Cod portocaliu în vestul țării: rafale de până la 120 km/h în zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin

Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.

”Vânt cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 m”, anunţă ANM.

În ambele judeţe este vizată zona de munte, la peste 1800 m.

Avertizarea a intrat în vigoare joi, la 9.50 şi este valabilă până la ora 13.00.

