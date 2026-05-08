Unde mergi în Italia vara. Plaje incredibile și stațiuni de vis care merită văzute

De ce Italia este alegerea perfectă pentru vacanța la mare

Italia vara este impresionantă. De-a lungul Coastei Amalfi, intensitatea culorilor, galbenul lămâilor mari, rozul electric al bougainvilleei, albastrul cobalt puternic al mării, totul pare aproape ireal.

În iunie, temperaturile de aproximativ 25°C încălzesc plajele de pe Riviera Italiană. Spre sud, temperaturile devin și mai ridicate. Până în august, în majoritatea regiunilor din Italia, temperaturile din timpul zilei ajung la aproximativ 30°C.

În Sicilia, în iunie, temperaturile pot ajunge deja la 29°C, oferind condiții ideale pentru înot, inclusiv în zona plajei Isola Bella.

În august, lună numită după Augustus Caesar, primul împărat roman, orașele se golesc, deoarece italienii pleacă în vacanță, majoritatea îndreptându-se spre litoral.

Vara, italienii își pregătesc sandvișuri cu mozzarella și pesto și merg direct la plajă. Datorită dimensiunii țării, pentru majoritatea oamenilor, drumul către Marea Adriatică sau Marea Tireniană nu este foarte lung.

Plajele din Italia diferă semnificativ, nu este vorba doar despre nisip sau pietriș, ori despre valuri sau ape liniștite.

O mare parte din litoralul de aproape 8.000 de kilometri este împărțită între stabilimenti balneari (cluburi de plajă) și spiaggia libera (plaje libere).

Cluburile de plajă oferă imaginea tipică a litoralului italian: rânduri organizate de șezlonguri, fiecare sub o umbrelă colorată, culorile indicând diferite zone ale cluburilor.

Contra cost, aceste cluburi oferă facilități precum toalete, dușuri, băuturi și salvamari. Prețurile variază în funcție de locație.

În zone exclusiviste, precum Paraggi, lângă Portofino, tarifele sunt mai ridicate. Mulți italieni își rezervă șezlonguri pentru întreg sezonul de vară.

Cei care nu vor să plătească pot merge pe plajele libere, unde își pot așeza prosoapele fără costuri.

Există plaje complet libere, mai ales în zone izolate, sau porțiuni libere între cluburile de plajă. Facilitățile depind de locație, însă în apropierea orașelor există, de obicei, toalete și dușuri publice.

În Sardinia există ambele tipuri de plaje. Insula este o destinație preferată de vacanță pentru italieni, datorită numeroaselor plaje cu nisip fin. Este o insulă mediteraneană cu relief sălbatic, unde unele plaje sunt accesibile doar cu barca, iar nisipul este adesea înconjurat de vegetație și pini parfumați, conform celebritycruises.

Sicilia și Sardinia: paradisul plajelor

Cele mai mari două insule ale Italiei, Sardinia și Sicilia, oferă fiecare experiențe diferite, potrivite pentru diverse preferințe de călătorie. Fie că vrei plaje neatinse, istorie bogată, gastronomie sau o combinație între relaxare și aventură, ambele au opțiuni variate.

Plaje și coastă

Sardinia este cunoscută pentru litoralul său curat, cu peste 1.800 km de plaje, ape turcoaz și formațiuni stâncoase. Zona Costa Smeralda oferă atât peisaje naturale, cât și facilități de lux, cu peste 80 de golfuri și plaje.

Sicilia are, de asemenea, plaje apreciate, dar se remarcă prin diversitate: de la plajele cu nisip din San Vito Lo Capo până la stâncile spectaculoase din Aeolian Islands. Plajele sunt adesea completate de situri istorice și viață locală activă.

Istorie și cultură

Sicilia are influențe grecești, romane, arabe și normande. Exemple: Valley of the Temples și Ortigia Island, cunoscută pentru moștenirea greacă și arhitectura barocă.

Sardinia oferă o cultură distinctă prin civilizația nuragică, vizibilă în situri precum Su Nuraxi di Barumini. Orașele din interior păstrează tradiții și obiceiuri vechi.

Bucătărie și vin

Bucătăria sardă este simplă, bazată pe ingrediente locale. Preparatele includ porcheddu și culurgiones. Sunt specifice vinurile roșii și brânzeturile locale.

Bucătăria siciliană reflectă influențele istorice: arancini, caponata și preparate din pește. Vinurile precum Nero d'Avola și Marsala sunt cunoscute internațional.

Natură și activități

Sardinia este potrivită pentru activități în aer liber: trasee precum Path of 100 Towers, munții Gennargentu și zone pentru snorkeling.

Sicilia include obiective naturale precum Mount Etna și masivele Madonie Mountains și Nebrodi Mountains, potrivite pentru drumeții.

Cazare și opțiuni de călătorie

Ambele insule oferă variante de cazare de la resorturi la pensiuni rurale. Există pachete turistice care combină ambele destinații.

Alege Sardinia pentru plaje liniștite, natură și experiențe tradiționale. Alege Sicilia pentru istorie, gastronomie diversă și viață locală activă, scrie justsardinia.