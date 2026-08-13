Acciza la motorină, redusă cu 20% timp de două săptămâni. Măsura intră în vigoare pe 16 august

Reducerea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri, astfel că acciza pentru motorina standard va ajunge la 2.243,43 lei/1.000 de litri. Reducerea ar fi de 68 de bani pe litru, a transmis ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Cât ar putea costa motorina după reducerea accizei

În București, de exemplu, la benzinăriile OMV și la cele MOL, litrul de motorină standard costă 10,63-10,78 de lei. Reducerea accizei, dacă se va traduce direct în preț și dacă nu vor exista alți factori care să influențeze prețul, ar putea duce prețul la pompă sub pragul de 10 lei pe litru, conform Monitorul Prețurilor, platformă a Consiliului Concurenței, care prezintă în timp real cotațiile de la benzinării.

Ministrul demis al Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi că un șofer va economisi 68 de bani pentru fiecare litru de motorină, ceea ce înseamnă aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori, economia estimată ajunge la aproximativ 2.443 de lei pe an pentru o autoutilitară și la 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. În cazul fermierilor, la un consum de 10.000 de litri pe sezon, economia ar fi de aproximativ 6.800 de lei.

Nazare mai susține că reducerea accizei ar putea avea efecte și asupra economiei, prin diminuarea costurilor de transport și logistică, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.