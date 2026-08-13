Acciza la motorină, redusă cu 20% timp de două săptămâni. Măsura intră în vigoare pe 16 august

Stiri Economice
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motorina benzina combustibi
Shutterstock

Ministerul Finanțelor reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16-31 august 2026, după creșterea semnificativă a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Astfel, reducerea este de aproximativ 68 de bani pe litru.

autor
Aura Trif

Reducerea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri, astfel că acciza pentru motorina standard va ajunge la 2.243,43 lei/1.000 de litri. Reducerea ar fi de 68 de bani pe litru, a transmis ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Cât ar putea costa motorina după reducerea accizei

În București, de exemplu, la benzinăriile OMV și la cele MOL, litrul de motorină standard costă 10,63-10,78 de lei. Reducerea accizei, dacă se va traduce direct în preț și dacă nu vor exista alți factori care să influențeze prețul, ar putea duce prețul la pompă sub pragul de 10 lei pe litru, conform Monitorul Prețurilor, platformă a Consiliului Concurenței, care prezintă în timp real cotațiile de la benzinării.

Ministrul demis al Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi că un șofer va economisi 68 de bani pentru fiecare litru de motorină, ceea ce înseamnă aproximativ 34 de lei la un plin de 50 de litri. Pentru transportatori, economia estimată ajunge la aproximativ 2.443 de lei pe an pentru o autoutilitară și la 23.750 de lei pe an pentru un camion de 40 de tone. În cazul fermierilor, la un consum de 10.000 de litri pe sezon, economia ar fi de aproximativ 6.800 de lei.

Nazare mai susține că reducerea accizei ar putea avea efecte și asupra economiei, prin diminuarea costurilor de transport și logistică, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

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Măsura a fost luată în baza mecanismului introdus prin Legea nr. 162/2026, care permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței. Indicatorii sunt analizați la fiecare două săptămâni.

Pentru perioada 16-31 august, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13%, iar prețul mediu la pompă al motorinei standard a urcat cu 23,01%.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit ministrului, reducerea accizei are rolul de a limita presiunea asupra populației și companiilor, inclusiv asupra transportatorilor și firmelor de logistică, pentru care prețul motorinei se reflectă în costurile bunurilor și serviciilor.

Ministerul Finanțelor va monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, iar nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni.

Reacția unui șofer cu permisul suspendat, oprit de polițiști pe Autostrada Soarelui

Sursa: StirilePROTV

Etichete: acciza, motorină, carburanti, masura, ministerul finantelor,

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