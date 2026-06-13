20 dintre cele mai frumoase locuri din Europa, alese de experți în turism. Unele sunt mai aproape decât crezi

Stiri Turism
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Lacul Como, Italia
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De la Cercul Arctic până la țărmurile Mării Mediterane, Europa este plină de sate vechi de secole, lanțuri muntoase spectaculoase, arhitectură de clasă mondială și plaje renumite pentru nisipul lor alb și apele turcoaz. 

autor
Anca Lupescu

Doi experți în turism au realizat un top al celor mai frumoase locuri din Europa. Iată care sunt acestea și cât de ușor poți ajunge la ele.

Cele mai frumoase 20 de locuri din Europa

Jim Strong, membru al Travel + Leisure Travel Advisory Board și președinte al Strong Travel Services, și Emma Major Schroeder, proprietar și consultant de turism de lux la Major Traveler au realizat un top al celor mai frumoase locuri din Europa, scrie travelandleisure.

Lacul Como, Italia

Elegant și spectaculos în același timp, Lacul Como rămâne una dintre cele mai emblematice destinații ale Italiei. Aflat la poalele Alpilor, acest lac alpin impresionează prin liniștea apelor sale și prin decorul natural dramatic, unde munții se reflectă în suprafața perfect calmă.

O plimbare cu barca privată dezvăluie vile istorice, grădini terasate și sate pitorești, într-un peisaj care pare mai degrabă cinematografic decât real. Nu întâmplător, Como este considerat de mulți călători una dintre cele mai rafinate experiențe turistice din Europa.

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Corfu, Grecia

Corfu este una dintre acele insule în care natura și istoria coexistă armonios. De la prima vedere, apa turcoaz și relieful verde, accidentat, conturează imaginea unui adevărat paradis mediteranean.

Dincolo de litoral, insula se descoperă pe trasee precum Corfu Trail, care traversează peisaje autentice și zone mai puțin turistice. Orașul vechi din Corfu, inclus în patrimoniul UNESCO, completează experiența cu fortărețe venețiene, palate elegante și străduțe înguste cunoscute local sub numele de kantounia.

Grădinile Castelului Sissinghurst, Anglia

În inima comitatului Kent, supranumit adesea „Grădina Angliei”, Grădinile Sissinghurst sunt un exemplu remarcabil de artă peisagistică britanică. Amenajate în anii 1930 de Vita Sackville-West și Harold Nicolson, grădinile sunt structurate în „camere” tematice, fiecare cu propria paletă de culori și atmosferă.

Primăvara și vara, spațiul capătă o frumusețe aparte, odată cu înflorirea narciselor, bujorilor și magnoliilor. Atmosfera este una de liniște deplină, ideală pentru plimbări contemplative.

Valea Lauterbrunnen, Elveția

Considerată una dintre cele mai spectaculoase văi alpine din Europa, Lauterbrunnen impresionează prin cele 72 de cascade care se prăvălesc de pe versanții abrupți ai munților.

Satele tradiționale precum Wengen, Mürren sau Gimmelwald completează tabloul unui peisaj elvețian autentic. Accesibilă prin trenuri montane sau telecabine spectaculoase, zona oferă priveliști impresionante, în special pe traseele către Schilthorn sau Jungfraujoch – una dintre cele mai înalte stații feroviare din Europa.

Pienza, Italia

În inima Toscanei, Pienza este un exemplu perfect de oraș renascentist ideal. Inclus în patrimoniul UNESCO, acest mic oraș cocoțat pe dealuri oferă panorame impresionante asupra peisajului toscan, cu dealuri line și drumuri șerpuite.

Cunoscut și pentru brânza Pecorino, Pienza îmbină gastronomia locală cu farmecul arhitecturii istorice. Străduțele sale liniștite, piețele cochete și terasele cu vedere panoramică creează o experiență autentic italiană.

Dinant, Belgia

Așezat spectaculos pe malul râului Meuse, Dinant este unul dintre cele mai fotogenice orașe din Belgia. Orașul este încadrat dramatic între apă și stânca Bayard, oferind un contrast natural puternic cu arhitectura urbană.

Dominat de biserica gotică din secolul al XIII-lea și de cetatea aflată pe versant, Dinant îmbină istoria cu peisajul natural într-un mod rar întâlnit în Europa de Vest.

Bacharach, Germania

Pe malul Rinului, în inima Văii Rinului Superior – sit inclus în patrimoniul UNESCO – Bacharach păstrează intact farmecul medieval german. Casele cu structură din lemn, străzile înguste și zidurile vechi creează o atmosferă care pare desprinsă dintr-un basm.

Orașul este înconjurat de podgorii și dealuri verzi, iar priveliștile asupra fluviului Rin completează un tablou rural de o frumusețe atemporală.

Lacul Ohrid, Macedonia de Nord și Albania

Unul dintre cele mai vechi și mai fascinante lacuri din Europa, Lacul Ohrid se întinde la granița dintre Macedonia de Nord și Albania și impresionează prin apele sale limpezi și istoria geologică impresionantă, estimată la aproape două milioane de ani.

Zona este presărată cu sate tradiționale, plaje liniștite și dealuri domoale, într-un peisaj care păstrează un ritm autentic de viață. Descoperirile arheologice din zonă, inclusiv un sit subacvatic vechi de circa 8.000 de ani, confirmă importanța istorică a acestui loc încă puțin exploatat turistic.

Etichete: destinatii, destinatii turistice, obiective turistice, vacanta,

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