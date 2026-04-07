Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului

Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis spitalul unde Mircea Lucescu era internat. Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute. După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI. Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale. Citește și Presa turcă, despre moartea lui Mircea Lucescu: ”Legenda României se lupta pentru viața sa” Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată. Contextul în care s-au produs aceste probleme este unul încărcat și din punct de vedere profesional. La scurt timp înainte de agravarea stării de sănătate, Lucescu își încheiase mandatul de selecționer al echipei naționale a României, după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială. Stresul acumulat și ritmul intens al activității ar fi putut contribui indirect la deteriorarea stării sale, deși medicii nu au indicat oficial o legătură directă.

Jucător emblematic al generației sale și apoi antrenor cu un palmares excepțional, el a traversat epoci diferite ale sportului, de la fotbalul romantic al anilor ’60 până la industria globală modernă. Numele său a devenit sinonim cu longevitatea, disciplina și capacitatea rară de a reconstrui echipe indiferent de context politic, economic sau cultural. Origini și formarea unui lider Născut la București, într-o Românie aflată încă sub semnul reconstrucției postbelice, Mircea Lucescu a descoperit fotbalul pe terenurile modeste ale cartierelor capitalei. A intrat devreme în sistemul organizat al sportului, iar talentul său tehnic, dublat de inteligență tactică, l-a scos rapid în evidență. În anii adolescenței a ajuns la Dinamo București, club care avea să îi definească identitatea sportivă. Ca jucător, Lucescu a evoluat în special pe poziții ofensive, fiind apreciat pentru clarviziune, execuții precise și capacitatea de a conduce jocul. A cucerit cinci titluri de campion al României și o Cupă a României, într-o perioadă în care competiția internă era extrem de dură. A fost căpitanul unei generații respectate și un model de profesionalism într-un fotbal aflat încă sub influența rigorilor comuniste.

Cariera de jucător la echipa națională La nivel internațional, Mircea Lucescu a adunat aproximativ 70 de selecții pentru România și a marcat de mai multe ori în meciuri oficiale. Momentul definitoriu al carierei sale de fotbalist rămâne participarea la Campionatul Mondial din 1970, în Mexic. România a întâlnit atunci Brazilia lui Pelé, iar duelul a intrat în memoria colectivă drept unul dintre cele mai frumoase din istoria naționalei. Pentru Lucescu, Mondialul mexican a reprezentat confirmarea valorii sale la nivel global. A povestit adesea că schimbul de tricouri cu Pelé a fost mai mult decât un gest simbolic: o recunoaștere a faptului că și fotbalul românesc putea sta la aceeași masă cu marile puteri ale lumii.

Trecerea firească spre antrenorat Retragerea din activitatea de jucător nu a însemnat o despărțire de teren, ci începutul unei cariere și mai spectaculoase. Mircea Lucescu a ales drumul antrenoratului într-o perioadă în care puțini foști fotbaliști aveau curajul să își asume responsabilitatea băncii tehnice. Primul proiect important a fost la Corvinul Hunedoara, unde a reușit să construiască o echipă competitivă pornind aproape de la zero. Metodele sale moderne, inspirate din școala italiană și din propriile experiențe internaționale, au atras rapid atenția. Corvinul a devenit o pepinieră de talente, iar numele lui Lucescu a început să fie asociat cu ideea de „constructor de echipe”. Selecționer al României (1981–1986) La doar 36 de ani, Mircea Lucescu a fost numit selecționer al echipei naționale – o misiune dificilă într-un context politic complicat. A adus un suflu nou, promovând jucători tineri și încercând să introducă un stil de joc mai curajos. Calificarea la Campionatul European din 1984 a fost punctul culminant al mandatului său. Deși România nu a depășit faza grupelor, participarea la turneul final a reprezentat un pas major pentru fotbalul autohton. Lucescu a lăsat în urmă o structură modernă și o generație pregătită pentru marile performanțe ale anilor ’90

Experiența italiană: școala marilor campionate După 1990, Mircea Lucescu a plecat în Italia, considerată la acea vreme centrul mondial al fotbalului. A antrenat Pisa, Brescia și Reggiana, intrând în contact direct cu exigențele Serie A. La Brescia a lucrat cu tânărul Roberto Baggio, iar colaborarea dintre cei doi a rămas un reper al carierei sale. În 1998 a primit șansa de a conduce Inter Milano, una dintre cele mai prestigioase echipe din lume. Mandatul a fost scurt și dificil, dar i-a consolidat statutul de antrenor respectat la nivel internațional. Experiența italiană l-a transformat definitiv: a învățat să gestioneze vestiare pline de staruri și presiunea mediatică extremă.



După experiența italiană, il Luce s-a întors în România, unde a antrenat-o un sezon pe Rapid, pentru ca mai apoi să plece din nou în afara țării. Epoca de aur din Turcia La începutul anilor 2000, Lucescu a ajuns în Turcia, unde avea să scrie unele dintre cele mai frumoase capitole ale carierei. Cu Galatasaray a câștigat titlul și, mai ales, Supercupa Europei în 2000, un trofeu istoric pentru fotbalul turc. Mutarea la Beşiktaş a confirmat valoarea proiectului său. A cucerit din nou campionatul și a devenit unul dintre cei mai iubiți antrenori străini din Turcia. Presa locală l-a descris drept un „profesor al fotbalului”, capabil să îmbine disciplina est-europeană cu pasiunea balcanică.

Shakhtar Donețk – proiectul unei vieți În 2004 a început aventura care i-a definit definitiv moștenirea: Shakhtar Donețk. Timp de 12 ani, Mircea Lucescu a transformat un club regional într-o forță europeană. A câștigat numeroase titluri în Ucraina, a dominat competițiile interne și a construit o rețea de scouting recunoscută pentru descoperirea talentelor braziliene. Apogeul a venit în 2009, când Shakhtar a cucerit Cupa UEFA, primul trofeu european major din istoria clubului. Echipa sa era admirată pentru jocul spectaculos, bazat pe tehnică sud-americană și organizare est-europeană. Mulți dintre jucătorii lansați de Lucescu – Willian, Fernandinho, Douglas Costa – aveau să ajungă staruri în Premier League și La Liga.

Ultimii ani și revenirea surprinzătoare la Naționala României După plecarea de la Shakhtar, a continuat să antreneze la nivel înalt, inclusiv la Dinamo Kiev, unde a produs o veritabilă revoluție, în ciuda rivalităților istorice. La o vârstă la care majoritatea tehnicienilor se retrăseseră, Lucescu a acceptat din nou provocări majore. Revenirea la conducerea echipei naționale a României, în 2024, după aproape patru decenii, a fost un gest cu puternică încărcătură simbolică. A dorit să închidă cercul acolo unde începuse totul și să transmită ultimei generații valorile în care a crezut toată viața.

Viața dincolo de teren Discret în spațiul public, Mircea Lucescu a fost cunoscut ca un familist dedicat. Fiul său, Răzvan Lucescu, a urmat aceeași carieră, devenind la rândul său un antrenor de succes. Relația dintre cei doi a reprezentat una dintre rarele povești de continuitate din fotbalul european. A fost pasionat de lectură, istorie și muzică, iar apropiații spun că privea sportul ca pe o formă de artă. De-a lungul vieții a primit numeroase distincții civile și sportive, atât în România, cât și în străinătate.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din lume Palmaresul lui Mircea Lucescu numără aproape 40 de trofee oficiale, performanță care îl plasează printre cei mai de succes tehnicieni din toate timpurile. A câștigat campionate în trei țări diferite, cupe naționale, supercupe și un trofeu european major. Dincolo de cifre, importanța sa a stat în continuitate. Puțini antrenori au reușit să rămână relevanți din anii ’70 până în deceniul al treilea al secolului XXI. Lucescu s-a adaptat permanent la schimbările tactice, tehnologice și umane ale fotbalului. Filosofia lui Il Luce Cei care au lucrat cu el vorbesc despre un antrenor exigent, dar corect, preocupat de educația completă a jucătorului. Credea că fotbalul nu este doar un sport, ci o formă de cultură. Punea accent pe disciplină, studiu video, pregătire psihologică și pe respectul față de public. Avea reputația de a revitaliza cariere și de a descoperi talente acolo unde alții vedeau doar jucători obișnuiți. Pentru Lucescu, echipa era mereu mai importantă decât individul, iar rezultatul – consecința unei construcții pe termen lung. Moștenirea lăsată fotbalului Mircea Lucescu rămâne un reper pentru mai multe generații. A demonstrat că un antrenor din Europa de Est poate influența decisiv fotbalul mondial, fără a-și pierde identitatea. A construit școli de joc, a format caractere și a legat culturi diferite prin limbajul universal al sportului. Numele său va fi asociat pentru totdeauna cu ideea de profesionalism, longevitate și pasiune autentică. Puțini oameni au modelat atât de profund destinele unor cluburi și carierele a mii de sportivi.

Mircea Lucescu – Cronologia carierei 1945–1962 | Copilăria și formarea 29 iulie 1945 – se naște la București.

– se naște la București. Anii ’50–’60 – junior la Școala Sportivă nr. 2 și apoi la Dinamo București. 1963–1977 | Cariera de jucător Dinamo București 5 titluri de campion al României : 1964, 1965, 1971, 1973, 1975

: 1964, 1965, 1971, 1973, 1975 Cupa României : 1968

: 1968 peste 250 de meciuri în prima ligă Echipa națională ~70 de selecții și 9 goluri

1970 – Cupa Mondială, Mexic – titular în meciul cu Brazilia lui Pelé

– titular în meciul cu Brazilia lui Pelé căpitan al naționalei în anii ’70 1979–1981 | Debutul ca antrenor Corvinul Hunedoara promovarea echipei în Divizia A

formarea unei generații de jucători importanți pentru fotbalul românesc 1981–1984 | Selecționer al României Calificare la EURO 1984 – prima prezență a României la un turneu final european după 14 ani

– prima prezență a României la un turneu final european după 14 ani modernizarea structurii de pregătire a echipei naționale 1985–1990 | Dinamo București – antrenor Titlul României : 1990

: 1990 Cupa României : 1986, 1990

: 1986, 1990 semifinale Cupa Cupelor și parcursuri europene remarcabile 1990–1998 | Perioada italiană Pisa - 1990-1991 Brescia - 1991 - 1996 Reggiana - 1996 Inter Milano – 1999 1997-2000 | Revenirea în România la Rapid Rapid București - 1997-2000 Cupa României - 1997

Titlul în România - 1999 2000–2004 | Epoca Turcia – consacrarea europeană Galatasaray - 2000 - 2002 Supercupa Europei – 2000

2000 Campionatul Turciei – 2002 Beşiktaş - 2002 - 2004 Campionatul Turciei – 2003

2003 calificări constante în UEFA Champions League 2004–2016 | Shakhtar Donețk – perioada legendară 8 titluri de campion al Ucrainei : 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

: 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 6 Cupe ale Ucrainei

7 Supercupe ale Ucrainei

Cupa UEFA – 2009 – primul trofeu european din istoria clubului

– primul trofeu european din istoria clubului peste 570 de meciuri pe banca lui Shakhtar

lansarea unor jucători precum Willian, Fernandinho, Douglas Costa, Mkhitaryan Zenit Sankt Petersburg - 2016–2017 Supercupa Rusiei – 2016 2017 - 2019 | Naționala Turciei 2020–2023 | Dynamo Kiev Campionatul Ucrainei – 2021

2021 Cupa Ucrainei – 2021

2021 Supercupa Ucrainei – 2020 2024 | Revenirea la Naționala României revenire istorică la cârma primei reprezentative după 38 de ani

proiect de reconstrucție pe termen mediu Repere statistice majore 37 de trofee oficiale – printre cei mai titrați 10 antrenori din istoria fotbalului

– printre cei mai titrați 10 antrenori din istoria fotbalului trofee câștigate în România, Turcia, Ucraina și Rusia

peste 1.000 de meciuri ca antrenor principal

ca antrenor principal unul dintre puținii tehnicieni cu carieră activă în 5 decenii diferite

