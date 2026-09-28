"Mai multe localităţi din regiunea Krasnodar au suferit un atac masiv cu drone. Ca urmare a căderii resturilor de drone (doborâte) s-au declanşat incendii la trei companii civile în localităţile Dinski, Pavlovski şi Krasnoarmeiski", a informat pe Telegram administraţia locală.

Potrivit autorităţilor, nu s-au înregistrat victime în această regiune, scrie Agerpres, care citează genţia EFE.

Conform canalului independent rus Astra, printre obiectivele lovite se numără baza de depozite de combustibil Edelveis-95, societate distribuitoare de motorină şi benzină. Canalul ucrainean Exilenova+ a publicat fotografii cu incendiile, în care se pot vedea flăcări şi coloane dense de fum negru.

În regiunea rusă Voronej apărarea antiaeriană a doborât aproximativ 20 de drone, a declarat guvernatorului local Aleksandr Gusev, conform căruia sunt patru civili răniţi, dintre care trei copii, iar doi se află în stare gravă.

Ministerul Apărării rus a raportat luni doborârea a 254 de drone ucrainene cu aripă fixă deasupra a 15 regiuni ale Rusiei, a peninsulei Crimeea anexate şi a mărilor Neagră şi Azov.