

Mic oraș aflat la 40 km est de Bordeaux, la capătul navigabil al râului Dordogne. Este un oraș istoric cu o poartă medievală și o piață centrală atractivă.

Citadelle de Blaye

La 50 km nord de Bordeaux, cetatea Blaye veghează asupra estuarului Gironde și face parte din patrimoniul mondial UNESCO ca exemplu de fortificație de secol XVII proiectată de Vauban.

Château de Roquetaillade (lângă Langon)

Situat la 50 km sud-est de Bordeaux, castelul are un exterior autentic din secolul al XIV-lea, iar interiorul a fost redesenat în secolul al XIX-lea de arhitectul Viollet-le-Duc, în stil neogotic.

Zoo de la Palmyre

Situată pe malul nordic al estuarului Gironde, la Royan, aproape de gura de vărsare, grădina zoologică de la Palmyre este una dintre cele mai importante din Franța.

Gastronomie – specialități din Bordeaux pe care trebuie să le încerci

Gastronomia este o chestiune serioasă în toată Franța, iar locuitorii din Bordeaux nu fac excepție. Regiunea Bordeaux beneficiază de o poziție privilegiată care oferă unele dintre cele mai rafinate produse din țară.

Stridii

La doar o oră de Bordeaux se află apele strălucitoare ale bazinului Arcachon și peninsula Cap Ferret. Această zonă a Coastei Atlantice găzduiește sute de ferme care formează una dintre cele mai importante regiuni producătoare de stridii din Franța.

Stridiile sunt consumate de obicei „au naturel” în toată Franța, cu doar câteva picături de lămâie pentru a accentua gustul de mare.

Caviar

O altă delicatesă acvatică produsă în regiunea Bordeaux este caviarul. Cu secole în urmă, sturionii erau abundenți în Gironde și erau pescuiți pentru carne, în timp ce icrele erau aruncate, din lipsă de cunoștințe privind prepararea lor.

Totul s-a schimbat în anii 1920, când, potrivit legendei, o prințesă rusă le-a explicat unor pescari locali ce valoare aveau ouăle de sturion. Întâmplarea a dus la apariția industriei de caviar în Franța.

Pe măsură ce populația de sturioni sălbatici a scăzut, Franța a interzis capturarea lor în 1982. De atunci, acvacultura s-a dezvoltat masiv.

Sparanghel alb

La aproximativ 50 km nord de Bordeaux se află orașul Blaye, renumit pentru cetatea sa inclusă în patrimoniul UNESCO. Însă o altă mândrie locală, mai puțin cunoscută, este sparanghelul alb – les asperges du Blayais.

Datorită solurilor negre nisipoase și climatului umed și blând, regiunea Blaye cultivă sparanghel încă din secolul al XV-lea. Legenda spune că leguma delicată a fost introdusă la curtea regelui Ludovic al XIV-lea de marchizul de Vauban, cel care a construit cetatea medievală a orașului.

Sparanghelul alb este recoltat doar din februarie până în iunie. Poate fi găsit în restaurantele și piețele din Bordeaux și împrejurimi.

Ciuperci Cèpes (hribi)

Cèpes sunt printre cele mai folosite ciuperci în bucătăria franceză și cele mai consumate din țară. Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis) este considerată „regele ciupercilor”, datorită aromei ușor de nucă și texturii cărnoase.

Aceste ciuperci cresc în pădurile bogate de stejari, pini și castani din jurul Bordeaux-ului și sunt folosite în numeroase preparate tradiționale, de la sosuri și risotto până la mâncăruri cu carne.

Carnea de vită din Bazas

Pentru iubitorii de carne: unele dintre cele mai bune sortimente de vită din regiune provin din zona orașului Bazas, aflat la aproximativ 60 km sud de Bordeaux. Vitele din rasa Bazadaise pasc liber pe pășuni și sunt hrănite cu iarbă și cereale. Carnea lor are o aromă subtilă de alună și o textură deosebit de fragedă, datorită grăsimii marmorate și aromate.

Foie Gras / Produse din rață

Deși a fost descoperit de egiptenii antici, Foie Gras este considerat o adevărată instituție în sud-vestul Franței. Regiunea Dordogne, aflată la graniță cu zona Bordeaux, este renumită ca fiind capitala acestui produs rafinat, servit adesea la ocazii speciale.

Grenier Médocain

Puțin cunoscut în afara regiunii, Grenier médocain este un produs tradițional de mezelărie originar din zona Médoc. Pe vremuri, când vinurile din Médoc nu erau la fel de populare ca astăzi, familiile creșteau câțiva porci pentru a-și asigura carnea pentru tot anul. Pentru a folosi întregul animal, stomacul era ingredientul principal pentru Grenier médocain, care a devenit un preparat des întâlnit în timpul recoltării strugurilor.

Canelés

Canelés sunt prăjituri mici, cilindrice, cu o crustă crocantă și caramelizată, care ascunde un interior moale și dulce. Cu o istorie ce datează din secolul al XVIII-lea, se spune că au fost create inițial de călugărițe, folosind gălbenușurile rămase de la producția de vin. În prezent, sunt savurate ca desert delicat alături de o ceașcă de cafea sau ca o prăjitură fină după o masă franțuzească.

