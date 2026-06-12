SIMONA – Povestea unui vis este o mini-serie documentară în două părți ce urmărește perioada de tranziție în care una dintre cele mai importante sportive din istoria României încearcă să înțeleagă, pentru prima dată cu adevărat, viața de după tenis. Prima parte a documentarului este acum disponibilă pe VOYO.

Capitolul 1 – Povestea unui vis va dezvălui parcursul extraordinar ce a dus la transformarea unei fete timide din Constanța la statutul de numărul 1 mondial. Prin imagini de arhivă rare și interviuri exclusive cu Darren Cahill, Ion Țiriac, membrii familiei sale și persoane care i-au fost alături de-a lungul carierei, cei de acasă vor avea șansa să o descopere pe sportivă așa cum nu au mai văzut-o până acum.

„Acest documentar este foarte special pentru mine, pentru că vorbește despre lucruri pe care oamenii le-au văzut mai puțin de-a lungul carierei mele. Nu este doar despre tenis și rezultate, ci și despre emoții, familie, provocări și despre omul din spatele performanței. A fost o experiență emoționantă să filmez pentru această mini-serie și să privesc înapoi la tot ce am trăit în acești ani. Documentarul adună laolaltă mulți oameni dragi care au făcut parte din drumul meu și spune povești care nu au fost împărtășite până acum. Sper ca cei care îl vor urmări să mă cunoască mai bine și să descopere nu doar sportiva Simona Halep, ci și omul din spatele rezultatelor”, mărturisește Simona Halep.

Chiar în aceste momente, sportiva se pregătește pentru evenimentul oficial de retragere din cadrul Sports Festival ce va putea fi urmărit la PRO TV în data de 13 iunie, de la ora 17:00. Partea a doua a mini-seriei documentare, ce va fi disponibilă pe VOYO în data de 19 iunie, va oferi celor de acasă acces exclusiv în culisele acestui moment emoționant ce marchează ultimele zile ca sportiv profesionist ale Simonei Halep și primul ei contact cu viața de după tenis.

SIMONA – Povestea unui vis este un film ce își propune să arate ce rămâne atunci când luminile arenelor se sting. Prima parte a documentarului poate fi urmărită acum pe VOYO.