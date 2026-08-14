Economia României, pe minus în prima jumătate a anului 2026. PIB-ul s-a contractat cu 0,8%

Stiri Economice
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Shutterstock

În primul semestru din 2026, PIB-ul României s-a redus cu 0,8% comparativ cu perioada similară din 2025, pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, scăderea a fost de 1,6%.

autor
Adrian Popovici

În plus, economia României rămâne pe minus, însă declinul s-a temperat în trimestrul al doilea din 2026, în perioada aprilie-iunie. Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, după o contracție de 1,2% în primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II din 2026, economia a avut o evoluție mai bună decât în primele trei luni ale anului dacă este analizată prin comparația cu aceeași perioadă din 2025. Astfel, ritmul de scădere a PIB-ului s-a redus de la 1,2% în T1 la 0,4% în T2. Datele INS arată însă că economia nu a revenit încă pe creștere.

Datele arată că economia a stagnat în trimestrul II față de trimestrul I. PIB-ul s-a menținut la același nivel între cele două trimestre, după ce în T1 fusese consemnată o ușoară scădere. Comparativ cu trimestrul II din 2025, PIB-ul a fost cu 2% mai mic pe seria ajustată sezonier.

INS precizează că datele publicate acum reprezintă o estimare și că datele despre PIB pentru trimestrul II din 2026 ar urma să fie prezentate în septembrie.

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Sursa: Institutul Național de Statistică

Etichete: INS, crestere economica, pib,

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