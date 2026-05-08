Unde mergi în Italia vara. Plaje incredibile și stațiuni de vis care merită văzute

Peisaje marine idilice, stânci amețitoare, orașe colorate, rafinament fără limite, plaje fine ca mătasea și o istorie bogată: acestea sunt doar câteva dintre lucrurile care te așteaptă în cele mai bune destinații de vacanță de vară din Italia.

De ce Italia este alegerea perfectă pentru vacanța la mare

Italia vara este impresionantă. De-a lungul Coastei Amalfi, intensitatea culorilor, galbenul lămâilor mari, rozul electric al bougainvilleei, albastrul cobalt puternic al mării, totul pare aproape ireal.

În iunie, temperaturile de aproximativ 25°C încălzesc plajele de pe Riviera Italiană. Spre sud, temperaturile devin și mai ridicate. Până în august, în majoritatea regiunilor din Italia, temperaturile din timpul zilei ajung la aproximativ 30°C.

În Sicilia, în iunie, temperaturile pot ajunge deja la 29°C, oferind condiții ideale pentru înot, inclusiv în zona plajei Isola Bella.

În august, lună numită după Augustus Caesar, primul împărat roman, orașele se golesc, deoarece italienii pleacă în vacanță, majoritatea îndreptându-se spre litoral.

Vara, italienii își pregătesc sandvișuri cu mozzarella și pesto și merg direct la plajă. Datorită dimensiunii țării, pentru majoritatea oamenilor, drumul către Marea Adriatică sau Marea Tireniană nu este foarte lung.

Plajele din Italia diferă semnificativ, nu este vorba doar despre nisip sau pietriș, ori despre valuri sau ape liniștite.

O mare parte din litoralul de aproape 8.000 de kilometri este împărțită între stabilimenti balneari (cluburi de plajă) și spiaggia libera (plaje libere).

Cluburile de plajă oferă imaginea tipică a litoralului italian: rânduri organizate de șezlonguri, fiecare sub o umbrelă colorată, culorile indicând diferite zone ale cluburilor.

Contra cost, aceste cluburi oferă facilități precum toalete, dușuri, băuturi și salvamari. Prețurile variază în funcție de locație.

În zone exclusiviste, precum Paraggi, lângă Portofino, tarifele sunt mai ridicate. Mulți italieni își rezervă șezlonguri pentru întreg sezonul de vară.

Cei care nu vor să plătească pot merge pe plajele libere, unde își pot așeza prosoapele fără costuri.

Există plaje complet libere, mai ales în zone izolate, sau porțiuni libere între cluburile de plajă. Facilitățile depind de locație, însă în apropierea orașelor există, de obicei, toalete și dușuri publice.

În Sardinia există ambele tipuri de plaje. Insula este o destinație preferată de vacanță pentru italieni, datorită numeroaselor plaje cu nisip fin. Este o insulă mediteraneană cu relief sălbatic, unde unele plaje sunt accesibile doar cu barca, iar nisipul este adesea înconjurat de vegetație și pini parfumați, conform celebritycruises.

Sicilia și Sardinia: paradisul plajelor

Cele mai mari două insule ale Italiei, Sardinia și Sicilia, oferă fiecare experiențe diferite, potrivite pentru diverse preferințe de călătorie. Fie că vrei plaje neatinse, istorie bogată, gastronomie sau o combinație între relaxare și aventură, ambele au opțiuni variate.

Plaje și coastă 

Sardinia este cunoscută pentru litoralul său curat, cu peste 1.800 km de plaje, ape turcoaz și formațiuni stâncoase. Zona Costa Smeralda oferă atât peisaje naturale, cât și facilități de lux, cu peste 80 de golfuri și plaje.

Sicilia are, de asemenea, plaje apreciate, dar se remarcă prin diversitate: de la plajele cu nisip din San Vito Lo Capo până la stâncile spectaculoase din Aeolian Islands. Plajele sunt adesea completate de situri istorice și viață locală activă.

Istorie și cultură 

Sicilia are influențe grecești, romane, arabe și normande. Exemple: Valley of the Temples și Ortigia Island, cunoscută pentru moștenirea greacă și arhitectura barocă.

Sardinia oferă o cultură distinctă prin civilizația nuragică, vizibilă în situri precum Su Nuraxi di Barumini. Orașele din interior păstrează tradiții și obiceiuri vechi.

Bucătărie și vin 

Bucătăria sardă este simplă, bazată pe ingrediente locale. Preparatele includ porcheddu și culurgiones. Sunt specifice vinurile roșii și brânzeturile locale.

Bucătăria siciliană reflectă influențele istorice: arancini, caponata și preparate din pește. Vinurile precum Nero d'Avola și Marsala sunt cunoscute internațional.

Natură și activități 

Sardinia este potrivită pentru activități în aer liber: trasee precum Path of 100 Towers, munții Gennargentu și zone pentru snorkeling.

Sicilia include obiective naturale precum Mount Etna și masivele Madonie Mountains și Nebrodi Mountains, potrivite pentru drumeții.

Cazare și opțiuni de călătorie 

Ambele insule oferă variante de cazare de la resorturi la pensiuni rurale. Există pachete turistice care combină ambele destinații.

Alege Sardinia pentru plaje liniștite, natură și experiențe tradiționale. Alege Sicilia pentru istorie, gastronomie diversă și viață locală activă, scrie justsardinia.

Coasta Amalfi și Puglia – destinații spectaculoase

Localizare și peisaj 

Coasta Amalfi este cocoțată de-a lungul stâncilor din sudul regiunii Campania, oferind priveliști uluitoare asupra Mediteranei și sate verticale precum Positano care se revarsă pe versanți. Este dramatică, romantică și absolut emblematică.

Puglia, pe de altă parte, formează „tocul” cizmei Italiei și este cunoscută pentru peisajele sale mai plate, scăldate de soare, presărate cu măslini și sate albe. Priveliștile se întind pe distanțe mari, iar atmosfera este mai ancorată și mai deschisă.

Plaje 

Ambele regiuni au plaje frumoase, dar sunt destul de diferite. Coasta Amalfi este cunoscută pentru golfurile sale cu pietriș, multe accesibile doar cu barca sau pe scări abrupte. Sunt pitorești, dar mici și adesea aglomerate în sezonul de vârf.

Puglia câștigă când vine vorba de plaje cu nisip, potrivite pentru înot. Având atât Adriatic Sea cât și Ionian Sea, Puglia oferă o varietate mai mare de tipuri de litoral, de la zone sălbatice la ape calme și limpezi. Este o alegere frecventă pentru cei care caută destinații de plajă în Italia, conform nadasitaly.

Aglomerație și prețuri 

Coasta Amalfi nu mai este un secret. Atrage vizitatori din întreaga lume, mai ales vara. Popularitatea vine cu prețuri mai mari și aglomerație. Există magazine de lux, hoteluri de cinci stele și multe locuri fotografiate frecvent, dar și mulți turiști.

Puglia încă este percepută în multe zone ca o destinație mai puțin cunoscută. Prețurile sunt, în general, mai accesibile și există mai mult spațiu. A devenit mai populară în ultimii ani, dar păstrează un ritm mai lent și o experiență mai personală.

Mâncare și vin 

Pe Coasta Amalfi, preparatele din pește sunt dominante, de la anșoa proaspete la caracatiță, combinate cu lămâi și vinuri locale din Campania. Pizza este de asemenea importantă, mai ales datorită apropierii de Napoli.

În Puglia, bucătăria este rustică. Include burrata, paste orecchiette și vinuri precum Primitivo și Negroamaro. Este bazată pe ingrediente locale și rețete tradiționale.

Stațiuni mai puțin cunoscute, dar superbe

Lampedusa, Pelagie Islands 

Dacă ai auzit de Lampedusa, probabil nu ca destinație turistică mai puțin frecventată, ci mai degrabă în contextul știrilor despre refugiați. Situată în Marea Mediterană, insula se află între Tunisia și Malta.

Are ape foarte calde și limpezi, iar aici se poate înota alături de țestoase, delfini și alte specii marine. Insula oferă o experiență diferită față de Italia continentală, atât prin influențele culinare, cât și prin cultură. Apusuri, zile de plajă și experiențe diferite pot fi găsite pe oricare dintre cele trei insule Pelagie.

Cefalù, Sicily 

Cefalù este un oraș care amintește de imaginile clasice de vară din Italia. Are o plajă cu nisip chiar lângă centrul istoric, lucru mai rar pe litoralul italian. Orașul este dominat de Cefalù Cathedral, o biserică normandă din secolul al XII-lea, inclusă în patrimoniul UNESCO.

Ziua se poate înota, merge pe faleză sau explora străzile cu restaurante și magazine. Seara, orașul devine mai animat, cu restaurante și gelaterii.

Este aproape de Palermo, fiind ușor de inclus într-un itinerar în Sicilia.

Portovenere, Liguria 

Portovenere este numit uneori „al șaselea sat” din Cinque Terre, dar este mai puțin aglomerat.

Orașul se află pe o peninsulă stâncoasă, cu clădiri colorate lângă port. Un punct important este Church of St. Peter, situată pe stâncă, cu vedere spre mare.

Priveliștile sunt clare, mai ales la apus, când lumina acoperă coasta ligurică. De aici se pot face excursii cu barca spre insule apropiate, precum Palmaria.

Când să vizitezi Italia pentru plajă

Iulie și august au cele mai constante zile calde și însorite, ceea ce înseamnă că ai aproape garantat timp petrecut la soare și apă de mare suficient de caldă pentru înot.

Dar cea mai bună perioadă pentru plajă în Italia este și cea mai aglomerată. În aceste luni, italienii și mulți alți europeni merg pe litoral, în toate regiunile. Chiar și locuri mai greu accesibile, precum Golfo di Orosei din Sardinia, sunt pline.

Prețurile la hoteluri și închirieri sunt ridicate, iar rezervările se fac de obicei pentru minimum o săptămână. Traficul în stațiuni este blocat, restaurantele sunt aglomerate, iar plajele au foarte puțin spațiu liber.

Soluția este să alegi lunile iunie sau septembrie. Atmosfera de vacanță se păstrează, dar fără aglomerație și fără prețuri de sezon de vârf. Cu cât mergi mai spre sud, cu atât cresc șansele de vreme caldă și apă potrivită pentru înot și în toamnă.

În Sicilia și pe insulele sudice Pantelleria, Lampedusa și Linosa, se poate înota chiar și în octombrie.

