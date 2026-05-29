VOYO lansează o mini-serie documentar despre Simona Halep, primul număr 1 mondial din istoria tenisului feminin românesc

SIMONA — Povestea Unui Vis este o mini-serie documentară în două părți, realizată cu ocazia retragerii sportivei, care surprinde unul dintre cele mai vulnerabile capitole din viața acesteia, momentul în care începe să descopere, pentru prima dată, ce înseamnă viața dincolo de tenis. Din 12 iunie, abonații VOYO pot urmări SIMONA — Povestea Unui Vis.

Cele două părți ale mini-seriei vor acoperi pe de-o parte drumul jucătoarei de tenis către statutul de numărul 1 mondial, și pe de alta, ultimele zile ale Simonei ca sportiv profesionist și primul contact real cu noua ei viață, cea de după tenis.

Imagini rare de arhivă, interviuri exclusive cu familia Simonei și cu oameni care au avut un impact puternic asupra carierei sale, precum Darren Cahill, antrenorul care a contribuit decisiv la transformarea ei într-o campioană mondială, sau Ion Țiriac, ce va vorbi despre caracterul și performanța ei.

Documentarul apare în contextul evenimentului oficial de retragere pe care sportiva îl va avea în cadrul Sports Festival ce va putea fi urmărit la PRO TV în data de 13 iunie, de la ora 17:00.