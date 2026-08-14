Bărbatul de 50 de ani ar suferi de epilepsie şi şi-ar fi pierdut cunoştinţa la volan înainte de producerea accidentului, potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Braşov, Daniel Zontea.

"După probatoriul pe care l-am administrat până în acest moment, putem să precizăm că accidentul a avut loc ca urmare a unei stări pe care conducătorul auto a avut-o în momentul în care ajuns în intersecţia giratorie. (...) Actele medicale pe care le-am cercetat şi concluziile medicilor specialişti - pentru că, imediat după accident, una dintre ipoteze a fost că ar fi putut surveni o stare medicală - pentru că au fost eliminate alte ipoteze, ca de exemplu cea potrivit căreia ar fi fost implicat şi un alt conducător auto, care l-ar fi determinat să aibă o pierdere a deplasării - arată faptul că bărbatul cunoştea faptul că suferă de o afecţiune medicală cronică şi a urmat un tratament medicamentos, pe care conştient l-a întrerupt, deşi ştia că afecţiunea de care suferea i-ar fi putut afecta calitatea de conducător auto", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Braşov, potrivit Agerpres.

Acesta a menţionat că, din actele medicale ale bărbatului, reiese diagnosticul de epilepsie, "o afecţiune cronică, care creează convulsii şi care poate duce la pierderea temporară a cunoştinţei", însă nu se cunoaşte cu exactitate de cât timp a întrerupt tratamentul.

Totodată, reprezentantul IPJ Braşov a precizat că dreptul de a conduce al bărbatului nu i-a fost retras, deoarece Poliţia "nu a primit nicio o informare prin care să fie informată că persoana respectivă ar fi inaptă" să conducă o maşină.

"Facem apelul ca cei care cunosc persoane care au o astfel de afecţiune medicală, cunosc că suferă de o astfel de boală, să informeze autorităţile", a adăugat Daniel Zontea.

La audieri, bărbatul a susținut că i s-a făcut rău și că nu își amintește nimic din momentul accidentului.

Acesta a fost supus mai multor investigații medicale, inclusiv o electroencefalogramă. În timpul cercetărilor, el nu a prezentat acte medicale care să arate că ar fi fost diagnosticat, anterior, cu epilepsie sau cu o altă boală care i-ar fi putut provoca pierderea subită a conștienței.

Între timp, rudele tânărului de 26 de ani care a murit în urma impactului au ajuns la Serviciul de Medicină Legală.

Ionuț avea 26 de ani și venise în Brașov să monteze câteva camere de supraveghere, trimis de firma la care lucra.

Unchiul lui a spus despre el că „era un copil extraordinar.”

Rudele au povestit că s-au întâlnit cu șoferul cercetat pentru ucidere din culpă și i-au cerut explicații.

Constantin Bunci, ruda victimei: „Am rămas blocat. A zis «M-am blocat și nu știu nimic până acuma». A început să tremure în fața noastră.”

Bogdan Bunci, ruda victimei: „Suntem distruși cu toții și vrem să se facă, într-un fel, dreptate.”

Tragedia a stârnit discuții și despre modul în care este organizat traficul în centrul Brașovului.

Asociația Pro Infrastructură a propus o modificare a străzii unde a avut loc accidentul și unde sunt zilnic foarte mulți turiști. Recomandă reducerea numărului de benzi, de câte are acum, în apropierea intersecției, la două și amenajarea unor trotuare mai largi, protejate de copaci și bolarzi de beton.

Primăria Brașov are în vedere această soluție.

Turistul german de 31 de ani, rănit și el în accident, și-a revenit din comă.