La acest eveniment special au participat personalități din lumea sportului, printre care Gailmonfic, Andrei Pavel și Delnkehel, cel care a marcat destinul campioanei noastre. Alături de el, Simona a cucerit cele mai importante titluri din carieră. Ultimul meci tocmai s-a încheiat în aplauzele a 10.000 de spectatori.

Andreea Esca: „Nici nu știți ce emoții au fost aici, deși sunt convinsă că ați privit acest meci cu emoții și în fața televizoarelor. Îți mulțumim foarte mult, Simona, și cred că cel mai important este să aflăm ce au însemnat aceste ultime două ore pentru Simona Halep. Spune-mi, Simona, micuța Simona din Constanța, care s-a dus prima dată la tenis și se uită acum la toată cariera ei, ce își spune?”

Simona Halep: „A fost o seară minunată, o seară pe care nu o voi uita niciodată, pentru că au bătut atât de multe inimi pentru mine în seara aceasta, încât ar fi foarte greu să o uit. Am fost foarte emoționată când am intrat pe teren, dar oamenii m-au ajutat doar să mă bucur de această clipă și le mulțumesc din suflet.

Sunt o fată, o femeie împlinită, o sportivă, fostă sportivă împlinită, mândră de ceea ce am putut să fac. Mă bucur tare mult că am avut curaj să cred în mine, să cred în viitorul meu, să cred în ceea ce pot să fac și că am avut puterea să merg mai departe, chiar și atunci când mi-a fost foarte greu. Am plecat din Constanța și am ajuns în vârful Piramidei.”

Andreea Esca: „Nu e rău deloc. Îți mulțumim foarte mult și pentru că mulți dintre telespectatorii noștri care se uită la tine acum sunt oameni care ți-au fost alături de la primul meci și până astăzi, care este mesajul tău pentru ei și pentru viitorii sportivi?”

Simona Halep: „Vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat. Energia voastră m-a susținut și a fost alături de mine oriunde în lume am jucat. Doresc multă baftă tuturor celor care se apucă de sport, care își doresc să ajungă în vârf în orice domeniu. Multă încredere și să nu renunțați niciodată.”

Andreea Esca: „Îți mulțumim foarte mult, Simona, și succes în continuare oriunde te va duce viața și oriunde îți dorești să ajungi. Îți mulțumim foarte mult!”