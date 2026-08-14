Economia României, pe minus în prima jumătate a anului 2026. PIB-ul s-a contractat cu 0,8%

În plus, economia României rămâne pe minus, însă declinul s-a temperat în trimestrul al doilea din 2026, în perioada aprilie-iunie. Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, după o contracție de 1,2% în primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II din 2026, economia a avut o evoluție mai bună decât în primele trei luni ale anului dacă este analizată prin comparația cu aceeași perioadă din 2025. Astfel, ritmul de scădere a PIB-ului s-a redus de la 1,2% în T1 la 0,4% în T2. Datele INS arată însă că economia nu a revenit încă pe creștere.