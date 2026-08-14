Prognoza ANM indică temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor țării, în special în vest și nord, și precipitații deficitare în zonele montane, vest și nord, în primele două săptămâni, urmând ca în a doua jumătate a intervalului să revină la valori normale.

Potrivit estimărilor, săptămâna 17-24 august va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu excepția celor sud-estice, unde vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor fi deficitare în zonele montane și local în vestul și nordul țării.

În săptămâna 24-31 august, temperaturile vor rămâne peste normal în regiunile vestice, nordice și centrale, iar precipitațiile vor fi apropiate de normal în toată țara.

În perioada 31 august – 7 septembrie, valorile termice vor fi peste normal în regiunile intracarpatice, iar precipitațiile vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

În ultima săptămână a prognozei, 7-14 septembrie, temperaturile vor fi ușor peste normal în centrul și nord-vestul țării, iar regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toată țara.

Estimările indică o continuare a temperaturilor ridicate, în special în vestul și nordul țării, iar seceta ar putea persista în primele două săptămâni. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane, vest și nord, ceea ce ar putea afecta agricultura și resursele de apă.