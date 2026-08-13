Campioana nu a început bine meciul de pe arena Ion Oblemenco și argentinianul Valentin Gasc a deschis scorul în minutul 5 pentru oaspeți, cu un șut frumos și plasat, din afara careului. Replica elevilor lui Coelho a venit după alte cinci minute, când Cicâldău a șutat puțin pe lângă bară, apoi Baiaram și-a imitat colegul, trimițând mingea pe lângă poartă, din careu, în minutul 22. Gazdele au reușit totuși egalarea în minutul 43, atunci când Nsimba a transformat un penalti, acordat pentru henț în careu, scrie News.ro.

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1

La reluare, portarul Kreidl a respins lovitura de cap a lui Cicâldău, în minutul 47, iar Carlos Mora a marcat pentru olteni, în minutul 62, cu un șut din marginea careului. Laurențiu Popescu a respins șutul modest al lui Jyry, în minutul 85, și Craiova s-a impus cu 2-1, calificându-se în play-off-ul Ligii Europa, cu 3-2 scor general.

Universitatea Craiova va înfrunta Ararat Armenia în play-off

În play-off, Universitatea Craiova va înfrunta formația Ararat Armenia, pentru calificarea în grupa Ligii Europa. Dacă va pierde cu armenii, campioana va juca în grupa Conference League.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Mekvabishvili (Samuel Teles 90+1), Cicâldău (T. Băluță 80), Bancu – D. Matei (Etim 62), Nsimba (Al-Hamlawi 62), Baiaram (Tavares 80). Antrenor: Filipe Coelho

KuPS Kuopio: Kreidl – Puukko (Savolainen 79), Magassa, K. Adams, Hamalainen (C. Antwi 46) – Gasc (Luyeye-Lutumba 67), Touray – Jyry, Pennanen, Armah – Jaime Moreno (Parzyszek 67). Antrenor: Miika Nuutinen

Cartonașe galbene: D. Matei 52, Bancu 72 / Hamalainen 31, Jaime Moreno 49, K. Adams 65

Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)