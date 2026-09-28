La reacción de Cristiano Ronaldo al terminar el partido de Portugal vs Noruega, celebrando la victoria! 🤍 pic.twitter.com/c9YNuZmLDj

Asta nu i se mai întâmplase, cu excepția meciurilor amicale, de puțin peste optsprezece ani.

Această situație este excepțională și nu s-a mai întâmplat – într-un meci care nu era amical – din 15 iunie 2008, când Portugalia a pierdut împotriva Elveției (0-2) în faza grupelor de la Euro.

Înainte de aceasta, situația se mai întâmplase o singură dată: pe 21 iunie 2006, în faza grupelor de la Cupa Mondială, împotriva Mexicului (2-1).

Mai recent, pe 8 iunie 2024, a rămas pe banca de rezerve împotriva Croației (1-2), dar acela a fost un meci amical – singurul din cariera sa în care nu a jucat.

La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a plecat direct la vestiare, fără a mai saluta fanii.

Cristiano Ronaldo, anunț neașteptat pentru fanii săi

Cristiano Ronaldo a declarat că este concentrat pe momentul prezent, refuzând să stabilească o dată pentru retragerea sa din echipa naţională.

„Nu mai am vârsta necesară pentru a mă gândi la viitor. Pentru mine, prezentul este cel mai important”, a declarat jucătorul în vârstă de 41 de ani jurnaliştilor care au insistat să le dezvăluie intenţiile sale, după ce, în această vară, anunţase că acest sezon va fi „probabil” ultimul din cariera sa, potrivit News.ro.

Declarându-se gata să părăsească Seleçao imediat ce conducerea echipei va dori acest lucru, el a lăsat să se înţeleagă că îşi va anunţa plecarea înainte de a disputa ultimul său meci cu banderola de căpitan şi cu legendarul număr 7 al echipei Portugaliei.

De asemenea, el şi-a confirmat obiectivul de a atinge pragul de 1.000 de goluri, având deja 979 în toate competiţiile. „Am spus deja că vreau să ajung acolo şi voi ajunge, dar nu este o obsesie”, a asigurat el miercuri, precizând că i-ar plăcea să atingă acest prag în tricoul naţionalei Portugaliei. „Ar fi cireaşa de pe tort... Să înscriu al 1.000-lea gol cu naţionala ar încorona o frumoasă poveste”, a spus el.