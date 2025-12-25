Cod portocaliu în vestul țării: rafale de până la 120 km/h în zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin

Vremea
25-12-2025 | 10:38
Vânt
Getty Images

Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.

autor
Vlad Dobrea

”Vânt cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 m”, anunţă ANM.

În ambele judeţe este vizată zona de munte, la peste 1800 m.

Avertizarea a intrat în vigoare joi, la 9.50 şi este valabilă până la ora 13.00.

Sursa: Agerpres

Etichete: vant, cod portocaliu, Caras Severin,

Dată publicare: 25-12-2025 10:38

