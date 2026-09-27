A ocupat prima poziţie în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total, între 2017 şi 2019, şi a încheiat două sezoane pe locul I, în 2017 şi în 2018. A acumulat un record de 580-243 de victorii-înfrângeri, încheindu-şi cariera cu 24 de titluri la simplu şi două turnee de Grand Slam (Roland Garros 2018 şi Wimbledon 2019), notează site-ul www.wtatennis.com, potrivit Agerpres.

De la primele lovituri de rachetă la vârful tenisului mondial

S-a născut la 27 septembrie 1991, la Constanţa şi a absolvit studiile de licenţă şi master ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Ovidius. A început să joace tenis la vârsta de 4 ani şi jumătate, în 2006 debutând în circuitul ITF (International Tennis Federation) în România.

În competiţiile internaţionale de junioare a debutat în 2008, când a obţinut prima victorie semnificativă, cu o semifinală la juniori la Australian Open, urmată de câştigarea a două turnee de junioare: ITF de 10.000 de la Bucureşti şi turneul Trofeo Bonfiglio.

Cu 4 luni înainte de majorat, Simona urca pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului mondial rezervat sportivilor până în 18 ani la Roland Garros-ul dedicat juniorilor, notează site-ul https://simonahalep.com/. În anul 2010 a reuşit să acceadă în Top 100 WTA, în 2011 a urcat în Top 50 WTA, iar sezonul 2012 a fost primul pe care l-a încheiat ocupând o poziţie în Top 50 WTA, respectiv locul 47.

Ascensiunea spectaculoasă din 2013

Începând cu anul 2013, cariera Simonei Halep a cunoscut o ascensiune spectaculoasă: a câştigat şase titluri într-un singur an calendaristic, o performanţă care nu mai fusese realizată după cea a lui Steffi Graf din 1986, şi a încheiat sezonul pe poziţia 11 în clasamentul WTA, fiind aleasă, în noiembrie 2013, jucătoarea de tenis cu cel mai mare progres din acel an, în circuitul profesionist WTA (Most Improved Player Of The Year).

În debutul sezonului 2014, a ajuns în sferturile de finală la Australian Open, prima sa astfel de performanţă la un turneu de Grand Slam, ceea ce a urcat-o pe poziţia a 10-a în clasamentul WTA, devenind cea de-a treia româncă din istorie care intra în "Top Ten" mondial, după Irina Spîrlea şi Virginia Ruzici.

În martie, a urcat pe locul 5 în clasamentul WTA, devenind, astfel, jucătoarea română cu cea mai bună clasare din toate timpurile în ierarhia feminină a tenisului mondial. Înaintea ei, cea mai bună clasare WTA a unei jucătoare române de tenis aparţinuse Irinei Spîrlea, care a ocupat locul 7, în anul 1997.

Simona Halep reuşeşte o nouă performanţă remarcabilă, prin calificarea în prima finală a unui turneu de Mare Şlem, la Roland Garros, pe care a pierdut-o, însă, la 7 iunie 2014, în faţa Mariei Şarapova, după ce şi-a adjudecat cel de-al doilea set. A devenit, astfel, a treia jucătoare română de tenis calificată în finala turneului de la Roland Garros, după Florenţa Mihai şi Virgina Ruzici.

Calificarea în finala turneului de Grand Slam de la Paris i-a asigurat Simonei Halep locul 3 WTA. În acelaşi an, a câştigat BRD Bucharest Open, primul turneu WTA din România, iar în august a mai urcat o poziţie în clasamentul WTA, ajungând pe locul 2.

Victoria împotriva Serenei Williams la Singapore

În octombrie 2014, Simona Halep a participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde a avut un parcurs extraordinar, învingând-o, pentru prima dată în carieră, pe Serena Williams, jucătoarea numărul 1 mondial, la partida disputată în grupă. A devenit prima jucătoare română de tenis din istoria WTA care a reuşit să dispună de ocupanta primei poziţii în clasamentul WTA, relata site-ul Turneului Campioanelor.

A ajuns până în finală, pe care a pierdut-o în faţa aceleiaşi Serena Williams. În ianuarie 2015, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a hotărât ca Simona Halep să primească titlul de "Sportivul anului" pentru rezultatele deosebite obţinute în 2014.

De asemenea, jucătoarea română de tenis s-a situat pe locul al III-lea în clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani în anul 2014, realizat de agenţia bulgară BTA, fiind devansată de Novak Djokovic (Serbia), pe locul I, şi de Marin Cilic (Croaţia), pe locul al II-lea.

A încheiat sezonul 2015 pe locul 2 în clasamentul mondial WTA şi a fost desemnată cea mai populară jucătoare, doi ani la rând, în 2014 şi în 2015, fiind cea mai "accesată" jucătoare pe site-ul circuitului profesionist feminin, www.wtatennis.com.

În octombrie 2016, a primit premiul Diamond Aces (Aşi de Diamant), la Singapore, în cadrul Galei Premiilor circuitului profesionist feminin WTA, acesta fiind acordat jucătoarei cu merite deosebite în promovarea tenisului pe teren şi în afara lui. În decembrie acelaşi an, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2016 în cadrul Galei Tenisului Românesc. A încheiat sezonul pe locul 4 în clasamentul WTA.

De la 9 octombrie 2017, Simona Halep a urcat pe locul 1 în clasamentul WTA, după ce, la 7 octombrie 2017, s-a calificat în finala turneului WTA de la Beijing, devenind astfel prima româncă clasată pe prima poziţie în ierarhia tenisului mondial feminin. A încheiat anul 2017 pe prima poziţie în clasamentul WTA.

Primul trofeu de Grand Slam: Roland Garros

În iunie 2018, a obţinut o altă mare performanţă: câştigarea primului său titlu de Mare Şlem, prin victoria din finala de la Roland Garros. A încheiat sezonul tot pe prima poziţie în clasamentul WTA, iar în octombrie a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), potrivit site-ului Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste. În aceeaşi lună, ocupând pentru a 51-a săptămână din carieră primul loc în clasamentul WTA, a urcat pe poziţia a X-a în topul liderilor all-time ai acestei ierarhii, la egalitate cu belarusa Victoria Azarenka. Anul 2019 i-a adus Simonei Halep cel de-al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, prin câştigarea Turneului de la Wimbledon. A încheiat sezonul pe poziţia 4 în clasamentul WTA, iar anul următor - pe locul 2.

Jucătoarea de tenis a primit, în 2018, Crucea Sfântului Apostol Andrei, cea mai înaltă distincţie eparhială pentru mireni acordată de Arhiepiscopia Tomisului unor personalităţi de excepţie care s-au afirmat în plan sociocultural în slujba credinţei şi umanităţii.

În acelaşi an, sportiva a fost distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa "Beneficiorum Publicorum" al Universităţii de Vest Timişoara (UVT), iar preşedintele Senatului Universităţii Ovidius din Constanţa, prof. dr. Ion Botescu, i-a înmânat placheta cu titlul onorific de ambasador al instituţiei de învăţâmânt superior unde aceasta şi-a finalizat studiile universitare.

În 2019, Simona Halep a primit, din partea Patriarhiei Române, "Crucea Patriarhală" pentru mireni, cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe Române, şi a fost decorată de preşedintele Klaus Iohannis, după câştigarea Turneului de la Wimbledon, cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, într-o ceremonie desfăşurată la Palatul Cotroceni.

Accidentările care au întrerupt parcursul sportiv

În 2021, o accidentare suferită la gamba stângă, în timpul turneului de la Roma, a împiedicat-o să-şi apere titlul la Wimbledon şi să participe la turneul de la Roland Garros şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A revenit pe teren la Montreal, în luna august, fiind însă eliminată în turul secund al turneului.

A participat apoi la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dar s-a retras înaintea meciului din runda a doua, din cauza unei "mici rupturi musculare" la aductorii piciorului drept. Într-o ierarhie (WTA Insider Clay Court Power Rankings) publicată în mai 2021, înaintea turneului de la Roland Garros, Simona Halep a fost desemnată cea mai bună jucătoare de tenis pe zgură din ultimii ani, potrivit site-ului WTA.

În octombrie 2022, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA) anunţa că jucătoarea română de tenis a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP), fiind testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

În septembrie 2023, ITIA a anunţat că Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, precizând că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul său este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile din paşaportul său biologic (ABP). Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) de la Lausanne, care i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de ITIA.

După o absenţă de un an şi jumătate, Simona Halep a revenit în circuitul profesionist în martie 2024, după ce a primit un wild card din partea organizatorilor pentru a putea juca la Miami Open, având în vedere că a pornit de la zero în clasamentul WTA. A fost însă învinsă de spaniola Paula Badosa, în prima rundă a turneului. A participat apoi la turneul WTA 125 de la Hong Kong, iar în anul următor, la turneul Transylvania Open. În martie 2025, a primit Premiul de Excelenţă pentru întreaga carieră la Gala Sportului Românesc 2024, iar în luna iunie 2025 a anunţat că anul următor va avea loc meciul său de retragere.

Retragerea oficială și mesajul pentru România

Simona Halep s-a retras oficial din activitatea sportivă în cadrul unui eveniment de gală organizat la 13 iunie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Sports Festival.

Evenimentul a adus laolaltă mari legende ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase şi Virginia Ruzici, dar şi personalităţi internaţionale din tenis, precum foştii antrenori ai sportivei, Darren Cahill şi Daniel Dobre, arbitrul Kader Nuni şi jucătorii de top Elina Svitolina şi Gael Monfils.

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis, Daniel Dobre, i-a înmânat sportivei un trofeu special din partea forului naţional.

Vizibil emoţionată, în faţa unei săli arhipline, Simona Halep a transmis un mesaj de recunoştinţă: "Mulţumesc României, aici m-am născut, aici am crescut (...) Vă mulţumesc din suflet pentru că nu v-aţi îndoit de mine atunci când mi-a fost greu".