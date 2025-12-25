Cod portocaliu în vestul țării: rafale de până la 120 km/h în zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin
Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.
”Vânt cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 m”, anunţă ANM.
În ambele judeţe este vizată zona de munte, la peste 1800 m.
Avertizarea a intrat în vigoare joi, la 9.50 şi este valabilă până la ora 13.00.
Sursa: Agerpres
Etichete: vant, cod portocaliu, Caras Severin,
Dată publicare:
25-12-2025 10:38