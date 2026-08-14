În aceste condiții, plaja a fost închisă, iar turiștii au fost ținuți la distanță de jandarmi, timp de 8 ore. Dispozitivul nu avea explozibil la bord.

Martor: Alarma s-a dat la 8 și 15 minute pe plaja din zona Tineretului, în Costinești. Salvamarii au observat cum un obiect care semăna cu o dronă se izbea periculos de dig. Au sunat imediat la 112.

Martor: „Să nu se lovească de dig, să nu avem vreo deflagrație, dacă o avea ceva încărcătura explozivă, nu știu!”

Nicu Serafim, șef serviciu salvamar Costinești: „E acum cocoțată pe dig de valuri. Am evacuat plaja pentru că și pentru noi e un pericol”.

La fața locului au ajuns polițiști, jandarmi, pompieri, reprezentanți ai Gărzii de Coastă și cei de la SRI. Au făcut un perimetru de siguranță de 500 de metri de teama ca drona ar fi putut avea explozibil la bord. Totul spre nemulțumirea turiștilor care au fost ținuți departe de plajă.

Jandarm: „Mergeți la stradă!”

Turist: „Păi uite, pot să trec pe colea”.

Jandarm: „Nu aveți voie pe aici!”

Jandarm: „În zona asta nu, nu se poate, trebuie să ocoliți!”

Turist: „Ziua e dusă deja.”

Turist: „Nu ne lasă să mergem pe plajă, asta e, ce să facem.”

Scafandrii au intrat în apă și au verificat drona. Ulterior Ministerul Apărării a transmis că „fragmentul nu prezintă risc pirotehnic”. Drona a fost scoasă din mare și predată Gărzii de Coastă, 8 ore mai târziu.

Surse din cadrul MApN susțin că ar fi vorba despre o dronă de recunoaștere de tip "Orlan-10" folosită pentru supraveghere și transmitere de imagini și informații de la distanță.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Sunt situații precum cea de dimineață în care valurile aduc resturi de drone. Și și la țărmul românesc al Mării Negre, cum sunt duse de curent și la țărmurile celorlalte țări. Nu e din punctul nostru de vedere o îngrijorare specifică sau specială în ultima perioadă cu privire la cetățenii români”.

Pe 5 iunie, o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța, fără să producă victime. Alte 3 au fost detonate în aceeași zi în largul mării. Două luni mai târziu resturi de dronă au ajuns aproape de mal în zona cluburilor din Mamaia. Iar pe 11 august, aproape de platforma Neptun Deep, au fost detonate două drone în derivă.